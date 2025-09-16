انگلیس درهای دانشکده دفاعی را به روی اسرائیل بست

این تصمیم به‌دلیل نگرانی‌ها درباره پایبندی اسرائیل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان جنگ غزه اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در بیانیه‌ای به روزنامه تلگراف گفت: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی در غزه اشتباه است.

وی افزود: اکنون باید راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ در پیش گرفته شود و با آتش‌بس فوری، آزادی اسرا و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه همراه شود

در واکنش به این تصمیم، «امیر بارام» مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل نامه‌ای به کالج و وزارت دفاع انگلیس ارسال کرد و این اقدام را تبعیض‌آمیز خواند.

وی نوشت که این تصمیم با سنت دیرینه انگلیس در زمینه مدارا و نجابت مغایرت دارد.

در این نامه آمده است: محروم کردن اسرائیل، اقدامی عمیقاً ناپسند و نشانه‌ای از بی‌وفایی به متحدی درگیر جنگ است.

پیش از این نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی اعلام کرد که دولت انگلیس از دعوت مسئولان اسرائیلی به یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های دفاعی جهان در لندن خودداری کرده است؛ اقدامی که در سایه افزایش انتقادات به ادامه جنگ خونین غزه صورت می‌گیرد.

نخست‌وزیر انگلیس پیش‌تر هشدار داده بود در صورتی که اسرائیل اقدامی فوری برای پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار در غزه نکند، لندن در سپتامبر به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد.

در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و وضعیت وخیم انسانی در غزه، فشارهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.