واکنش تند روسیه به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با مرور اقدامات غرب در فعال‌سازی اسنپ‌بک، آن را یک فریبکاری غیرقانونی توصیف کرد.
واکنش تند روسیه به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه شنبه و پیش از اجرای اسنپ‌بک، تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را یک «فریبکاری حقوقی» خواند و آن را به شدت محکوم کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  زاخارووا اظهار کرد که این سه کشور اروپایی با دور زدن رویه‌های حل اختلاف مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به‌دنبال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود نوشت: «اروپایی‌ها با حقه‌بازی، رویه حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده گرفتند. طبق این قطعنامه، ابتدا باید اختلافات از طریق مکانیسم حل اختلاف بررسی شود و تنها در صورت بن‌بست، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شود. اما لندن، پاریس و برلین این مراحل را نادیده گرفتند و مستقیماً درخواست خود را به شورای امنیت ارائه کردند.»

وی افزود: «از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام یک کلاهبرداری است. اگر قوانین را نقض کنید، حق استفاده از مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده در آن را از دست می‌دهید. این کشورها به‌صورت مکرر قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده‌اند. پس از انقضای برخی محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، آن‌ها تحریم‌های مشابهی را به‌صورت یک‌جانبه اعمال کردند.»

زاخارووا تأکید کرد که غرب سال‌هاست تعهدات خود در قبال برجام را اجرا نکرده و ایالات متحده نیز در سال ۲۰۱۸ به‌طور کامل از این توافق خارج شد.

او در ادامه افزود: «اکنون آن‌ها با ترفندهای حقوقی ضعیف، به‌دنبال تنبیه ایران هستند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد که در ۲۸ اوت، تروئیکای اروپایی نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کردند و مهلت ۳۰ روزه برای توقف این روند در ۲۷ سپتامبر (۶ مهر) به پایان رسید. با عدم تصویب قطعنامه‌ای برای حفظ رژیم معافیت‌ها، از نظر لندن، پاریس و برلین، تحریم‌ها علیه ایران به‌طور رسمی بازگردانده شده است.

زاخارووا این اقدام را غیرقانونی و فاقد مشروعیت خواند و هشدار داد که این حرکت می‌تواند به ایجاد یک «سابقه خطرناک» در نظام بین‌الملل منجر شود.

او یادآور شد که در ۲۶ سپتامبر، مسکو و پکن تلاش کردند با پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تا آوریل ۲۰۲۶، فرصت بیشتری برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک فراهم کنند؛ «این اقدام می‌توانست از تشدید غیرقابل پیش‌بینی تنش‌ها جلوگیری کند، اما کشورهای غربی با آن مخالفت کردند.»

زاخارووا تأکید کرد که اقدامات اروپا نقض دو اصل اساسی حقوق بین‌الملل، یعنی «لزوم وفای به عهد» و دکترین «دست‌های پاک» است.

دیپلمات ارشد روس هشدار داد که اقدامات غرب، سیستم توازن و امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند و منجر به ایجاد «دو واقعیت موازی» خواهد شد: یکی واقعیت مورد حمایت غرب و دیگری مورد حمایت روسیه، چین و متحدانشان. او این وضعیت را تهدیدی برای آینده نظام بین‌المللی دانست.

وزارت خارجه روسیه نیز بازاعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی خوانده بود. 

 

