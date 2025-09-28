En
زمان برگزاری حراج سکه اعلام شد

سخنگوی مرکز مبادله ایران از برگزاری هشتاد و ششمین حراج سکه طلا در روز چهارشنبه (۹ مهرماه) خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای شرکت در این حراج تا روز سه‌شنبه (۸ مهر) نسبت به واریز وجه اقدام کنند.
زمان برگزاری حراج سکه اعلام شد

به گزارش تابناک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصغر بالسینی همچنین از برگزاری طرح پیش‌فروش سکه طلا با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که در فصل پاییز بیش از ۴۰۰ هزار قطعه سکه از طریق طرح‌های پیش‌فروش وارد بازار خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه هشتاد و ششمین حراج سکه طلا روز چهارشنبه (۹ مهرماه) برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان به طرح پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی نیز می‌توانند هفته آینده نسبت به پیش خرید سکه با موعد تحویل ۳۰ دی ماه اقدام کنند.

بالسینی درباره زمان واریز وجه برای حضور در حراج روز چهارشنبه این هفته توضیح داد: مطابق با آگهی حراج که به‌زودی منتشر خواهد شد، متقاضیان برای ثبت‌نام و شرکت در حراج شماره ۸۶ می‌توانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در این حراج، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه است.

وی افزود: حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی پنج قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است و همه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در این حراج شرکت کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران اظهار داشت: در حراج روز چهارشنبه (۹ مهرماه)، سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی عرضه خواهد شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
0
پاسخ
بانک مرکزی واسطه گری می کند هفته قبل 83میلیون فروخته حالاچه قیمتی می دهد؟
