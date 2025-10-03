En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: زمین‌لرزه ۵.۳ ریشتری در شمال شرق زواره، علاوه بر ۱۰ شهرستان استان، در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز و تهران احساس شد و خسارت جانی نداشت.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۱۷
| |
3472 بازدید
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب

منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز در شمال شرق زواره، جلسه ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان اردستان در همان ساعات اولیه حادثه تشکیل شد. در این نشست ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت بحران کشور و دریافت اطلاعات دقیق از مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزه‌نگاری اصفهان، شرایط حادثه بررسی و آماده‌باش کامل به تیم‌های امدادی اعلام گردید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: در کوتاه‌ترین زمان ممکن ۱۲ تیم ارزیاب متشکل از جمعیت هلال‌احمر، نیروهای آموزش‌دیده در دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، بسیج، بخشداری و اورژانس به مناطق تحت تأثیر زلزله اعزام شدند و سطح حادثه در محدوده شهرستانی تعیین شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: پس از پایش ۴۳ روستا و مناطق سکونتگاهی خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مصدوم گزارش نشد. کانون این زمین‌لرزه در شمال شرق زواره و در فاصله ۶۳ کیلومتری این شهر، ۷۷ کیلومتری اردستان و ۱۷۹ کیلومتری اصفهان ثبت شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: این زمین‌لرزه در ۱۰ شهرستان استان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز و تهران نیز احساس شد. تاکنون ۸ پس‌لرزه به دنبال داشته که بزرگ‌ترین آن با بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱:۲۷ بامداد و آخرین مورد آن با بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۲:۳۳ بامداد امروز رخ داد.

وی با اشاره به توصیه‌های ایمنی مدیریت بحران خاطرنشان کرد: ساکنان برخی مناطق نزدیک به کانون زلزله شب گذشته را در فضای باز سپری کردند. همچنین جلسه ستاد مدیریت بحران صبح امروز در شهر زواره با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان و اعضای ستاد مدیریت بحران تشکیل شد تا ضمن ارزیابی دقیق خسارات احتمالی در ساختمان‌ها، برنامه عملیاتی برای پیشگیری، کاهش خطر و کنترل حوادث محتمل تدوین شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله خسارت زواره زمین لرزه اصفهان مدیریت بحران اردستان یزد قم برآورد خسارت
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمین لرزه ۴.۲ ریشتری بهاباد در استان یزد را لرزاند
برآورد خسارت سیلاب به استان یزد
زمین لرزه ۵.۲ ریشتری بهاباد را لرزاند
بامداد امروز قم لرزید
وقوع زلزله ۴.۳ ریشتری حوالی فرخی در استان اصفهان
وقوع زمین لرزه شدید در استان اصفهان + جزئیات
وقوع زلزله ۴ ریشتری در حوالی هرات یزد
زلزله بزرگ امشب به کدام گسل مربوط است؟
جزییات زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در جندق اصفهان
وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری در بهاباد
عکس: نقشه‌ای از فاصله کانون زلزله اصفهان تا نطنز
زلزله ۴.۳ ریشتری بهاباد در یزد را لرزاند
ادارات ۴ شهر اصفهان فردا تعطیل است
زلزله ۴ ریشتری شهر قم را لرزاند
لحظه وقوع زلزله را ببینید
خسارت سالانه ۵۰ میلیارد تومانی ریزگردها به اصفهان
برآورد میزان خسارت زلزله در کهگیلویه و بویر احمد
وقوع زلزله ۴.۹ ریشتری در اصفهان
زلزله ۴.۲ ریشتری امروز بهاباد خسارتی نداشت
بافق یزد هم امروز لرزید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
زلزله کرج را لرزاند
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aW9
tabnak.ir/005aW9