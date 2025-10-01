مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: توافق‌نامه اجرایی ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و پنج سال ساخت خارجی بین سازمان منطقه آزاد چابهار و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا امضا شد و مسیر قانونی واردات این خودروها در منطقه آزاد چابهار را هموار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سازمان منطقه آزاد چابهار؛ محمد سعید اربابی اظهار کرد: این توافق‌نامه با حضور فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرماندهان انتظامی استان به امضا رسید.

وی افزود: هدف از این اقدام، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای خدمات حمل‌ونقل و افزایش جذابیت گردشگری در منطقه آزاد چابهار است.

اربابی ادامه داد: با آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، محدودیت‌های گذشته در ورود این خودروها برداشته شده و این فرصت می‌تواند مورد استفاده ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه قرار گیرد.