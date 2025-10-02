به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه شامگاه پنجشنبه سخنرانی خود را در جلسه عمومی بیستودومین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بینالمللی «والدای» در شهر سوچی تحت عنوان «جهان چندقطبی: دستورالعملهای استفاده» آغاز کرد.
بنا بر این گزارش، رئیسجمهور روسیه طی این رویداد اظهار کرد: «جهان چندقطبی بسیار دموکراتیکتر است و چندقطبی شدن نتیجه مستقیم تلاشهای غرب برای حفظ هژمونی جهانی است.»
ولادیمیر پوتین تاکید کرد: «ما در زمانی زندگی میکنیم که همه چیز خیلی سریع تغییر میکند و باید برای هر اتفاقی آماده بود. علاوه بر این، مسائل چندمرکزی در جهان امروز شایسته توجه ویژه هستند و در دنیای مدرن، باید زمینههای مشترک را پیدا کنیم.»
این رویداد ۱۴۰ شرکتکننده از بیش از ۴۰ کشور، از جمله کارشناسانی از بریتانیا، چین، آلمان، هند، مالزی، پاکستان و آفریقای جنوبی را گرد هم آورده است.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به ائتلاف نظامی ناتو خاطر نشان کرد: «روسیه ۲ بار برای پیوستن به ناتو اعلام آمادگی کرد و هر بار درخواستش رد شد. با این حال، غرب ثابت کرد که برای دست کشیدن از هژمونی خود آماده نیست و نتوانست در برابر وسوسه قدرت مطلق مقاومت کند.»
رئیسجمهور روسیه تاکید کرد: «روسیه آماده همکاری با شرکای غربی بود، اما آنها آماده نبودند و تمام تلاشها برای اینکه به کشورهای دیگر بگویند چه کار کنند، شکست خورده است. بنابراین، هیچ نیرویی در جهان وجود ندارد و نخواهد داشت که به همه دیکته کند چه کاری انجام دهند.»
نارضایتی از حاکمیت در جوامع اروپای غربی رو به افزایش است
پوتین در ادامه با اشاره به وضعیت رو به افول غرب گفت: «نهادهای سابق حکومت جهانی قدرت خود را از دست دادهاند و هر قدرتی حدی دارد. نارضایتی از حاکمیت در جوامع اروپای غربی رو به افزایش است و رهبران غربی شهروندان خود را فریب میدهند و تنشها را تشدید میکنند.»
او در این خصوص تصریح کرد: «برخی کشورها در تلاشند مخالفانی را که در حال به دست آوردن قدرت سیاسی هستند، ممنوع کنند، اما این ممنوعیتها کارساز نیست.»
رئیسجمهور روسیه در رابطه با تشدید درگیریها در جهان افزود: «بهرغم تشدید درگیریها، جهان همچنان یکپارچه و به هم پیوسته است. کشورها باید هنگام حل مشکلات و مناقشات، دیدگاههای یکدیگر را در نظر بگیرند.»
روسیه رکورددار مطلق تحریم در جهان است
ولادیمیر پوتین به اقدام یکجانبه و ناعادلانه غرب برای اعمال تحریمها اشاره کرد و گفت: «روسیه از نظر تعداد اقدامات تنبیهی که بهطور شرمآوری تحریم نامیده میشوند، رکورددار مطلق در جهان است. با این حال، روسیه بالاترین درجه مقاومت را در برابر تحریمها نشان داده است. علاوه بر این، روسیه بهعنوان یک بخش حیاتی برای جهان ضروری است، در غیر این صورت تعادل حفظ نخواهد شد.»
پوتین با بیان اینکه اقدامات تنبیهی علیه روسیه «کاملا شکست خورده است»، تاکید کرد: «برخی کشورها همچنان اصرار دارند و سعی میکنند شکست استراتژیک به روسیه وارد کنند. برخی کشورها میخواهند شکست استراتژیک به روسیه وارد کنند، مردم را رنج دهند و به آنها زمان بدهند تا آرام شوند اما روسیه در برابر این اقدامات، مقاومت از خود نشان داده است.»
شاهد رنسانس دیپلماسی خواهیم بود
رئیسجمهور روسیه در ادامه سخنرانی خود اظهار کرد: «توافق عمومی در جهان رو به افزایش است و مطمئن هستم که شاهد رنسانس دیپلماسی خواهیم بود. همچنین، انجمنهای جدید در حال ظهور در جهان با سلسله مراتب ایجاد نمیشوند.»
ولادیمیر پوتین با اشاره به گروه «بریکس» تاکید کرد: «گسترش بریکس و سایر انجمنهای منطقهای در راستای دیپلماسی قرن بیستویکم است. علاوه بر این، انجمنهای منطقهای جدید در چارچوب یک سیستم تابع عمل نمیکنند و علیه هیچکس نیستند.»
قصد برای حمله به ناتو را نداریم
پوتین درخصوص رویکرد کشورهای غربی در مبارزه علیه روسیه و ضمن آنکه گزارشها مبنی بر اینکه روسیه میتواند به ناتو حمله کند را «یاوهگویی» خواند، خاطر نشان کرد: «حاکمان اروپایی به دیوانگی خود مبنی بر احتمال جنگ با روسیه ادامه میدهند. آنها باید آرام باشند و به مشکلات خودشان توجه کنند.»
او تاکید بر این مسئله که اروپا «به حاشیه» رانده میشود، گفت: «روسیه از نزدیک نظامی شدن فزاینده اروپا را زیر نظر دارد. باور اینکه روسیه قصد حمله به ناتو را دارد غیرممکن است، این مزخرف است که آنها سعی دارند مردم اروپا را متقاعد کنند. هیچکس شک ندارد که روسیه به نظامیسازی اروپا واکنش نشان خواهد داد و پاسخ روسیه به نظامی شدن اروپا بسیار قانعکننده خواهد بود.»
پوتین افزود: «روسیه هرگز آغازگر درگیری نظامی نبوده و این کار غیرضروری و پوچ است. با این حال، روسیه بارها ثابت کرده است که به تهدیدات علیه حاکمیت خود واکنش سریع نشان میدهد. اگر کسی میخواهد با روسیه رقابت کند، بگذارید تلاش کند. روسیه همچنین پیوسته از اصل امنیت یکپارچه دفاع میکند.»
رئیسجمهور روسیه تاکید کرد: «تنها همکاری مشترک کشورها میتواند مشکلات امنیتی قرن بیستویکم را حلوفصل کند. لازم به ذکر است که اگر امنیت یک کشور به قیمت امنیت کشور دیگر تامین شود، هیچ امنیتی برای هیچکس وجود نخواهد داشت. امروز هیچکس احساس امنیت نمیکند و البته امنیت بشریت به توانایی آن در مقابله با چالشها بستگی دارد. اختلافات همیشه بوده و خواهد بود، مسئله این است که چگونه آنها را حل کنیم. همچنین، هر فرهنگ و تمدنی باید در امنیت جهان سهیم باشد.»
مناقشه فلسطین-اسرائیل را نمیتوان بر اساس سناریوی غرب حل کرد
ولادیمیر پوتین با اشاره به جنگ غزه و مسئله فلسطین اظهار کرد: «درگیری فلسطین و اسرائیل را نمیتوان بر اساس سناریوی غرب حل کرد.»
وی افزود: «روسیه در حال آشنایی با ابتکارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مورد فلسطین است. با این حال، ممکن است در انتهای تونل درگیریهای خاورمیانه نوری وجود داشته باشد.»
غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمیکند
پوتین درخصوص دوران ریاست دونالد ترامپ گفت: «اگر ترامپ پیشتر در قدرت حضور میداشت، درگیری اوکراین قابل اجتناب بود.»
او ضمن آنکه تراژدی اوکراین را «درد مشترک همه ما» خواند، گفت: «غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمیکند، آنها را قابل چشمپوشی میداند. همچنین، اگر ناتو به مرزهای روسیه نزدیک نمیشد، درگیری در اوکراین قابل اجتناب بود. اوضاع اوکراین راهی برای گسترش منطقه کنترل و کسب درآمد برای سایر کشورها است.»
ولادیمیر پوتین درباره نقش اروپا در جنگ اوکراین خاطر نشان کرد: «اروپا دائما در حال تشدید درگیری در اوکراین است و آنها هیچ هدف دیگری ندارند. مسئولیت این واقعیت که آتش در اوکراین هنوز مهار نشده، در درجه اول بر عهده اروپا میباشد. فارغ از اینکه مقامات چگونه اوکراینیها را شستشوی مغزی میدهند، تغییراتی در آگاهی عمومی در اوکراین در حال وقوع است.»
در حال حاضر هیچ چیز بهتر از سازمان ملل نیست
رئیسجمهور روسیه درخصوص عملکرد سازمان ملل متحد بیان کرد: «اگر پتانسیل عظیم سازمان ملل را برجسته کنیم، سوال این است که ملتها چگونه از آن استفاده میکنند؟»
او گفت: «مشکلات زیادی در کار سازمان ملل وجود دارد اما در حال حاضر هیچ چیز بهتر از سازمان ملل نیست. سازمان ملل با چالشهایی مواجه است و باید با واقعیتها سازگار شود. همچنین، در فرآیند تطبیق سازمان ملل با واقعیتهای مدرن، مهم است که هدف اصلی این سازمان تحریف نشود.»
ولادیمیر پوتین خاطر نشان کرد: «سازمان ملل متحد بسیاری از فرهنگها و سنتها را در خود جذب کرد و پیش از آنکه جهان چندقطبی شود، به آن تبدیل شد. پتانسیل سازمان ملل تازه آشکار میشود. همچنین، جهان وارد دوره طولانی جستوجو شده است که عمدتا توسط احساس انجام میشود. جهان به بنیان مشترک و ارزشهای ملی که تمدن در طول قرنها ایجاد کرده است، نیاز دارد.»
وی افزود: «اگر از جاهطلبیهایتان دست بکشید، راحتتر میتوانید با کشورهای دیگر زبان مشترک پیدا کنید، همانطور که نمونه بارز، ایالات متحده نشان میدهد. دولت امروز آمریکا که منافع کشورش را در نظر دارد، رویکردی منطقی است.»
روسیه به دنبال احیای کامل روابط با ایالات متحده است
رئیسجمهور روسیه درباره روابط مسکو-واشنگتن تاکید کرد: «روسیه به دنبال احیای کامل روابط با ایالات متحده است و البته اختلافاتی در روابط روسیه و آمریکا وجود دارد که طبیعی است.»
پوتین در پایان این سخنرانی گفت: «روزهایی که گروه کوچکی از کشورها تصمیم میگرفتند بقیه جهان چگونه زندگی کنند، برای همیشه گذشته است. بدین ترتیب، چندقطبی بودن و چندمرکزی بودن واقعیتی است که برای مدت طولانی با ما خواهد بود. روسیه تحولات بیشماری را تجربه کرده است، اما به لطف پیشینه تاریخی خود، برای شرایط پیچیده جهانی آمادگی بهتری دارد. روسیه هرگز رویکرد نژادپرستانهای نسبت به سایر کشورها نداشته است. در ضمن، من امپراتور نیستم، من رئیسجمهوری هستم که با رای مردم برای مدت معینی انتخاب شدهام.»