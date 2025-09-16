En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کلید ماندگاری حذف صفرها

پول ملی در خطر است؛ صفرها بازمی‌گردند

یک اقتصاددان در رابطه با موضوع حذف چهار صفر از پول ملی گفت: بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن طی سال‌های بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو می‌شود. بنابراین مسئله اصلی کنترل و مهار تورم است.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۴۱
| |
4 بازدید
پول ملی در خطر است؛ صفرها بازمی‌گردند

کامران ندری با اشاره به موضوع طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: در رابطه با حذف چند صفر از پول ملی، تعداد بالایی از کشورها در جهان، تجربه حذف چند صفر از پول ملی خود را داشتند که معمولا این اقدام در کشورهایی رخ داد که تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کرده بودند. نرخ تورم در برخی از این کشورهای به میزان قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم در ایران بود؛ برای مثال در کشور برزیل در دهه ۸۰ میلادی، نرخ تورم ماهانه این کشور به اندازه نرخ تورم سالانه در ایران بود که حتی طی چند مرحله اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: حذف صفر از پول ملی در برخی از کشورها اجتناب ناپذیر بود؛ چراکه میزان تورم به حدی بالا بود که قیمت کالاها به صورت نجومی با افزایش روبرو بود و متعاقب آن ارزش پول ملی آنها به شکل نجومی از بین می‌رفت. اما اقتصاد ایران هنوز به نرخ‌های تورمی بالا نرسیده و این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر ضرورت بالایی برای حذف صفر از پول ملی احساس نمی‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با این حال، تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت طی سال‌های بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو می‌شود.

ندری ادامه داد: برنامه‌های ناموفق، اعتبار دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از هر چیز کاهش می‌دهد و اگر اقدامات و برنامه‌های اقتصادی کشور به شکلی اجرا شود که نتواند آنگونه که هدفگذاری شده، موفق باشد، زمینه بی اعتمادی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تداوم تورم در ایران و اقتصاد آن یک واقعیت است و در صورت ادامه این روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد، بی شک بدون کنترل تورم و مهار آن، مجددا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در نهایت طی سال‌های بعدی دوباره چند صفر به قیمت کالاها اضافه و ارزش پول ملی دوباره با کاهش روبرو می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، اجرای سیاست‌های اقتصادی بیش از همه سیاست‌ها، نیازمند زمان و شرایط مناسب آن است؛ چراکه اقتصاد بیش از هر چیز بر معیشت و سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم اثر گذار است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحقق مناسب این سیاست آن است که پیش از هر چیز، زمینه افزایش تورم کنترل و مهار شود، روند صعودی آن متوقف و شرایط پیش بینی روند نزولی تورم برای اقتصاد زمینه سازی شود که این مهم نیز در گرو گسترش روابط سیاسی و تجاری با دنیا و کاهش تحریم‌های اقتصادی است که بر معیشت مردم بیش از هر چیزی اثر گذار است.

ندری در پایان تصریح کرد: علاوه بر آن در داخل نیز باید زمینه اصلاحات پولی و مالی فراهم و شرایط تحقق یک اقتصاد رقابتی نیز فراهم شود تا بتوان نرخ تورم را تثبیت کرد و پس از آن اقدام به حذف چند صفر از پول ملی کرد؛ چراکه اگر این مقدمات فراهم نشود، احتمال شکست برنامه حذف صفر دور از انتظار نیست و می‌توان گفت که باید این واقعیت را پذیرفت که حتی امروز نیز می‌توان این سیاست را اجرایی کرد اما این اقدام کمک کننده اقتصاد نیست و مسئله اصلی اقتصاد کشور را نیز، حل نمی‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حذف صفر صفر حذف چهار صفر پول ملی بانک مرکزی تورم قدرت خرید ارزش پول ملی خبر فوری
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد یک نماینده درباره حذف چهار صفر از پول ملی
حذف ۴صفر از پول ملی در ایستگاه آخر
شرط موفقیت در اجرای حذف صفر از پول ملی
جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول
اولین ایران چک ۵۰ هزار تومانی بدون ۴ صفر + عکس
دولت باید حداقل 6 صفر از پول ملی حذف کند!
سبک و سنگین حذف ۴ صفر از ریال
لایحه حذف ۴ صفر پول ملی تصویب شد؛ آغاز عصر تومان
همتی: به دنبال حذف ۴ صفر از پول ملی هستیم
حذف صفر از پول ملی در راستای افزایش قدرت خرید کارساز نیست/ حذف صفر باید در شرایط ثبات انجام شود/ دولت باید برای حذف چهار صفر، نظر مجلس را جلب کند
پول ملی به حذف صفر نزدیک شد
۱۲ مزیت و ۶ عیب حذف صفر پول ملی
فرزین: تقویت ارزش پول ملی در اولویت است
خداحافظی با صفرهای پول ملی تا ۲ سال دیگر
حذف صفر دوای درد اقتصاد نیست
پایان بازی تغییر ارزش پول ملی؛ چهار ـ صفر به نفع دولت!
حذف چهار صفر از پول ملی مستلزم اصلاح نظام بانکی
فعلا حذف صفر پول ملی شدنی نیست
هزینه حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟
کدام کشورها صفر پول خود را حذف کردند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۵ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۷۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۸۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۱ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZfJ
tabnak.ir/005ZfJ