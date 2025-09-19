وی ضمن اشاره به برنامه مکملیاری در مدارس، درباره توزیع ویتامین D در قالب طرح مکملیاری توضیح داد: مکمل ویتامین D پنجاههزار واحدی به صورت ماهانه در مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه توزیع میشود. دختران و پسران میبایست ماهانه یک مکمل ۵۰هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند تا بتوانیم از کمبود این ویتامین در کشور جلوگیری کنیم.
شیوع بالای کمبود ویتامین D در کشور
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بررسیها بیانگر این است که میزان شیوع کمبود ویتامین D در افراد بزرگسال حدود ۵۲ درصد است. همچنین بررسی وضعیت این ویتامین در کنار سایر متغیرهای تغذیهای در کودکان و نوجوانان در یک طرح ملی مورد بررسی قرار میگیرد. اگر منابع مورد نیاز برای اجرای طرح وضعیت ویتامین D و سایر متغیرهای تغذیهای تامین شود، با اجرای آن میتوانیم از وضعیت کمبود ویتامین D و سایر متغیرهای تغذیهای کودکان و نوجوانان مطلع شویم و آمار و ارقام مربوط به آن را به دست آوریم. سالمندان و جوانان میبایست ماهانه یک مکمل ۵۰هزار واحدی ویتامین D مصرف کنند.
غنیسازی آرد و نان با ویتامین D
او درباره سایر برنامهها برای رفع کمبود ویتامین D در میان ایرانیها توضیح داد: غنیسازی آرد و نان با ویتامین D از راهکارهای رفع کمبود ویتامین D در جامعه است. ما در وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو، غنیسازی آرد و نان با ویتامین D را پییگیری میکنیم تا به صورت پایلوت در چند استان کشور اجرا کنیم. اگر اجرای برنامه آزمایشی موفقیتآمیز باشد در تمام کشور عملیاتی میکنیم تا با کمبود ویتامین D مقابله کنیم. تا زمانی که برنامه غنیسازی آرد و نان با ویتامین D در کشور عملیاتی شود، توزیع ماهانه مکمل ویتامین D در مدارس انجام میشود.
اعتبار مورد نیاز طرح مکملیاری
این پزشک درباره اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح مکملیاری گفت: اعتبار مورد نیاز طرح مکملیاری، بسیار بیشتر از آن چیزی است که برای اجرای آن درنظر گرفته میشود. با توجه به این شرایط، معاونت بهداشتی وازرت بهداشت در نامهای خطاب به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرده است که برنامه مکملیاری میبایست برای تمام گروههای سنی به صورت تمام و کمال اجرا شود؛ چرا که اعتبار این برنامه در اختیار دانشگاههای علومپزشکی قرار میگیرد و در اختیار وزارت بهداشت نیست تا به دانشگاهها تخصیص دهد. وزارت بهداشت از قِبَل تفاهمنامه یک درصد بیمه روستایی، ۲۵ درصد آن را در اختیار دانشگاه قرار میدهد اما تامین تمام اعتبار برنامه مکملیاری بر عهده وزارتخانه نیست.
اعتبار ناکافی و اولویتبندی توزیع مکمل
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: به دلیل اینکه اعتبارات دانشگاههای علومپزشکی محدود است و توانایی اجرای برنامه مکملیاری به نحو احسن در تمام مراکز بهداشتی را ندارند، اولویتبندیهایی برای توزیع مکل در مراکز بهداشتی در نظر گرفتهایم. اگرچه معاونت بهداشت وزارت بهداشت اصرار میکند که روسای دانشگاه ها و معاونان بهداشتی اعتبارات لازم را تخصیص دهند که برنامه به صورت تمام و کمال اجرا شود اما با توجه به محدودیت اعتبارات، اجرای مکملیاری را اولویتبندی کردهایم. اگر دانشگاهها با محدودیت واقعی اعتبارات مواجه هستند و توانایی تامین مکمل برای تمام افراد را ندارند، نوزادان و کودکان میبایست اولویت اول قلمداد شوند. تامین مکمل برای زنان باردار، نوزادان و کودکان اجبار است و اولویت سوم دانشآموزان مدارس هستند. پس از این گروهها، سالمندان و جوانان قرار دارند.
مناطق محروم جزو اولویتهای دریافت مکمل
وی با بیان اینکه مناطق محروم نیز در توزیع مکملها در کانون توجه قرار دارند، افزود: علاوه بر اولویت سنی، مناطق محروم نیز در کانون توجه قرار دارند. به طور مثال، مراکز بهداشتی در مرکز تهران، چندان مکمل ندارند اما مراکز بهداشتی در حاشیه پایتخت مکمل بیشتری دارند واین موضوع برای تمام دانشگاههای علومپزشکی کشور به همین نحو است. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت از معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی خواسته است که مکملها برای گروههای در معرض خطر که در مناطق حاشیهای، روستایی و کمبرخوردار حضور دارند، همواره در دسترس باشد.
مردم برخی مناطق میتوانند نسبت به تهیه مکمل اقدام کنند. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت از دانشگاههای علومپزشکی خواسته است که در زمینه آموزش مردمی که توانایی خرید مکمل دارند، اقدام کند تا در جهت کمبود رفع ویتامین D گام بردارند.
