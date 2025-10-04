باهنر: اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم

به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر عصر امروز ( شنبه ۱۲ مهر) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با یادآوری اینکه داستان دفاع مقدس هشت ساله نظام‌جمهوری اسلامی یک رویداد به یاد ماندنی است، تاکید کرد: جنگ همیشه هزینه دارد، اما جنگ هشت ساله جنگ عجیب و غریبی بود. انقلاب ما با شعار نه شرقی و نه غربی پیروز شد. دنیا به بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود. تحت رهبری شوروی سابق و آمریکا. اصولا حکومتی پیدا نمی شد که زیر بلیط یکی از این دو ابرقدرت نباشد، انقلاب ایران با شعار نه شرقی و غربی پیروز شد.

جنگ هشت ساله دفاع مقدس بی نظیر بود

وی در ادامه اظهار کرد: جنگ هشت ساله دفاع مقدس بی نظیر بود. در طول ۱۰۰ سال قبل پیروزی انقلاب هیچ درگیری بین ایران با همسایگان نبود که بعد از جنگ بخش اعظمی از خاک ما را نگرفته باشند. رژیم صهیونیستی یا تحت حمایت انگلیس یا تحت حمایت آمریکا بود. هیچ زمانی در طول این ۱۰۰ سال نبود که ما با یکی از همسایگان درگیر شده و یک تکه مفصلی از خاک کشور را جدا نکرده باشند. در هر درگیری بخشی از کشور ما می رفت.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، تصریح کرد: صدام به همه تجهیزات پیشرفته دنیا مجهز بود. به ایران هیچ کشوری کمک نمی کرد. جالب این است که این تنها جنگی بود که بعد از آن یک وجب از خاک ایران جدا نشد، اولین بار بود که بعد ۱۰۰ سال بعد از یک جنگ تمام عیار و خونین حتی یک وجب از خاک ما جدا نشد. درست است که بسیاری از زیرساخت ها آسیب دید، اما یک وجب از خاک کشور ما جدا نشد.

وی در ادامه با اشاره به اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله از آن به عنوان رخدادی که یک انسجام بزرگ در ملت لبنان ایجاد کرد، نام برئد و گفت: حکومت لبنان طایفه‌ای بود اما دیدند و فهمیدند که شهید نصرالله چه کار بزرگی در منطقه کرد. سالگرد شهادت این بزرگوار را تسلیت عرض می کنیم.

اسنپ بک تحریم های فعلی را افزایش نمی‌دهد

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: فعال شدن اسنپ بک تحریم های فعلی را افزایش نمی‌دهد. تحریم های ناجوانمردانه را آمریکا ایجاد کرده و از این بیشتر نمی شود. این برخلاف همه کنوانسیون ها بین المللی است. ما با حکومت های زورگو مواجه هستیم. سازمان های بین المللی که جاده را یک طرفه می بینند. آژانس هم به وظایف خود عمل نمی‌کند. آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد، اما آژانس کاری نکرد. دبیر کل سازمان ملل که کلا کارش اظهار تاسف است. ما در این موقعیت گیر کرده ایم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تا چند ماه قبل مقداری از تصمیمات متفاوت برخی از مسئولان نگران بودیم. امروز در مسائل دیپلماسی و دفاعی تصمیمات منسجم است. امروز ما در مسائل دیپلماسی و دفاعی به نقطه‌ای رسیدهایم که تمرکز در تصمیم گیری وجود دارد. مطمئن باشید اگر وزیر خارجه حرفی می‌زند، کاملا در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است.نگرانی هایی در بخش اقتصادی است. برخی از دستگاه‌ها حرف‌های متفاوت می‌زنند. یا گاهی بین مجلس و دولت کل کل می شود. اما مسئله عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور حرفی مضر است. ممکن هر کسی به رفتار رئیس جمهور نقد داشته باشد. هیچ کدام از مسئولان بدون عیب نیستند. رئیس جمهور آدم صادق و علاقه مند به خدمت است. آقای پزشکیان روز اول که این مسئولیت را پذیرفتند حس نمی کردند اینقدر کار سخت است. این به توان بیشتر نیار دارد، وزرا باید بیشتر کار کنند.

درخواست روسیه و چین برای حل مساله سی اف تی

وی با بیان اینکه واقعا برخی از وزرا باید انتحاری عمل کنند، گفت: اصلاحاتی که در کشور باید اتفاق بیافتد نیاز به یک تحول و شهامت دارد. نمی گویم بی باکی. دولت ها نمی توانند بدون اندازه به خط بزنند، اما باید با شجاعت و خرد ورزی کار کنند تضعیف دولت و تحریک دولت به نفع کلیات نظام نیست. اصولا مجمع تشخیص مصلحت زمانی به معقوله هایی مانند سی. اف. تی وارد می شود که مجلس تصویب کند. شورای نگهبان ایراد بگیرد. مجلس اصرار کند و بعد به مجمع می آید.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، تصریح کرد: این داستان مصوبه مجلس است.شورای نگهبان ایراد گرفته و به مجمع آمده است. مجلسی ها می گویند ربطی به ما ندارد و مربوط به مجلس دهم است. نظام های حقوقی ما در کشور به هم پیوسته است. به مجلس دوازدهم می گویم هر چیز که در مجالس بعد از پیروزی انقلاب تصویب شده، سکوت شما یعنی راضی هستید. اگر قبول ندارید طرح بیاورید لغو کنید. اما اینکه آیا سی. اف. تی مصلحت بود یا نه؟ در مجمع تشخیص معطل شد. مقررات مفصلی داشت. مجمع با یک شرط اضافه تصویب کرد. ما گفتیم احکام سی‌ اف.تی را مشروط به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعی کشور است قبول داریم. برخی ها می گوید شاید کنوانسیون اف. ای.تی.اف نپذیرد آنگاه مذاکره می کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مخالفین بحث‌شان این بود که فعلا مورد هجمه هستیم، چه دلیلی دارد این کار را کنیم؟ اما موافقین که خود بنده هم موافق بودم می گفتم درست است که ما اگر به سی.اف. تی بپیوندیم تحریم ها حل نمی‌شود، اما برخی از کشورها که مراودات اقتصادی با ما دارند، بارها گفتند کاری به تحریم آمریکا نداریم، اما سی.اف.تی و اف.ای.تی.اف جلوی مراوده اقتصادی ما با شما را می گیرد. ما زمانی که تحریم بودیم حتی یک روز فروش نفت ما متوقف نشد، اما هزینه های ما بالاتر رفت.

باهنر در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال روسیه و چین گفته‌اند. آقای پوتین رسما گفتند این مسئله را حل کنیم. این استدلال موافقین است. ما بحث کردیم. یک شرط هم به مصوبه مجلس اضافه کردیم. هیچ آسیبی به منافع اقتصادی و امنیتی ما نمی زند و بعضی جاها منفعت هایی برای کشور دارد.

همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می شود

باهنر خاطر نشان کرد: کشور در بخش پرسنل دولتی به شدت متورم است. اگر بخواهم دردهای اساسی را بگویم در این موقعیت دولت هر چه درآمد مالیاتی و فروش نفت دارد، تمام را به حقوق کارمندان اختصاص می دهد. متوسط کارمندان دولت حقوقشان به نیمه برج هم نمی رسد. آنگاه این کارمند طبق آمار هر ۸ ساعت که در محل کار هستند، ۲۰ دقیقه کار مفید دارند. تورم کارمند آنقدر زیاد است که همه درآمد دولت صرف حقوق کارمندان می شود. ساماندهی کارکنان دولت در مجلس تصویب شده است. مجلس می گوید نیروهای واسطه هم استخدام کند. یعنی به این ۶ میلیون که به شکل مستقیم و غیر مستقیم حقوق می گیرند، یک میلیون دیگر اضافه کنیم. مشکل بیکاری با استخدام دولتی حل نمی شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مسئله اشتغال مردم را نمی شود با استخدام دولتی حل کرد. افزایش حقوق نیازمند یک منبع جدید درآمدی است. یا بابد بانک مرکزی خطوط اعتباری جدید ایجاد کند یا اوراق بفروشد. همه این ها تورم زا است. مجمع به این دلایل با این نحوه ساماندهی کارمندان دولت مخالف است. به همین دلیل با مصوبه مجلس مخالفت کرد.

کارشکنی سر راه دولت خیانت به نظام است

باهنر همچنین در پاسخ به ایسنا مبنی بر این که چگونه می‌توان موانع وفاق ملی را در کشور کنار زد، تصریح کرد: رنگین کمان بسیار زیبایی که ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه از انسجام و وفاق ایجاد کردند، بی نظیر بود.از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف حتی کسانی که منتقد جدی بودند آمدند و یک رنگ شدند،اما این رنگین کمان بسیار زیبایی که به وجود آمد یک ابزار قدرتمند در پیروزی نظام بود. وفاق به طور کلی خیلی موثر است. در جنگ دوازده روزه دیدیم که وفاق ملی علاوه بر آثار روانی آثار فیزیکی هم دارد. بعضی ها می‌خواهند این وفاق را به تک‌صدایی ترجمه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: به عنوان فردی که ۲۸ سال در مجلس بودم، تصمیمات مجلس حداکثر ۱۰ درصد می تواند جناحی باشد. ۹۰ درصد تصمیمات مجلس ملی است. مثلا قانون بودجه به هیچ وجه مجلس حق نگاه جناحی ندارد. این نگاه جناحی گرفتاری حکمرانی است. بله رئیس مجلس را جناحی انتخاب کنند. حتی استیضاح را جناحی پیش ببرند، اما وقتی می خواهند قانون برنامه را پیش ببرند نباید جناحی نگاه کنند.

وی افزود: این خیانت به نظام است که مجلس سر راه دولت کارشکنی کند. من همواره معتقد بودم که باید از دولت مستقر حمایت کنیم. اینکه دولت جناح ما هست یا نه، اشتباه است. کارشکنی در مسیر دولت خیانت به منافع ملی است. مسئله وفاق و همدلی در مسائل ملی بسیار خوب است. اما نباید به تک‌صدایی ترجمه کنیم. یک زمانی یک فرد از روی کینه مخالفت می کند، این قابل قبول نیست. اما باید نقدها را پذیرفت.

وی در ادامه بیان کرد: یک زمانی یک نماینده مجلس رفت پشت تریبون گفت رئیس جمهور جاسوس است. اتفاقا جناح من نبود، اما من بلافاصه مصاحبه کردم و گفتم کشور بی حساب و کتاب نیست. گفتم گروهی بررسی کنند تکلیف مشخص شود. اگر فرد تهمت زده است با او برخورد شود.وفاق بسیار ضروری است برای رسیدن به حکمرانی مطلوب، اما معنی آن تک‌صدایی نیست.

چرا سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شد؟

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص روند تصویب سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در خصوص سی.اف.تی بحث های مفصلی در مجمع شد. کنوانسیون سی‌اف‌تی موارد متعددی داشت. شورای نگهبان بیش از ۱۰ ها مورد به مصوبه مجلس ایراد گرفت و به مجمع آمد.مجمع نمی گوید ‌که شورای نگهبان درست ایراد گرفته یا نه. مجمع تشخیص مصلحت باید بحث کند که آیا این قانون که به تعبیر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا احکام شرع است به صلاح کشور است یا نه. بحث طولانی بود. بحث ها طول می کشید. دفعه قبل زمان مجمع تمام شد. اگر مجمع ظرف شش ماه تصویب نکند، نظر شورای نگهبان ملاک است. دولت آقای روحانی از رهبری درخواست کردند که فرصت این ها تمام شده و اجازه دهید مجمع رسیدگی کند. رهبری طی نامه‌ای به مجمع اجازه دادند که به رسیدگی خود ادامه دهد اما تاکید کردند تصمیم را خود مجمع بگیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: افرادی داشتیم که از روز اول مخالف پیوستن بودند تا پریروز هم مخالف بودند. اما افرادی را داشتیم که مخالف بودند، اما بعد قانع شدند این بحث ها برای اقناع بود برخی ها می گویند چرا هشت سال قبل این را تصویب نکردید؟ این مباحث نیاز به بحث و استدلال و اقناع دارد. مخالفان می گویند چرا در این شرایط که فشار روی ما هست موافقت شده است. ما ادعا نداریم که مشکل تحریم ها را حل خواهد کرد. اما تحریم ها اکنون یکسری هزینه ها اضافی به ما تحمیل می کند. اگر به سی.اف. تی بپیوندیم هزینه بین ما و کشورهایی که در این شرایط می خواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم

باهنر در ادامه این نشست، در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

وی در ادامه با اشاره به تصویب سی‌.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت، خاطر نشان کرد: مجمع با رای نسبی سی‌.اف.تی را تایید کرد. این مکانیزم ماشه که اجرایی شده از نظر کمی تحریم های ما را اضافه نمی کند. مکانیزم ماشه این تحریم ها زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل می برد و آن را طولانی می کند. رفع آن مسیر طولانی تری را می برد. ما استدلال قوی داریم که این خلاف همه کنوانسیون هایی است که خودشان تصویب کردند. اما فعلا آنها زور می گویند. قبلا بحث آمریکا بمب هسته‌ای بود؛ امروز بحث تعطیلی فناوری هسته ای و برد موشکی ایران را مطرح می کنند.

وی در پایان بیان کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه با موشک های خود توانستیم دفاع خوبی کنیم. این ها می‌گویند این را کنار بگذارید. این مذاکره نیست، بلکه یک تسلیم محض است. ایران هیچ گاه این را نمی پذیرید.