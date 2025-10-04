En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«کتاب سبز» و یوگا: شباهت‌های عمیق یک فیلم و یک فلسفه

«کتاب سبز» (۲۰۱۸)، ساخته پیتر فارلی، داستان واقعی دوستی غیرمنتظره دان شرلی (ماهرشالا علی)، پیانیست سیاه‌پوست نابغه، و تونی واللونگا (ویگو مورتنسن)، راننده ایتالیایی-آمریکایی از طبقه کارگر را در بستر نژادپرستی دهه ۱۹۶۰ آمریکا روایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۷۲
| |
358 بازدید
«کتاب سبز» و یوگا: شباهت‌های عمیق یک فیلم و یک فلسفه
 به گزارش تابناک،  این فیلم جاده‌ای با طنز گرم و لحظات انسانی، نه‌تنها مبارزه‌ای عمیق با نژادپرستی را به تصویر می‌کشد، بلکه نشان می‌دهد چگونه دو شخصیت متضاد، اما مکمل در مسیر قانون‌مداری، اخلاق‌گرایی و دوری از خشم ناگهانی به تحول می‌رسند. صحنه امتناع شرلی از اجرا در رستوران، به‌عنوان نقطه عطف این مبارزه، و شیمی بین دو شخصیت، قلب این داستان تأثیرگذار است.
 
 مبارزه عمیق دان شرلی با نژادپرستی
دان شرلی، با نبوغ موسیقایی و رفتار اشرافی، به‌ظاهر از بسیاری هم‌عصرانش برتر است، اما در جهانی گرفتار تبعیض نژادی، این برتری او را از تحقیر مصون نمی‌دارد. یکی از قدرتمندترین لحظات فیلم، صحنه‌ای است که شرلی از اجرا در رستورانی که او را به‌عنوان مشتری نمی‌پذیرد، امتناع می‌کند. این تصمیم، برخلاف خشم‌های ناگهانی یا واکنش‌های تند، مبارزه‌ای عمیق و اصولی است. شرلی با این امتناع، نه‌تنها به تبعیض نه می‌گوید، بلکه کرامت انسانی‌اش را در برابر سیستمی که او را به یک «نمایشگر» تقلیل می‌دهد، حفظ می‌کند. ماهرشالا علی با بازی درخشانش، این لحظه را به ترکیبی از غرور، خشم فروخورده و وقار تبدیل می‌کند. این صحنه نشان می‌دهد مبارزه با نژادپرستی می‌تواند آرام، اما قاطع باشد – انتخابی ریشه‌دار در خودآگاهی و عزت نفس. شرلی به‌جای خشونت یا تسلیم، از ابزار فرهنگ و شأن شخصی بهره می‌برد و به تماشاگر یادآوری می‌کند که مبارزه واقعی با تبعیض، گاهی در ایستادگی‌های خاموش، اما معنادار نهفته است.
 
  دو شخصیت مکمل: تونی و شرلی
تونی واللونگا و دان شرلی مانند دو روی یک سکه‌اند: تونی، خشن، ساده‌دل و ناآگاه از تعصبات نژادی خود، و شرلی، باهوش، حساس و گرفتار در انزوای ناشی از نبوغ و تبعیض. این تضاد، شیمی فوق‌العاده‌ای بین ویگو مورتنسن و ماهرشالا علی ایجاد می‌کند که فیلم را زنده نگه می‌دارد. تونی، که ابتدا نژادپرستی را به‌صورت غیرعمدی بازتولید می‌کند (مثل شوخی‌های ناآگاهانه‌اش)، به‌تدریج از شرلی درس همدلی می‌گیرد. شرلی نیز، که در تنهایی خود غرق است، از سادگی و صراحت تونی می‌آموزد که گاهی برای ارتباط انسانی باید از برج عاج پایین آمد. این مکمل بودن در صحنه‌های روزمره به اوج می‌رسد: از لحظه‌ای که تونی شرلی را به خوردن مرغ سوخاری ترغیب می‌کند تا وقتی شرلی به تونی کمک می‌کند نامه‌های عاشقانه بهتری برای همسرش بنویسد. این تعاملات، با طنز و صمیمیت، نشان می‌دهند دوستی می‌تواند پلی برای عبور از موانع نژادی و طبقاتی باشد. بازیگران از عهده نقش‌ها به‌خوبی برآمده‌اند: مورتنسن با لهجه برانکسی و زبان بدن خشن، اما گرم، و علی با ظرافت و عمقی که تنهایی و وقار شرلی را به تصویر می‌کشد، هر دو شایسته اسکار بودند (که علی برد!).
 
  تحول اخلاقی و قانون‌مداری
یکی از زیباترین جنبه‌های «کتاب سبز»، تحول اخلاقی هر دو شخصیت در راستای قانون‌مداری و دوری از خشم ناگهانی است. تونی، که ابتدا به خشونت و واکنش‌های تکانشی عادت دارد (مثل دعوا‌های خیابانی)، از شرلی می‌آموزد که خویشتن‌داری و احترام به قانون گاهی قدرتمندتر از مشت زدن است. شرلی نیز، که در برابر تحقیر‌ها اغلب با انزوا یا سکوت واکنش نشان می‌دهد، از تونی شجاعت بیان احساسات را می‌آموزد. این تحول دوطرفه، فیلم را از یک داستان ساده نژادپرستی به روایتی اخلاق‌گرایانه درباره رشد انسانی تبدیل می‌کند.
 
صحنه امتناع شرلی از اجرا، نمونه‌ای از این اخلاق‌گرایی است. او به‌جای پذیرش تحقیر یا واکنش خشمگینانه، انتخابی قانونی و اخلاقی می‌کند که نه‌تنها به خودش، بلکه به تونی نیز درس می‌دهد. این چرخه یادگیری متقابل، فیلم را به اثری امیدبخش تبدیل می‌کند که نشان می‌دهد تغییر، حتی در یک سیستم ناعادلانه، ممکن است.
«کتاب سبز» و یوگا هر دو به دنبال تعادل، رشد درونی و مبارزه با بی‌عدالتی از طریق ابزار‌های غیرخشونت‌آمیز هستند. مبارزه فرهنگی دان شرلی با نژادپرستی با اصل آهیمسا (عدم خشونت)، تنهایی او با سادانا (تمرین معنوی)، رابطه مکمل تونی و شرلی با یین و یانگ، و تحول اخلاقی‌شان با ساتیا (راستی) هم‌راستاست.
 
 شباهت‌های «کتاب سبز» و یوگا
«کتاب سبز» و یوگا هر دو به دنبال تعادل، رشد درونی و مبارزه با بی‌عدالتی از طریق ابزار‌های غیرخشونت‌آمیز هستند. مبارزه فرهنگی دان شرلی با نژادپرستی با اصل آهیمسا (عدم خشونت)، تنهایی او با سادانا (تمرین معنوی)، رابطه مکمل تونی و شرلی با یین و یانگ، و تحول اخلاقی‌شان با ساتیا (راستی) هم‌راستاست. این شباهت‌ها نشان می‌دهند که داستان‌های انسانی مانند «کتاب سبز» می‌توانند الهام‌بخش تمرین یوگا باشند، چه در تقویت خودآگاهی، چه در ایجاد تعادل در روابط، و چه در مبارزه اصولی با ناعدالتی.
 
 
«کتاب سبز» با نمایش مبارزه عمیق و فرهنگی دان شرلی با نژادپرستی – به‌ویژه در لحظه امتناع از اجرا در رستوران – و به تصویر کشیدن دوستی مکمل بین او و تونی، داستانی انسانی و تأثیرگذار روایت می‌کند. تحول اخلاقی این دو شخصیت، که از خشم ناگهانی به قانون‌مداری و همدلی می‌رسند، پیامی قدرتمند دارد: تغییر واقعی از درک متقابل و احترام به کرامت انسانی آغاز می‌شود. بازی‌های درخشان مورتنسن و علی، همراه با کارگردانی گرم فارلی، این فیلم را به اثری ماندگار تبدیل کرده که هم خنده می‌آورد، هم اشک، و هم تأمل. این فیلم به یوگی‌ها یادآوری می‌کند که رشد درونی و تغییر اجتماعی از پذیرش تفاوت‌ها و انتخاب‌های آگاهانه آغاز می‌شود/ منیره رقابی
اشتراک گذاری
برچسب ها
نقد فیلم سینمای هالیوود سینما یوگا
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانشگاه آزاد قزوین قهرمان روبوکاپ شد
ترسناک‌ترین جمله‌ای که درباره اینترنت می‌توان گفت
دوپینگ اعجوبه وزنه‌برداری رسماً تأیید شد
کشتی قهرمانی جهان/آغاز گرایی و نوری با برد
مدیریت سالمندی: چگونه سرازیری زندگی را کنترل کنیم؟
تاثیر یوگا بر سلامتی: از کاهش درد تا بهبود خواب، شواهد علمی یوگا
نفاط ضعف شخصیتی کمال گراها چیست؟
ایران برای موج سالمندی و سالمندان آماده است؟
۱۲ نکته برای لذت بردن از زندگی مشترک
۱۵ نکته برای سلامت روان و عزت نفس سالمندان
بیماری های شایع سالمندی و راه حل کنترل آنها
"معنای زندگی" در دوران سالمندی چیست؟
زیبایی ها و فرصت های سالمندی کدام است؟
چگونه رنج باعث صیقل روح و روان آدمی میگردد؟
آیا همه چیز از ذهن سرچشمه می گیرد؟
نبرد تکاملی یا همکاری حیاتی
فرهنگ و تاریخ بر ژن‌های انسان تاثیری دارد؟ 
ورزش‌های معتدل: راهی برای سلامتی جسم و ذهن
آیا فقر بر ژنیک کودکان اثر می گذارد؟
فواید شگفت انگیز آب برای جسم و ذهن
چرا با خودمان رودربایستی داریم؟
چگونه بحث‌های خانوادگی را بدون دلخوری حل کنیم؟
از دیدگاه علمی؛ طنز چگونه حالمان را بهتر می‌کند؟
تفاوت‌های زن و مرد: سفری جذاب به دنیای زیستی، روانی و اجتماعی
نگاهی به فیلم پدر؛ آنتونی هاپکینز نقاش احساسات
چرا فروغ فرخزاد در زندگی خود متولد نشد؟
همدلی پلیس با مجرم دوست داشتنی!
گنج‌های گمشده: چرا استعدادهای ایران در سایه می‌مانند؟
رازهای ذهن زنان؛ زنان چه می خواهند؟
نگاهی به "مرگ یزدگرد"؛ احضار گذشته برای نقد حال
نگاهی به فیلم "خواهر ناتنی زشت"؛ چرخه خونبار زیبایی
وقتی زندگی از برنامه‌ریزی می‌گریزد، نگاهی به فیلم صراط!
وحشت واقعی کجاست؟ نگاهی به فیلم "اسلحه ها"
نگاهی به فیلم نارنگی‌ها: روایتی انسانی از میان خاکستر جنگ
نقد فیلم «چشم‌های باز و بسته»: رقص امیال زیر نقاب هویت «چشم‌های باز و بسته»
نقدی بر «تصنیف نارایاما»: سفری به قلب مرگ
چگونه کوبریک در «بری لیندون» اشرافی‌گری را عریان کرد
پرتقال کوکی و جدال انسانیت؛ نقدی بر فیلم پرتقال کوکی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abs
tabnak.ir/005abs