به گزارش تابناک به نقل از انبیسی، «کر استارمر» نخستوزیر انگلیس عصر پنجشنبه این کنفرانس خبری را که در «چکرز» اقامتگاه روستایی خود برگزار شد، سخنرانی خود را با اشاره به همکاری جدید بین ایالات متحده و بریتانیا در حوزه فناوری آغاز کرد.
بنا بر این گزارش، استارمر در بیانیه ابتدایی خود گفت: «بریتانیا و ایالات متحده با هم همکاری میکنند تا به فاجعه انسانی در خاورمیانه پایان دهند، کمکها را برسانند، اسرا را آزاد کنند و در نهایت اسرائیل و منطقه را به سمت یک طرح جامع که میتواند صلح و امنیت را برای اسرائیلیها و فلسطینیها به ارمغان بیاورد، برگردانند.»
نخستوزیر انگلیس با اشاره به جنگ اوکراین و همچنین «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه ادعا کرد: «ولادیمیر پوتین در روزهای اخیر چهره واقعی خود را نشان داده است و بزرگترین حمله از زمان آغاز جنگ را با خونریزی بیشتر، کشته شدن بیگناهان بیشتر و نقض بیسابقه حریم هوایی ناتو انجام داده است.»
کر استارمر ضمن تاکید بر تلاشهای مشترک با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگها در غزه و اوکراین، افزود: «این جنگها کار شخصی نیست که خواهان صلح باشد.»
استارمر همچنین خاطر نشان کرد که او و ترامپ امروز در مورد اینکه میتوانند دفاع خود را برای حمایت بیشتر از اوکراین تقویت کنند و «بهطور قاطع فشار بر پوتین را افزایش دهند تا او را به توافق صلحی که پایدار باشد، وادار کنند»، بحث و رایزنی کردند.
او تاکید کرد: «رئیسجمهور ترامپ، شما در اینجا رهبری کردهاید و ما همچنان برای امنیت و صلح با هم خواهیم ایستاد و همکاری خواهیم کرد.»
ترور چارلی کرک
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بخشی از سخنان افتتاحیه کنفرانس مطبوعاتی خود را به ترور «چارلی کرک» فعال سیاسی راستگرا اختصاص داد و گفت: «مرد جوان فوقالعادهای بود، آیندهای باورنکردنی داشت.»
او در این خصوص گفت: «بعضیها میگفتند او ممکن است روزی رئیسجمهور شود. من به او گفتم، "چارلی، فکر میکنم تو شانس خوبی برای رئیسجمهور شدن داری." و او فقط میخواست از جوانان مراقبت کند.»
ترامپ بار دیگر تاکید کرد که این آخر هفته در مراسم یادبود کرک شرکت خواهد کرد و گفت که آنها «چارلی و تمام کارهایی که انجام داده را جشن خواهند گرفت، خیلی باورنکردنی!»
او گفت که از بریتانیاییهایی که پس از کشته شدن کرک تسلیت گفتند، قدردانی میکند.
دونالد ترامپ در ادامه سخنرانی خود ادعا کرد که ولادیمیر پوتین در مورد حلوفصل اوکراین او را «ناامید» اما در عین حال افزود که با این وجود، این درگیری «تمام خواهد شد».
ترامپ به خبرنگاران گفت: «به دلیل رابطهام با رئیسجمهور پوتین، فکر میکردم آسانترین درگیری برای حلوفصل، درگیری اوکراین باشد. اما او من را ناامید کرد. او واقعا مرا ناامید کرد.»
او با بیان اینکه برای حلوفصل جنگ اوکراین «احساس وظیفه» میکند، گفت که به زودی «خبرهای خوبی» در مورد روسیه به گوش خواهد رسید.
رئیسجمهور آمریکا مجددا گفت: «جنگ اوکراین میتوانست به جنگ جهانی سوم بدل شود، اما اکنون به آن سمت پیش نمیرود.»
ترامپ استدلال کرد: «اگر قیمت نفت کاهش یابد، پوتین از جنگ در اوکراین کنارهگیری خواهد کرد. او چارهای نخواهد داشت. او از آن جنگ کنارهگیری خواهد کرد.»
استارمر هم درخصوص این مسئله گفت که این موضوع «چالشی برای اروپا» است.
او گفت: «تعدادی از کشورهای اروپایی هستند که بیش از حد به انرژی روسیه وابسته هستند. در واقع، بدیهی است که بریتانیا تقریبا هیچ چیزی دریافت نکرده است. اما ما باید تحمل کنیم و با همتایان اروپایی خود در اینجا همکاری کنیم. فکر میکنم یک یا ۲ کشور وجود دارند که باید دوباره به مسئله انرژی نگاه کنند.»
جنگ غزه
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به جنگ غزه گفت: «من میخواهم همه اسرا فورا و هماکنون آزاد شوند.»
ترامپ با طرح ادعایی مبنی بر اینکه جنبش حماس گفته است که از اسرا بهعنوان «طعمه» استفاده خواهد کرد، گفت: «اسرائیل و غزه پیچیده هستند اما ما آن را به سرانجام خواهیم رساند.»
دونالد ترامپ درباره مسئله بهرسمیت شناختن فلسطین بهعنوان کشور ادعا کرد: «این اقدام اشتباه است و من در این خصوص با نخستوزیر استارمر مخالف هستم.»
وی افزود: «ما باید ۷ اکتبر را یکی از بدترین و خشونتآمیزترین روزهای تاریخ جهان، نه فقط در تاریخ آنجا، بهخاطر داشته باشیم.»
ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه زمانی از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی خاتمه جنگ را خواستار خواهد شد، گفت: «من میخواهم اسرای اسرائیلی بازگردند. میخواهم جنگ تمام شود، اما میخواهم اسرا بازگردند. نمیخواهم از اسرا به عنوان سپر انسانی استفاده شود، کاری که حماس تهدید به انجام آن میکند.»
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا پس از بازگشت اسرا به نتانیاهو خواهد گفت که «دست از جنگ بردارد»، ادعا کرد: «مطمئنا کمک خواهد کرد».
پایگاه هوایی بگرام
رئیسجمهور آمریکا گفت که این کشور در تلاش است تا پایگاه هوایی «بگرام» پایگاه نظامی سابق ایالات متحده در افغانستان، را پس بگیرد.
او جزئیاتی در مورد این طرح و اینکه این مسئله برای نیروهای آمریکایی که در سال ۲۰۲۱ در جریان یک خروج فاجعهآمیز افغانستان را ترک کردند، چه معنایی خواهد داشت، ارائه نکرد.
ترامپ صرفا با اشاره به بگرام گفت: «ضمنا، ما در تلاشیم تا آن را پس بگیریم. این میتواند خبر کمی فوری باشد. ما در تلاشیم آن را پس بگیریم، زیرا آنها به چیزهایی از ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را میخواهیم اما یکی از دلایلی که ما این پایگاه را میخواهیم این است که، همانطور که میدانید، یک ساعت با جایی که چین سلاحهای هستهای خود را میسازد، فاصله دارد.»
ادعای تکراری ترامپ درباره انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ آمریکا
دونالد ترامپ ادعای خود مبنی بر پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ را مجددا با حضور استارمر تکرار کرد و گفت: «ما در سال ۲۰۲۰ پیروزی بزرگی کسب کردیم.»
او در حالیکه در مورد مهاجرت در دوران دولت «جو بایدن» رئیسجمهور سابق آمریکا صحبت میکرد، این اظهارات را عنوان نمود.
