زلنسکی برای دیدار با ترامپ و پوتین شرط گذاشت

زلنسکی گفت به شرطی برای دیدار با ترامپ و پوتین آماده است که این دیدار در مسکو نباشد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۷۶
701 بازدید
 «ولودیمیر  زلنسکی » رئیس‌جمهور اوکراین گفت که او بدون هیچ شرطی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه آماده است، اما این دیدار نباید در مسکو صورت گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه پیش از این گفت که برگزاری اجلاس سه‌جانبه با حضور اوکراین و آمریکا تنها به شرط دریافت پاسخی معقول از جانب کی‌یف به پیشنهادهای مسکو امکان‌پذیر خواهد بود.

ریابکوف گفت: ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) پیش از این تمام آنچه برای برقراری تماس با ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) نیاز است را اعلام کرد.

وی افزود: در صورتی که هیچ پاسخ مناسب، معقول و هوشمندانه‌ای به سیگنال‌های ما داده نشود، دلیل زیادی برای صحبت از نوعی اجلاس در قالب سه‌جانبه وجود ندارد.

پوتین قبلاً گفته بود که مسکو برای میزبانی از مذاکرات صلح با اوکراین «آمادگی» دارد و روسیه امنیت کامل هیئت‌های اوکراینی در مسکو را تضمین می‌کند. به گفته وی، مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.

 

