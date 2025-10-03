ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در بیست و دومین نشست سالانه بین‌المللی والدای در شهر «سوچی» اعلام کرد که مسکو از آماده شدن برخی کشورها برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای آگاه است و در صورت اجرای چنین آزمایش‌هایی، روسیه نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بوتین در این نشست گفت: «برخی کشورها آماده انجام این آزمایش‌ها هستند؛ ما این موضوع را می‌بینیم و می‌دانیم و اگر اتفاق بیفتد، ما نیز همان کار را خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور روسیه افزود که سطح فناوری نیروهای استراتژیک روسیه بالاتر از هر کشور هسته‌ای دیگر جهان است و تعداد کلاهک‌های هسته‌ای موجود روی زیردریایی‌های روسیه و آمریکا تقریباً برابر است. او همچنین تأکید کرد که «نمی‌توان زرادخانه‌های هسته‌ای فرانسه و بریتانیا را نادیده گرفت، به‌ویژه با توجه به برنامه‌های پاریس برای ارائه سایه هسته‌ای به اروپا.»

بوتین در سخنرانی چهار ساعته خود به مسائل مختلفی از جمله بحران اوکراین و جنگ غزه پرداخت. نشست والدای از مهم‌ترین بسترهایی است که کرملین برای ارائه دیدگاه ژئوپلیتیک خود از آن استفاده می‌کند و حضور سالانه پوتین در آن فرصتی برای بررسی سیاست خارجی روسیه و اولویت‌های بین‌المللی این کشور به شمار می‌رود.

وی در ادامه اظهار داشت که روسیه دارای تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی بیشتری نسبت به آمریکا است. بوتین درباره استقرار این تسلیحات در خارج از کشور گفت: «روسیه تنها در بلاروس چنین تسلیحاتی دارد، در حالی که آمریکا این نوع کلاهک‌ها را در سراسر اروپا، ترکیه و کشورهای دیگر مستقر کرده است.»

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد که تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی روسیه بسیار قدرتمندتر از بمب‌هایی است که آمریکایی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم بر هیروشیما و ناگازاکی انداختند و افزود که روسیه از نظر تعداد این نوع تسلیحات نسبت به آمریکا پیشتاز است. وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از جنبه‌های مهم در زمینه کنترل تسلیحات با واشنگتن هنوز نیازمند شفاف‌سازی است.

بوتین همچنین درباره تسلیحات فراصوت جدید روسیه گفت که مسکو هم‌اکنون دارای سامانه‌های پیشرفته و فناوری بالا است، از جمله سامانه «اوریشنیک»،و احتمال دارد سامانه‌های جدید دیگری نیز معرفی شود.