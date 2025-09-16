به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «سرگئی ریابکوف» در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری «تاس» روسیه گفت که تا زمانی که کی‌یف پاسخ معقولی به پیشنهادات طرف روسی ندهد، صحبت در مورد احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده خیلی زود است و عملا می‌تواند «بی معنی» باشد.

وی تاکید کرد: «اگر به سیگنال‌های ما پاسخ عاقلانه، متعادل و منطقی داده نشود، اساساً دلیلی برای صحبت درباره نشست سه‌جانبه وجود ندارد.»

ریابکوف همچنین خاطرنشان کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه نیز پیشتر در ارتباط با برقراری تماس و دیدار با «ولادیمیر زلنسکی» تمام آنچه را که لازم بوده است، گفته است.

پوتین در نشست مطبوعاتی که پس از سفر به چین در اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد، اعلام کرد که اگر زلنسکی آماده دیدار باشد، او را به مسکو دعوت خواهد کرد. اما زلنسکی چند روز پس از این پیشنهاد در نشست خبری مشترک با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه این پیشنهاد را رد کرد.

چند روز پس از این اظهارات زلنسکی، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین در ارتباط با برگزاری مذاکره مستقیم میان اوکراین و روسیه، پس از گفت و گوی تلفنی با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده و همتایان اروپایی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، نوشت: «من آمادگی اوکراین را برای برداشتن گام‌های بیشتر به سوی صلح تأیید می‌کنم. ما آماده برگزاری جلسات در سطح رهبران در هر قالب و موقعیت جغرافیایی هستیم.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دو روز بعد از دیدار خود با پوتین در آلاسکا به منظور حل و فصل مناقشه اوکراین و برقراری صلح میان مسکو-کی یف، نشستی در کاخ سفید ترتیب داد.

در این نشست که برخی آن را «تاریخی» خواندند، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، «کی یر استارمر» نخست وزیر انگلیس، «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین، «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، «الکساندر استاب» رئیس جمهوری فنلاند و «مارک روته» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) حضور یافتند.

ترامپ در دیدار با زلنسکی گفت: اگر اوضاع خوب پیش برود، نشست سه‌جانبه خواهیم داشت و در این صورت، احتمال دستیابی به صلح بسیار افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهوری آمریکا پس از این مذاکرات در کاخ سفید اعلام کرد که با پوتین تماس گرفته و مقدمات برگزاری نشستی سه‌جانبه میان خود، پوتین و زلنسکی را آغاز کرده است.

در حال حاضر می‌توان گفت که برقراری این نشست سه جانبه می‌تواند بزرگترین دستاورد گردهمایی در کاخ سفید باشد.

با گذشت بیش از سه سال از جنگ روسیه و اوکراین و تلفات گسترده جانی و مالی هر دو طرف درگیر در این مناقشه، در ماه‌های اخیر و با حضور مجدد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید تلاش‌ها برای برقراری صلح و آتش بس میان مسکو و کی یف افزایش یافته است. تلاش‌هایی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته، اما در عین حال نیز گام‌های نخست برای پایان دادن به این جنگ برداشته شده است.

پیشتر نیز طی سه دوره مذاکره در استانبول، هئیت‌هایی از روسیه، آمریکا و اوکراین نیز برای برقراری آتش بس گرد هم آمده بودند، اما دستاورد این مذاکرات تنها در تبادل اسیران جنگی خلاصه شد و پیشرفت بیشتری حاصل نشد.

ترامپ که یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی خود را پایان دادن به جنگ اوکراین طی ۲۴ ساعت اعلام کرده بود، هنوز پس از گذشت ماه‌ها به این مهم دست نیافته است.