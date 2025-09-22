تحقیقات جدید نشان میدهد که رژیم کتوژنیک میتواند به سلولهای بدن مردان آسیب بزند، در حالی که زنان کمتر در معرض این خطر قرار دارند.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ این روزها رژیم کتوژنیک بهعنوان یک روش محبوب برای کاهش وزن و کنترل قند خون شناخته میشود، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که پاسخ بدن به این رژیم ممکن است به جنسبت بستگی داشته باشد.
بنا بر این گزارش؛ مردانی که رژیم کتوژنیک را دنبال میکنند، ممکن است دچار تغییرات سلولی مضر شوند، در حالی که زنان تا حد زیادی از این اثرات در امان هستند. پژوهش های جدید نشان می دهد که هورمون استروژن نقش محافظتی مهمی دارد و پاسخ بدن به این رژیم بهطور قابل توجهی به جنسیت وابسته است.
دانشمندان دانشگاه علوم بهداشت تگزاس در سن آنتونیو کشف کردند که رژیم کتوژنیک در موشهای نر موجب افزایش سلولهای پیریپذیر یا senescent در اندام ها می شود. در حالی که موشهای ماده با چنین تغییری مواجه نمی شوند.
رژیم کتوژنیک سرشار از چربی است و مصرف کربوهیدرات در آن محدود است و معمولا برای کنترل قند خون بیماران دیابتی و مدیریت تشنج در بیماران مبتلا به صرع استفاده میشود. دیوید جیوس، استاد رادیوانکولوژی و معاون پژوهش دانشگاه UT Health San Antonio، میگوید: «این یافتهها نشان میدهد که پاسخ بدن به رژیم کتوژنیک به جنسیت بستگی دارد و میتواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تجویز و کاربرد بالینی این رژیم داشته باشد.»
نقش هورمونها در تأثیر رژیم کتوژنیک
محققان میگویند نقش جنسیت در پاسخ به رژیمهای کتوژنیک تاکنون به اندازه کافی بررسی نشده است. استفاده گسترده از موشهای نر در تحقیقات پیشبالینی عمدتاً به این دلیل است که تصور میشد نتایج به دست آمده از موشهای ماده به دلیل چرخه تولیدمثل آنها ناپایدار باشد، اما این باور اشتباه است.
تنها موشهای نر تحت رژیم کتوژنیک دچار افزایش سلولهای سنسانت شدند، اما تزریق استروژن از این تغییر جلوگیری کرد. همچنین، این موشها میزان استرس اکسیداتیو بیشتری داشتند که با پیری سلولی مرتبط است.
اثر محافظتی استروژن
تحقیقات نشان داد که درمان موشهای نر با استروژن یا استرادیول از افزایش سلولهای سنسانت و استرس اکسیداتیو جلوگیری میکند. در مقابل، وقتی به موشهای ماده داروی تاموکسیفن که اثر استروژن را مسدود میکند داده شد، میزان استرس اکسیداتیو و سلولهای سنسانت افزایش یافت و همان تغییرات سلولی موشهای نر را تجربه کردند.
این یافتهها نشان میدهد که هورمون استروژن نقش مهمی در پاسخ بدن به رژیم کتوژنیک ایفا می کند و میتواند خطرات احتمالی این رژیم را کاهش دهد. محققان همچنین دریافتند که رژیم پراز چربی با میزان کربوهیدرات بیشتر از رژیم کتوژنیک نیز در موشهای نر موجب افزایش سلولهای سنسانت میشود، اما موشهای ماده در مقابل این تغییرات سلولی مقاوم بودند.
