En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار جدی ترامپ به نتانیاهو درباره قطر

ترامپ، قطر را «متحد بزرگ» آمریکا و امیر قطر را «فردی عالی» توصیف کرد و به نتانیاهو هشدار داد. او همچنین با انتقاد از اروپا، تحریم‌هایش علیه روسیه را ناکافی خواند و تأکید کرد که بدون هماهنگی ناتو اقدام نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۱۴
| |
1408 بازدید
|
۲
هشدار جدی ترامپ به نتانیاهو درباره قطر

در شرایطی که تنش‌ها در منطقه در پی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه زیر سایه حمایت واشنگتن بالا گرفته و مناسبات ایالات متحده با قطر را هم تحت تاثیر قرار داده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران مدعی شد که قطر متحد بزرگی برای ایالات متحده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ با اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «به نتانیاهو گفتم وقتی به دیگران حمله می‌کنیم باید مراقب باشیم.»

دونالد ترامپ که روابط کشورش با قطر را در پی تجاوزات صهیونیست‌ها به ساختمان محل استقرار اعضای جنبش حماس در دوحه شکننده می‌بیند و در حال از دست دادن اعتماد کشورهای خلیج‌فارس است، افزود: «امیر قطر فرد بزرگی است و کشور او متحد ایالات متحده است.»

حمله متجاوزانه صهیونیست‌ها به دوحه که منجر به شهادت پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری شد، به‌دلیل نقض حاکمیت قطر و به خطر انداختن مذاکرات آتش‌بس در غزه، با محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو شده است. قطر با همکاری مصر و آمریکا نقشی کلیدی در تلاش برای میانجیگری جهت آزادی زندانیان صهیونیست و آتش‌بس در نوار غزه ایفا کرده است.

ترامپ: پوتین و زلنسکی آنقدر از هم متنفرند که نمی‌توانند حرف بزنند

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در جمع خبرنگاران به مساله دیدار احتمالی رهبران روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت آنها «از هم متنفرند» و نمی‌توانند با هم گفت‌وگو کنند.

دونالد ترامپ معتقد است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین آنقدر از یکدیگر «متنفرند» که این مسئله آن‌ها را «غیرقابل گفتگو» کرده است.

او در مورد احتمال برگزاری یک نشست سه‌جانبه که پیش‌تر خواستار آن شده بود، به خبرنگاران گفت: «آن‌ها آنقدر از هم متنفرند که تقریبا نمی‌توانند صحبت کنند، اساسا قادر به گفت‌وگو با یکدیگر نیستند. اما برای این کار تلاش‌ می‌کنیم. نسبتا زود... ما به هر طریقی که شده، آن را حل و فصل خواهیم کرد، اما نسبتا زود.»

ترامپ همچنین در مورد اثربخشی تحریم‌های اروپایی علیه روسیه ابراز تردید کرد.

دونالد ترامپ معتقد است تحریم‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای اروپایی علیه روسیه به اندازه کافی سختگیرانه نیست، زیرا آن‌ها همچنان منابع انرژی روسیه را خریداری می‌کنند.

او درباره تحریم‌ها علیه روسیه به خبرنگاران گفت: «آن‌ها از روسیه نفت می‌خرند. پس نمی‌توان انتظار داشت فقط ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار باشیم. اما اروپا همچنان از روسیه نفت می‌خرد. من نمی‌خواهم آن‌ها نفت بخرند، و تحریم‌هایی که اعمال می‌کنند به اندازه کافی سخت نیست. من آماده‌ام تحریم‌ها را اعمال کنم، اما آن‌ها باید تحریم‌های خود را متناسب با اقدامات من سخت‌تر کنند.»

پیش‌تر، ترامپ گفته بود که آماده است تحریم‌های جدی علیه روسیه اعمال کند، به شرطی که همه کشورهای ناتو موافقت کرده و همان کار را آغاز کنند و همچنین خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

به گزارش ریا نووستی، ترامپ به خبرنگاران همچنین گفت: «ما اکنون در حال فروش سلاح به ناتو هستیم و این موضوع بسیار عالی است. آماده‌ام تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کنم، اما اروپا باید متناسب با اقدامات ایالات متحده عمل کند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ نتانیاهو قطر رژیم صهیونیستی اوکراین روسیه جنگ روسیه و اوکراین خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ برای مذاکرات صلح به ترکیه نمی‌رود
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد
تلاش ترامپ برای دامن زدن به آتش جنگ روسیه و اوکراین
رئیس جمهور اوکراین: شاید آخرین باری است که مرا زنده می‌بینید / سازمان ملل: بیش از ۵۰ هزار اوکراینی فرار کرده‌اند / طرح آمریکا برای اخراج روسیه از شورای امنیت / درگیری شدید ارتش اوکراین با نیرو‌های روسی در اطراف کی‌یف / آخرین تصاویر و فیلم‌ها از جنگ در اوکراین
جاسوس‌بازی نتانیاهو علیه آمریکا
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود؛ چنین اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد
تمسخر مردم اوکراین توسط نیروهای روسیه
زلنسکی: مکالمه با ترامپ، نقطه عطف در حمایت نظامی اوکراین
ترامپ: فلسطینی‌ها نباید به غزه بازگردند
نتانیاهو در مسکو: به مقابله با ایران ادامه می‌دهیم!
مشاور ترامپ: اوکراین باید مرزهای جدید خود را بپذیرد
ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!
هدیه نتانیاهو به ترامپ جنجالی شد
جنگ روسیه و اوکراین در آئینه ژئوپلیتیک ورزش
تصمیم نهایی ترامپ برای اوکراین
آمریکا: جنگ اوکراین به این زودی‌ها تمام نمی‌شود
خواب شوم ترامپ برای خاورمیانه
بازی کامپیوتری در حال سربازگیری برای اوکراینی ها!
ترامپ: دوشنبه منتظر خبر روسیه باشید
آب سردی که ترامپ بر سر نتانیاهو ریخت!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
2
پاسخ
به اسقاطیل هشدار داد!!
چقدر فیلم بازی می کنه این ترامپ. تو بهش مجوز رو دادی!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
اول تا آخر سخنان ترامپ اباطیلی بیشتر نبود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۹ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۶۸ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zbe
tabnak.ir/005Zbe