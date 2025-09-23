En
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس

رایزنی‌های وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی قبل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۱۵
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم «کایا کالاس» نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.

 وزیر امور خارجه و هیات همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دیدارها و نشست‌های جداگانه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها و اصحاب رسانه خواهد داشت.

هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید. «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شده‌است.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا نیویورک سازمان ملل کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه اسنپ بک مذاکره خبر فوری
