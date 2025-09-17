کیلیان امباپه در شروع فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، دو گل زد تا رئال‌مادرید در شبی که ۱۰ نفره شده بود، پیروز شود. البته اتفاق دراماتیک در تورین افتاد و بانوی پیر برای فرار از شکست تلخ خانگی، دو گل در وقت‌های اضافه به ثمر رساند.

قره‌باغ، نماینده جمهوری آذربایجان در خاک پرتغال بازگشتی فراموش‌نشدنی داشت و یکی از شب‌های بزرگ تاریخ خود را مقابل بنفیکا جشن گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شب نخست فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵، پر از اتفاقات مهیج و البته عجیب بود. در یکی از دیدار‌های سه‌شنبه شب، تیم‌های رئال‌مادرید و المپیک مارسی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲-۱ کهکشانی‌ها به پایان رسید. کیلیان امباپه هر دو گل رئال مادرید را به ثمر رساند و تیموتی وه‌آ نیز برای مارسی گلزنی کرد.

برخلاف جریان بازی، این تیم مارسی بود که به گل رسید. میسون گرینوود روی اشتباه آردا گولر صاحب توپ شد و پاس او به تیموتی وه‌آ در محوطه جریمه رئالی‌ها رسید تا پسر ژرژ وه‌آ در دقیقه ۲۲، تیبو کورتوا را مغلوب کند. در ادامه شاگردان ژابی آلونسو موفق شدند دو بار دروازه حریف را باز کنند تا در شروع فصل جدید رقابت‌های اروپایی با کسب سه امتیاز از زمین خارج شوند. نکته مهم اینکه کیلیان امباپه در دقایق ۲۹ و ۸۱، هر دو گل رئال را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. اخراج دنی کارواخال در دقیقه ۷۲ جزو مهم‌ترین اتفاقات این دیدار بود. کاپیتان رئال‌مادرید به دلیل ضربه‌ای که با پیشانی خود به صورت خرونیمو زد، با کارت قرمز داور جریمه شد.

در دیدار بنفیکا و قره‌باغ، نماینده جمهوری آذربایجان در خاک پرتغال بازگشتی فراموش‌نشدنی داشت. قره‌باغ در یکی از شب‌های بزرگ تاریخ خود، در حالی که در پرتغال ۲-۰ از بنفیکا عقب بود، به بازی برگشت و در نهایت به برتری شیرین ۳-۲ دست یافت. در این بازی ابتدا انزو بارنچه‌آ (دقیقهٔ ۶) و ونجلیس پاولیدیس (۱۶) برای بنفیکا گلزنی کردند، ولی در حالی‌که همه انتظار بردی پر گل برای قرمزپوشان را داشتند، لیاندرو آندراده (۳۰)، کامیلو دوران (۴۸) و اولکسی کاشچوک (۸۶) با رقم زدن یک کامبک باورنکردنی، شوک بزرگی به شاگردان برونو لاژه وارد کردند.

مصاف آیندهوون و اونیون سن‌ژیلواز نیز دیگر بازی امشب بود که نتیجه‌ای عجیب در آن رقم خورد. اونیون سن‌ژیلواز دست به کار بزرگی زد و در خانهٔ آیندهوون هلند، به پیروزی ۳-۱ دست یافت. در این دیدار، پرامیس دیوید (۹)، انور ایت الحاج (۳۹) و کوین مک آلیستر (۸۱) برای نمایندهٔ بلژیک گلزنی کردند و تک گل دیرهنگام میزبان نیز توسط روبن فن‌بومل (فرزند مارک فن‌بومل، هافبک پیشین بایرن‌مونیخ، بارسلونا و میلان) در دقیقهٔ ۹۰ به ثمر رسید.

تاتنهام هم با یک پیروزی خانگی آغاز کرد و با نتیجه ۱-۰ مقابل ویارئال به برتری رسید. در این بازی، تاتنهام موفق شد سریع‌ترین گل تاریخ خود در بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر برساند. گل به‌خودی دروازه‌بان ویارئال در دقیقه ۳ برای پیروزی تاتنهام کافی بود!

جدال آرسنال و اتلتیک‌بیلبائو با پیروزی ۲ بر صفر تیم انگلیسی به پایان رسید. شاگردان میکل آرتتا با گل‌های گابریل مارتینلی (۷۲) و لیاندرو تروسار (۸۷)، ورزشگاه سن‌ماس را با سه امتیاز ترک کردند.

مهیج‌ترین بازی هم در استادیوم آلیانتس شهر تورین برگزار شد. جایی که دو تیم یوونتوس و دورتموند به مصاف هم رفتند و هیچکدام در نیمه اول، عملکرد چندان جالبی نداشتند و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها ایجاد نشد. اما در نیمه دوم، ورق برگشت و یکی از شب‌های جادویی و جذاب فوتبال اروپا رقم خورد. یوونتوس که تا دقیقه‌ ۳+۹۰، با نتیجه چهار بر دو بازنده بود، در عرض ۳ دقیقه، دو گل زد و ضمن کامبک از شکست تلخ خانگی گریخت. گل‌های دورتموند توسط کریم آدیِمی (۵۲)، فلیکس انمچا (۶۵)، یان کوتو (۷۴) و رامی بین‌سبعینی (۸۶-پنالتی) زده شدند. در سمت مقابل، کنان ییلدیز (۶۳)، دوشان ولاهوویچ (۶۷ و ۳+۹۰) و لوید کلی (۶+۹۰) در این مسابقه برای بیانکونری گلزنی کردند.