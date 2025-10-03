En
اسرائیل پس از غزه به سراغ ایران می‌آید

یک کارشناس ارشد سیاست خارجی گفت: اگر نتانیاهو از مسئله غزه رها شود، قطعاً برای ما خطرناک‌تر خواهد بود. زیرا حیات نتانیاهو در گرو جنگ است و اگر جنگ را رها کند و به خانه برگردد، به دلیل پرونده‌هایی که خودش و همسرش دارند و فساد اقتصادی که داشته می‌تواند سقوط کند و حتی به زندان برود در این صورت خودش و کابینه‌اش سقوط خواهند کرد. بسیار جای یقین است که احتمالاً پس از حل مسئله غزه، اسرائیل به دنبال درگیری جدید با ایران خواهد بود.
اسرائیل پس از غزه به سراغ ایران می‌آید

علی بیگدلی تحلیل‌گر امور بین‌الملل در خصوص ارزیابی خود از تاثیرات سیاسی و اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه و نقش کشور‌های بلوک شرق در همراهی ایران به جهت مخالفت با اسنپ بک گفت: به نظر می‌رسد اقداماتی (تحریم برخی افراد و نهاد‌های ایرانی) که اخیرا آقای اردوغان انجام داد، می‌تواند بر کشور‌هایی که به ما نزدیک هستند، تسری داشته باشد. به عبارتی، آقای اردوغان یک اقدام بسیار عجیب و غریب انجام داد که شاید همه را متحیر کرده است. بنابراین، نمی‌توانیم حتی به هند امید زیادی داشته باشیم.

ترامپ می‌خواهد مثلث چین، روسیه و هند را بشکند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی ادامه داد: در حال حاضر، با توجه به تحریم نفت روسیه، این کشور هنوز نفت خود را به هندوستان عرضه می‌کند و این مثلث جدید که شامل روسیه، هند و چین است، می‌تواند قطبی جدید را به وجود آورد. سفر آتی ترامپ به چین برای این است که این مثلث را بشکند و نتایج آن مشخص نیست.

مشکل همیشگی ما، فرصت‌سوزی است 

این کارشناس ارشد سیاست خارجی با بیان اینکه جهان در حال تغییر و تحولات بسیار ویژه و استراتژیک است، تصریح کرد: ما باید به این موضوع بیندیشیم که در وضعیت بی‌عملی و بی‌تکلیفی، کشور ما هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد. مشکل همیشگی ما، فرصت‌سوزی است که متأسفانه بسیار وجود داشته و وقتی به چنین روزی می‌رسیم، دوستان تازه به این نتیجه می‌رسند که با تحریم‌ها و FATF چه کار کنند، در صورتی FATF دیگر به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی در رابطه با امکان استمرار فروش نفت ایران به چین عنوان کرد: در این شرایط خیلی مشخص نیست که بتوانیم نفت خود را به چین بفروشیم یا نه، اما بر اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، یکی از بنادر چین ورود نفت ایران را حتی به تصفیه‌خانه‌های خصوصی که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند، ممنوع کرده است. این موضوع باعث خودداری آنها از خرید نفت ایران شده و قضیه پیچیده‌تر شده است. متأسفانه، ما به فکر اتخاذ راه صحیحی برای حل مشکلاتمان نیستیم.

بدون مذاکره با آژانس، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه بدون مذاکره با آژانس، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم، بیان کرد: من بار‌ها در مصاحبه‌هایم گفته‌ام که ما در چهار ضلعی فشار و تنش قرار داریم؛ یعنی آمریکا، اروپا، اسرائیل و آژانس. قرار بود از طریق آژانس اجازه دهیم کارشناسان بیایند که گزارش‌های لازم را به شورای حکام ارائه دهند. جلسه آینده شورای حکام حدودا چهل روز دیگر برگزار می‌شود، اما هیچ نشانه‌ای برای راهگشایی دیده نمی‌شود و وضعیت اقتصادی متأسفانه هر روز بدتر می‌شود.

وی درباره سازوکار کمیته تحریم‌ها در شورای امنیت و احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه کشورمان توضیح داد: ما اکنون تحت تأثیر چهار نوع تحریم قرار داریم؛ تحریم‌های اصلی آمریکا، تحریم‌های ثانویه آمریکا و گفته شده دیگر کشور‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند، باید از روابط خود با ایران پرهیز کنند. همچنین تحریم‌های شورای امنیت که با فعال شدن مکانیسم ماشه عملاً به حالت اجرایی درآمده و تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز در این زمینه وجود دارند. بنابراین، همه در‌ها به روی ما بسته شده است.

سخنان پزشکیان فضای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

بیگدلی افزود: برخی از آقایان بخاطر حفظ شرایط داخلی می‌گویند که این وضعیت نتیجه‌ای نخواهد داشت، اما باید انتظار شرایط سختی را از لحاظ اقتصادی داشته باشیم. دیروز آقای پزشکیان در بندرعباس گفت که دیگر یک میلیارد دلار نمی‌توانیم تهیه کنیم. این شرایط واقعاً جالب است که ما نفت داریم ولی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. این اظهارنظر‌های می‌تواند فضای داخلی ما را تحت تأثیر قرار دهد.

 اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اجماع بین‌المللی علیه ما شکل خواهد گرفت

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با اشاره به سخنان رییس‌جمهور اضافه کرد: اینکه رییس‌جمهور می‌گوید ما نمی‌توانیم دلار تهیه کنیم، نشان می‌دهد که تحریم‌ها موفق بوده و هر روز سطح فشار و تنش در روابط منطقه‌ای و فضای بین‌المللی افزایش می‌یابد و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اجماع بین‌المللی علیه ما شکل خواهد گرفت. این وضعیت بسیار خطرناک و دشوار است و می‌تواند تمام راه‌های ما را مسدود کند. حتی دور زدن تحریم‌ها به خاطر فروش نفت نیز متأسفانه سخت خواهد بود. ما نمی‌توانیم به کشور‌های همسایه اتکا کنیم، کشور‌های همسایه، کشور‌های فقیری هستند حتی عراق هم به صورت پنهانی تحت فشار آمریکا است. 

شرق تمایلی به حل و فصل مسائل هسته‌ای ایران ندارد

این کارشناس ارشد سیاست بین‌الملل در پاسخ به این سوال که آیا کشور‌های بلوک شرق می‌توانند به عنوان میانجی در شرابط حال حاضر عمل کنند و آیا اساسا می‌خواهند مسائل پرونده هسته‌ای ایران حل شود، تصریح کرد: با توجه به روابط نزدیکی که بین چین و روسیه و اسرائیل وجود دارد و روابط روسیه و چین که اکنون تحت تأثیر عواملی با آمریکا مخدوش شده، به هیچ وجه تمایلی ندارند که این موضوع به نتیجه برسد. بنابراین، چینی‌ها با توجه به وضعیت تجاری مطلوب بین آمریکا و چین که حجم تجارتشان به یک تریلیون دلار رسیده، نمی‌خواهند روابطشان تحت تاثیر قرار بگیرد. البته اکنون حجم تجارت آمریکا و چین کاهش یافته، اما باز هم نمی‌خواهند این امتیاز را از دست بدهند.

سفر ترامپ به چین برای ایران اهمیت زیادی دارد

وی با توضیح اینکه احتمالاً سفر ترامپ به پکن می‌تواند گشایشی در روابط تجاری چین و آمریکا ایجاد کند و تعرفه‌ها را برای چین کاهش دهد، گفت: آمریکا نمی‌تواند چین را نادیده بگیرد. مبنای وجودی چین بر تجارت است و روسیه مبنای وجودیش بر نظامی‌گری است، بنابراین، با روسیه کمتر می‌تواند کنار بیاید آن هم با توجه به مشکلاتی که برای اوکراین دارند. آمریکا تلاش می‌کنند چین را از روسیه جدا کنند، اما بعید به نظر می‌رسد، چون یک پیمان استراتژیک بین روسیه و چین امضا شده و نمی‌تواند به راحتی چین را از روسیه جدا کند. با این حال، این سفر نمی‌تواند پیام‌هایی داشته باشد و ممکن است فروش نفت ایران به چین را در تمام اشکالش متوقف کند.

احتمالاً پس از حل مسئله غزه، اسرائیل دنبال درگیری جدید با ایران خواهد بود

وی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران پس از اجرایی شدن پیشنهاد صلح در غزه خاطرنشان کرد: اگر نتانیاهو از مسئله غزه رها شود، قطعاً برای ما خطرناک‌تر خواهد بود. زیرا حیات نتانیاهو در گرو جنگ است و اگر جنگ را رها کند و به خانه برگردد، به دلیل پرونده‌هایی که خودش و همسرش دارند و فساد اقتصادی که داشته می‌تواند سقوط کند و حتی به زندان برود در این صورت خودش و کابینه‌اش سقوط خواهند کرد. بسیار جای یقین است که احتمالاً پس از حل مسئله غزه، اسرائیل به دنبال درگیری جدید با ایران خواهد بود.

