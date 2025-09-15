En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند

اردوغان در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره تجاوز اخیر صهیونیست ها به دوحه گفت: نتانیاهو قصد دارد با ادامه قتل عام مردم فلسطین، منطقه را به هرج و مرج بکشاند.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۵۶
| |
3 بازدید
اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه در سخنانی اعلام کرد: تشدید تجاوز اسرائیل تهدیدی مستقیم برای منطقه ما است.

رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: تجاوز اسرائیل به قطر یعنی کشور میانجی صلح (میان اشغالگران صهیونیست و مقاومت فلسطین، حماس) نیز کشیده شد. امیدوارم تصمیمات امروز ما به یک بیانیه مکتوب خطاب به تمام جهان تبدیل شود. مشخص شده است که نتانیاهو قصد دارد قتل عام مردم فلسطین را ادامه دهد و منطقه را به هرج و مرج بکشاند.

«رجب طیب اردوغان» گفت: سیاستمداران اسرائیلی در حال تکرار توهماتشان در مورد به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستند. من معتقدم که اسرائیل باید از نظر اقتصادی نیز تحت فشار قرار گیرد. باید تلاش شود تا مقامات اسرائیلی طبق سازوکارهای حقوق بین‌الملل به دست عدالت سپرده شوند.

وی در ادامه ادعا کرد: ما به عنوان ترکیه، طی ۱.۵ سال گذشته تمام روابط تجاری خود را با اسرائیل متوقف کرده‌ایم!

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوغان ترکیه قطر اسرائیل حمله سازمان همکاری اسلامی خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات نخست‌وزیر قطر در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید اصلی می‌بینند نه ایران/ حالا امریکا «سواری مجانی» می‌گیرد
پزشکیان: هیچ کشور اسلامی از تجاوز رژیم اسرائیل در امان نیست
هشدار جدی ترامپ به نتانیاهو درباره قطر
موضع اتحادیه عرب در برابر تجاوز اسرائیل به قطر
نتانیاهو: حملهٔ ما به دوحه موفق بود!
دیدار عراقچی با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر + عکس
نشست دوحه؛ بیانیه‌ای بی‌اثر بدون هیچ اقدامی!
یادداشت حماس به وزرای خارجه حاضر در نشست دوحه
سخنان رئیس جمهور لبنان در اجلاس دوحه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zdw
tabnak.ir/005Zdw