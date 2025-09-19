بازی کثیف در شورای امنیت: غزه قربانی وتوی آمریکا!

همزمان با قحطی در غزه و نسل کشی فلسطینیان از سوی اسرائیل، در ده هزارمین جلسه شورای امنیت، پیش نویس قطعنامه ۱۰ عضو غیر دائم این شورا برای برقراری آتش بس دائم در غزه به رای گذاشته شد اما آمریکا حامی همیشگی اسرائیل آن را بار دیگر وتو کرد و این قطعنامه برغم اخذ ۱۴ رای موافق به تصویب نرسید.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ایالات متحده آمریکا عصر پنج شنبه به وقت محلی ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، پیشنویس قطعنامه ۱۰ عضو انتخابی (غیردائم) شورای امنیت به رهبری دانمارک را که خواستار آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه «گروگان ها» ( اسرا) وتو کرد.
شورای امنیت سازمان ملل ۱۰ عضو غیردائم و ۵ عضو دائم و دارای حق وتو دارد که ۱۴ عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند و آمریکا با رای منفی خود و به عبارتی وتوی آن، مانع تصویب این قطعنامه در ده هزارمین نشست این شورا شد و بدین ترتیب، در حالیکه قحطی، گرسنگی و نسل کشی به اذعان کارشناسان سازمان ملل وجود دارد، اما خبری از آتش بس همچنان نخواهد بود.
این ششمین باری است که ایالات متحده آمریکا در طول تقریبا دو سال در شورای امنیت از وتوی خود استفاده کرده و مانع از تحقق آنچه برای مردم غزه حیاتی بوده، به ویژه آتشبس شده است که یکی از اولین موارد پیشنویس اسن قطعنامه بود. این قطعنامهای بود که توسط ۱۰ نفر از ۱۵ عضو شورای امنیت تهیه شده بود؛ ۱۰ عضوی که اعضای غیردائم هستند، اما مورد حمایت همه اعضای دائم - به جز یکی، ایالات متحده - نیز قرار گرفتهاند.
گزارش ماه گذشته طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) که مورد حمایت سازمان ملل متحد است و به طور رسمی قحطی را در بخشهایی از غزه اعلام کرده بود، نوشتند: فقر همهگیر و قحطی اعلام شده است.
در پیشنویس قطعنامه ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غزه (REV۳) با تاکید بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد آمده بود که این قطعنامه «بر تمام قطعنامههای مربوط به وضعیت خاورمیانه، از جمله مساله فلسطین تاکید می کند.»
پیش نویس این قطعنامه که با وتوی آمریکا به تصویب نرسید، به شرح زیر است:
««با ابراز نگرانی عمیق از گزارش IPC مبنی بر اینکه قحطی در حال حاضر در استان غزه در حال وقوع است و پیشبینی میشود تا پایان سپتامبر به استانهای دیر البلح و خان یونس گسترش یابد، و با ابراز نگرانی بیشتر از وضعیت فاجعهبار انسانی در کل نوار غزه، هرگونه استفاده از گرسنگی علیه غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی را به شدت محکوم میکند.
با ابراز نگرانی شدید از گسترش مداوم عملیات نظامی اسرائیل در غزه و تشدید رنج غیرنظامیان در نتیجه آن، خواستار لغو فوری آن و بر مخالفت با هرگونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در نوار غزه تاکید می کند.
با تاکید مجدد بر اینکه همه طرفها باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی، از جمله قوانین بینالمللی بشردوستانه، از جمله در رابطه با حفاظت از غیرنظامیان و ایمنی و امنیت پرسنل بشردوستانه، و همچنین قوانین بینالمللی حقوق بشر عمل کنند، و با تاکید مجدد بر مخالفت با جابجایی اجباری جمعیت غیرنظامی که نقض قوانین بینالمللی است و یادآور می شود که گروگانگیری طبق قوانین بینالمللی ممنوع است، خواستار آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی در غزه است که توسط همه طرفها رعایت شود؛ درخواست خود را برای آزادی فوری، آبرومندانه و بدون قید و شرط همه گروگانهای در بند حماس و سایر گروهها یادآوری میکند.
از دولت اسرائیل میخواهد که فوراً و بدون قید و شرط همه محدودیتهای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را لغو کند و توزیع ایمن و بدون مانع آن را به جمعیت نیازمند به چنین کمکی، به ویژه توسط سازمان ملل و شرکای بشردوستانه، در مقیاس وسیع در سراسر نوار غزه، مطابق با قوانین بینالمللی بشردوستانه و اصول بشردوستانه انسانیت، بیطرفی، بیغرضی و استقلال، و همچنین تضمین احیای کامل همه خدمات ضروری، تضمین کند؛ از دبیرکل میخواهد ظرف ۳۰ روز در مورد اجرای این قطعنامه به شورای امنیت گزارش دهد.»»
سفیر دانمارک: قطعنامههای آتشبس «پیام روشنی» ارسال میکند
به گزارش خبرنگار ایرنا، کریستینا مارکوس لاسن، سفیر دانمارک در سازمان ملل که کشورش از اعضای غیردائم شورای امنیت بوده و پیشنویس آخرین قطعنامه آتشبس غزه را در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است، در سخنانی پیش از رای گیری گفت: قطعنامه های آتش بس «پیام روشنی» ارسال می کند.
سفیر دانمارک در سخنانی خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت: «همکاران عزیز، بگذارید این قطعنامه پیامی روشن ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه شورای امنیت از مردم غیرنظامی گرسنه، گروگانها و خواسته آتشبس رویگردان نیست.»
وی افزود: «بگذارید این قطعنامه نشان دهد که ما از کارکنان امدادی و درمانی که با شرایطی بسیار دشوار دستوپنجه نرم میکنند، حمایت میکنیم — و اینکه وقتی جنگی بهصورت روزانه و با جزئیات دلخراش در سراسر جهان بهصورت زنده پخش میشود، ما شرافت آن را داریم که واکنش نشان دهیم. اینکه حقوق بینالملل اهمیت دارد، اصول انسانی اهمیت دارد، و اینکه اصول انساندوستی مندرج در منشور سازمان ملل راهنمای ماست.»
سفیر دانمارک ادامه داد: قحطی در غزه یک واقعیت است و ما خواستار آتش بس فوری، دائمی و بدون قید و شرط در غزه هستیم. ما خواستار ورود فوری کمک به غزه و آزادی فوری اسرا در غزه هستیم.
آمریکا با وتوی قطعنامه آتشبس در غزه خواستار محکومیت حماس و به رسمیت شناختن حق اسرائیل شد
ایالات متحده تنها کشوری است که به قطعنامه آتشبس امروز رای منفی داد و از آنجا که این کشور عضو دائم شورا است، این رای به معنای رد قطعنامه است. ایالات متحده، متحد نزدیک اسرائیل، بارها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در مورد آتشبس را رد کرده است.
مورگان اورتگاس نماینده آمریکا در این نشست در سخنانی گفت که این قطعنامه «حماس را محکوم نمیکند یا حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت نمیشناسد.»
او مدعی شد: این قطعنامه « به اشتباه روایتهای دروغین به نفع حماس را که متاسفانه در این شورا رواج یافتهاند، مشروعیت میبخشد.»
نماینده آمریکا ادعا کرد: وتوی پیشنویس قطعنامه درباره غزه توسط آمریکا کسی را متعجب نخواهد کرد زیرا شامل محکومیت حماس که حمله ۷ اکتبر را آغاز کرد، نمیشود. این قطعنامه بر پایههای نادرستی بنا شده و حماس مسول وضعیت انسانی در نوار غزه است. زمان آن رسیده است که حماس همه زندانیان را آزاد کند و فورا تسلیم شود.
اورتگاس گفت که ایالات متحده گزارشهای جامعه بینالمللی درباره وقوع قحطی در غزه را معتبر نمیداند.
او با انتقاد از «آیپیسی» (نهاد بینالمللی ارزیابی قحطی) که با وجود احتیاط همیشگیاش اعلام کرد قحطی در غزه در حال وقوع است، ادعا کرد: این نهاد جانبدارانه عمل کرده و از روششناسی نادرست استفاده کرده است.
اورتگاس همچنین مدعی شد: آتشبس و تصویب این قطعنامه به نفع حماس خواهد بود و ممکن است زمینهساز تکرار رویدادهایی مشابه ۷ اکتبر شود.
الجزایر در واکنش به وتوی آمریکا: تسلیم نخواهیم شد
سفیر و نماینده دائم الجزایر در شورای امنیت که کشورش یکی از ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت است، در واکنش به وتوی آمریکا در سخنانی گفت: «ما تسلیم نخواهیم شد» .
عمار بن جامع سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل پس از وتوی قطعنامه آتش بس در غزه خطاب به مردم فلسطین گفت: «ما را ببخشید، بهویژه در غزه، جایی که آتش همهچیز را میسوزاند، جایی که گاز اشکآور خفه میکند. ما را ببخشید، زیرا این شورا نتوانست فرزندان شما را نجات دهد. زیرا اسرائیل محافظت میشود، مصون است. نه بهواسطه حقوق بینالملل، بلکه بهخاطر جانبداری این نظام بینالمللی.»
سفیر الجزایر گفت: «اسرائیل هر روز میکشد و هیچ اتفاقی نمیافتد. اسرائیل مردمی را به گرسنگی میکشاند و هیچ اتفاقی نمیافتد. اسرائیل بیمارستانها، مدارس و پناهگاهها را بمباران میکند و باز هم هیچ اتفاقی نمیافتد. اسرائیل به یک میانجی حمله میکند و پا روی دیپلماسی میگذارد و باز هم هیچ اتفاقی نمیافتد.»
او تاکید کرد: «و با هر اقدام بیمجازات، انسانیت خود ماست که آسیب میبیند.»
انگلیس خواستار پایان جنگ غزه شد
باربارا وود وارد سفیر و نماینده انگلیس در شورای امنیت نیز در این نشست گفت: از اسرائیل میخواهیم خونریزیها در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمکها به غزه را بدهد.
روسیه از وتوی آمریکا ابراز تاسف کرد
واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت گفت: ما از استفاده آمریکا از وتو علیه پیشنویس قطعنامهای که میتوانست فاجعه در نوار غزه را متوقف کند، متاسف هستیم.
وی تصریح کرد: انفعال شورای امنیت با اصل عدالتی که میلیونها نفر در پایتختهای جهان خواستار آن هستند، مغایرت دارد.
