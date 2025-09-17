En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور تازه بانک مرکزی برای حساب امانی

دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن  پس از تصویب هیئت عامل بانک مرکزی با هدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت و انضباط بخشی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۹۳
| |
554 بازدید

دستور تازه بانک مرکزی برای حساب امانی

به گزارش تابناک، دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی» و خدمات بانکی مرتبط با آن پس از تصویب هیأت عامل بانک مرکزی با هدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سو استفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک مرکزی طی ظهر امروز طی یک اطلاعیه اعلام کرد با توجه به توسعه روز افزون خدمات مبتنی بر حساب‌های امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهره‌مندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی و با هدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سو استفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ ۱۶/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ هیئت عامل بانک مرکزی، جهت بهره‌برداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.

شایان ذکر است نمونه سند «توافق‌نامه امانی» که «مؤسسه اعتباری» موظف به تکمیل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب امانی» به «امین» می‌باشد، متعاقباً توسط حوزه نظارت و تنظیم‌گری این بانک تنظیم و جهت بهره‌برداری در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.

همچنین با عنایت به این‌که تعدد قوانین و آئین‌نامه‌های بالادستی و پیچیدگی‌های حقوقی، کسب و کاری و اجرایی متعددی در فرایند ارائه خدمت پیش‌گفت وجود دارد؛ این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و متعاقب طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.

برای دریافت دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن اینجا کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی حساب امانی دستورالعمل آیین نامه خبر فوری
علی علیپور لشکر تک نفره پرسپولیس؛ نقطه قوت سرخ‌ها یا آژیر قرمز!
انتقام ایرانی-آمریکایی به روایت اتحادیه جهانی کشتی/ صبوری عموزاد و تواضع اسنایدر
در غول پالایشی اصفهان چه خبر است؟ / آقای عظیمی فر خبر دارید!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نرخ دلار واقعی در ایران؛ ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است/ سالانه ۲۵ میلیارد دلار از چرخه رسمی خارج می شود
بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را اعلام کرد +جدول
پول ملی در خطر است؛ صفرها بازمی‌گردند
چرا بانک‌ها از گرانی دلار خوشحال می‌شوند؟!
حساب امانی، سازوکار حقوقی حمایتی از کسب‌وکار‌های اینترنتی و خریداران آن‌ها / بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌‌گر عمل کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۳ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۸ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zkz
tabnak.ir/005Zkz