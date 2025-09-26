لاوروف: جنگ واقعی علیه روسیه آغاز شده

لاوروف در این نشست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، افزود: یک نمونه آشکار دیگر بحران اوکراین است که توسط مجموعه غرب ایجاد شد که در آن ناتو و اتحادیه اروپا جنگی واقعی را علیه کشور من اعلان کرده و مستقیما در آن مشارکت دارند.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت که ناتو و اتحادیه اروپا از طریق اوکراین علیه کشورش اعلان جنگ کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، لاوروف پنجشنبه در دیدار با وزرای خارجه گروه ۲۰ اظهار کرد که عدم پایبندی به اصول منشور سازمان ملل در «تمایلات نواستعماری مشهود است که به افزایش بی‌ثباتی جهانی و مناقشه‌های منطقه‌ای منجر شده است.»



وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه نیز از همین نمونه است. فاجعه انسانی بی‌سابقه در غزه به بیش از ۶۵ هزار کشته رسیده است. برخی مقام‌های سازمان ملل که در خاورمیانه فعالیت می‌کنند، تخمین می‌زنند که آمار کشته‌ها ۱۰ برابر است. هیچ یک از همسایگان اسرائیل احساس امنیت نمی‌کنند. ما این را هر روزه می‌بینیم.

هفته جاری شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا، بلژیک، موناکو، پرتغال و مالت کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.



همچنین فرانسه و عربستان در مقر سازمان ملل در نیویورک مشترکا میزبان «کنفرانس بلندپایه بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز مساله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی» بودند.

«امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در این کنفرانس گفت: ما به دنبال ارائه افق سیاسی روشن برای مردم فلسطین هستیم. این تصمیم، گامی برای کاهش بحران انسانی و حمایت از صلح پایدار در منطقه است، فرانسه این مسیر را با همکاری دیگر کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، ادامه خواهد داد.