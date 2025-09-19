جنجال ترامپ: آمریکا به دنبال کنترل دوباره بگرام

وزارت خارجه افغانستان به اظهارات اخیر ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان واکنش نشان داد و گفت کابل هرگز حضور نظامی خارجی را نمی‌پذیرد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در دیدار با «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس در لندن مدعی شده بود که ایالات متحده به دنبال به دست گرفتن کنترل مجدد پایگاه هوایی بگرام در افغانستان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در یک نشست خبری مشترک با استارمر در لندن گفت: «ما تلاش می‌کنیم تا این پایگاه را مجدد به دست بگیریم. این می‌تواند یک خبر فوری کوچولو باشد.»

در واکنش به این اظهارات، «زاکر جلالی» یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «افغان‌ها هرگز حضور نظامی خارجی را در طول تاریخ نپذیرفته‌اند و در مذاکرات و توافق قطر نیز چنین احتمالی کاملا رد شده است.»

وی در ادامه نوشت: «درها به روی توافقات بعدی همچنان باز هستند.»

این مقام مسؤول در وزارت خارجه افغانستان خاطرنشان کرد کابل و واشنگتن باید با هم همکاری داشته باشند و می‌توانند روابط اقتصادی و سیاسی خود را بر اساس منافع مشترک و مورد احترام حفظ کنند بدون آنکه آمریکا حضور نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد.