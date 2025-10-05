هاشمی: با عینک امروز، گذشته را قضاوت نکنید

یک فعال سیاسی تاکید کرد: بنده در دوران مدیریت خود تلاش کردم به اقتضای زمان تصمیمات درستی اتخاذ کنم؛ اما به مدیران جوان توصیه می کنم که استفاده از تجارب مدیریتی گذشته را ضعف تلقی نکنند.

در مجموعه مصاحبه‌هایی با عنوان مدیران شجاع به سراغ مدیران باسابقه و باتجربه رفته و از آن‌ها خواسته است از بخش‌های کمتر شنیده‌شده دوران مدیریتی خود صحبت کنند؛ موضوعی که کمتر به طور آشکار مطرح شده، اشتباهات و چالش‌هایی است که در مسیر مدیریت تجربه کرده‌اند. هدف این است که ضمن بررسی موفقیت‌ها، به واقعیت‌های پشت پرده مدیریت هم نگاه کنیم و ببینیم چگونه این مدیران شجاع، با پذیرش خطاهای خود، درس گرفتند و مسیر پیشرفت را ادامه دادند. انتظار می‌رود با این کار فضایی برای گفت‌وگوی صادقانه و آموزنده فراهم شود تا هم مدیران جوان‌تر انگیزه بگیرند و هم مخاطبان به درک عمیق‌تری از ماهیت مدیریت رسیدن پیدا کنند.

با ما همراه باشید تا داستان‌های واقعی و گاه تلخ، اما انگیزشی مدیران اثرگذار را بخوانید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران مدیریت خود مرتکب اشتباهی شده اید؟ بیان کرد: بحث اشتباه از دو منظر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ یکی اینکه موضوع در زمان مدیریت یک فرد و متناسب با شرایط آن دوره بررسی شود. یا اینکه تصمیمات یک مدیر بعد از گذشت ۳۰ سال مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که شرایط ۳۰ یا۲۰ سال قبل با شرایط امروز متفاوت است. ما نمی توانیم با عینک امروز مسائل گذشته را بررسی کنیم.

نمی شود با معیارهای فعلی عملکرد مدیران گذشته را ارزیابی کرد

وی اظهار کرد: تصمیمات مدیران باید متناسب با شرایط مدیریت آنان مورد ارزیابی قرار بگیرد. نمی شود با معیارهای فعلی، عملکرد مدیران گذشته را ارزیابی کرد. عملکرد هر مدیر باید با معیارهایی که در دوران مدیریت آن وجود دارد، بررسی شود. هر مدیری در زمان تصمیم گیری با توجه به شرایط و امکانات آن مقطع زمانی تصمیم گیری می کند. من کمتر مدیری می شناسم که در شرایط زمانی خود تصمیم اشتباهی گرفته باشد.

در سمت های مختلف مدیریتی همواره به اقتضای زمان تصمیم گرفتم

این فعال سیاسی تصریح کرد: بنده در جاهای مختلفی سمت مدیریتی داشتم؛ به عنوان مثال در وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نخست وزیر، وزارت امور خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام بنده سمت مدیریتی داشتم. معمولا در هیچ کجا در آن مقطع زمانی تصمیم اشتباهی نگرفتم. تصمیماتی که اتخاذ کردم، متناسب با زمان خود بود. مثلا زمانی که من در وزارت خارجه بودم، نوع تصمیم گیری با وزارت جهاد کشاورزی متفاوت بود. یا تصمیم گیری در نخست وزیری متفاوت بود، اما بنده به اقتضای زمان تصمیم گیری کردم.

مدیران جوان با بهره گیری از تجارب گذشته می توانند تصمیمات جامع تری اتخاذ کنند

وی تاکید کرد: در جامعه ما اگر فردی چهار سال تحصیلات دانشگاهی داشته باشد به او کارشناس می گوییم. اگر شش سال تحصیلات دانشگاهی داشته باشد به او کارشناس ارشد می گوییم، اما مدیری که چهار سال در یک وزارتخانه بوده است، اگر از یک کارشناس بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. مدیران جوان اگر از تجارب مدیران گذشته استفاده کنند، تصمیمات جامع تری اتخاذ خواهد شد. مدیری که هشت سال در دولت فعال بوده است، در حد یک دکتر تجربه دارد.

هاشمی افزود: استفاده از تجربه گذشتگان در مدیریت یک امر لازم و ضروری است. نباید استفاده از تجارب گذشته را یک ضعف تلقی کرد. بدین ترتیب مدیران جوان می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.