کامران ندری با اشاره به موضوع طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: در رابطه با حذف چند صفر از پول ملی، تعداد بالایی از کشورها در جهان، تجربه حذف چند صفر از پول ملی خود را داشتند که معمولا این اقدام در کشورهایی رخ داد که تورمهای بسیار بالایی را تجربه کرده بودند. نرخ تورم در برخی از این کشورهای به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم در ایران بود؛ برای مثال در کشور برزیل در دهه ۸۰ میلادی، نرخ تورم ماهانه این کشور به اندازه نرخ تورم سالانه در ایران بود که حتی طی چند مرحله اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: حذف صفر از پول ملی در برخی از کشورها اجتناب ناپذیر بود؛ چراکه میزان تورم به حدی بالا بود که قیمت کالاها به صورت نجومی با افزایش روبرو بود و متعاقب آن ارزش پول ملی آنها به شکل نجومی از بین میرفت. اما اقتصاد ایران هنوز به نرخهای تورمی بالا نرسیده و این موضوع نشان میدهد که در حال حاضر ضرورت بالایی برای حذف صفر از پول ملی احساس نمیشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با این حال، تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند و در نهایت طی سالهای بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو میشود.
ندری ادامه داد: برنامههای ناموفق، اعتبار دولتها و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از هر چیز کاهش میدهد و اگر اقدامات و برنامههای اقتصادی کشور به شکلی اجرا شود که نتواند آنگونه که هدفگذاری شده، موفق باشد، زمینه بی اعتمادی اجتماعی را افزایش میدهد.
تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند و در نهایت طی سالهای بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو میشود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، اجرای سیاستهای اقتصادی بیش از همه سیاستها، نیازمند زمان و شرایط مناسب آن است؛ چراکه اقتصاد بیش از هر چیز بر معیشت و سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم اثر گذار است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحقق مناسب این سیاست آن است که پیش از هر چیز، زمینه افزایش تورم کنترل و مهار شود، روند صعودی آن متوقف و شرایط پیش بینی روند نزولی تورم برای اقتصاد زمینه سازی شود که این مهم نیز در گرو گسترش روابط سیاسی و تجاری با دنیا و کاهش تحریمهای اقتصادی است که بر معیشت مردم بیش از هر چیزی اثر گذار است.
ندری در پایان تصریح کرد: علاوه بر آن در داخل نیز باید زمینه اصلاحات پولی و مالی فراهم و شرایط تحقق یک اقتصاد رقابتی نیز فراهم شود تا بتوان نرخ تورم را تثبیت کرد و پس از آن اقدام به حذف چند صفر از پول ملی کرد؛ چراکه اگر این مقدمات فراهم نشود، احتمال شکست برنامه حذف صفر دور از انتظار نیست و میتوان گفت که باید این واقعیت را پذیرفت که حتی امروز نیز میتوان این سیاست را اجرایی کرد اما این اقدام کمک کننده اقتصاد نیست و مسئله اصلی اقتصاد کشور را نیز، حل نمیکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید