هشدار جدی ترامپ به نتانیاهو درباره قطر

ترامپ، قطر را «متحد بزرگ» آمریکا و امیر قطر را «فردی عالی» توصیف کرد و به نتانیاهو هشدار داد. او همچنین با انتقاد از اروپا، تحریم‌هایش علیه روسیه را ناکافی خواند و تأکید کرد که بدون هماهنگی ناتو اقدام نخواهد کرد.

در شرایطی که تنش‌ها در منطقه در پی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه زیر سایه حمایت واشنگتن بالا گرفته و مناسبات ایالات متحده با قطر را هم تحت تاثیر قرار داده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران مدعی شد که قطر متحد بزرگی برای ایالات متحده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ با اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «به نتانیاهو گفتم وقتی به دیگران حمله می‌کنیم باید مراقب باشیم.»

دونالد ترامپ که روابط کشورش با قطر را در پی تجاوزات صهیونیست‌ها به ساختمان محل استقرار اعضای جنبش حماس در دوحه شکننده می‌بیند و در حال از دست دادن اعتماد کشورهای خلیج‌فارس است، افزود: «امیر قطر فرد بزرگی است و کشور او متحد ایالات متحده است.»

حمله متجاوزانه صهیونیست‌ها به دوحه که منجر به شهادت پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری شد، به‌دلیل نقض حاکمیت قطر و به خطر انداختن مذاکرات آتش‌بس در غزه، با محکومیت گسترده جهانی روبه‌رو شده است. قطر با همکاری مصر و آمریکا نقشی کلیدی در تلاش برای میانجیگری جهت آزادی زندانیان صهیونیست و آتش‌بس در نوار غزه ایفا کرده است.

ترامپ: پوتین و زلنسکی آنقدر از هم متنفرند که نمی‌توانند حرف بزنند

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در جمع خبرنگاران به مساله دیدار احتمالی رهبران روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت آنها «از هم متنفرند» و نمی‌توانند با هم گفت‌وگو کنند.

دونالد ترامپ معتقد است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین آنقدر از یکدیگر «متنفرند» که این مسئله آن‌ها را «غیرقابل گفتگو» کرده است.

او در مورد احتمال برگزاری یک نشست سه‌جانبه که پیش‌تر خواستار آن شده بود، به خبرنگاران گفت: «آن‌ها آنقدر از هم متنفرند که تقریبا نمی‌توانند صحبت کنند، اساسا قادر به گفت‌وگو با یکدیگر نیستند. اما برای این کار تلاش‌ می‌کنیم. نسبتا زود... ما به هر طریقی که شده، آن را حل و فصل خواهیم کرد، اما نسبتا زود.»

ترامپ همچنین در مورد اثربخشی تحریم‌های اروپایی علیه روسیه ابراز تردید کرد.

دونالد ترامپ معتقد است تحریم‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای اروپایی علیه روسیه به اندازه کافی سختگیرانه نیست، زیرا آن‌ها همچنان منابع انرژی روسیه را خریداری می‌کنند.

او درباره تحریم‌ها علیه روسیه به خبرنگاران گفت: «آن‌ها از روسیه نفت می‌خرند. پس نمی‌توان انتظار داشت فقط ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار باشیم. اما اروپا همچنان از روسیه نفت می‌خرد. من نمی‌خواهم آن‌ها نفت بخرند، و تحریم‌هایی که اعمال می‌کنند به اندازه کافی سخت نیست. من آماده‌ام تحریم‌ها را اعمال کنم، اما آن‌ها باید تحریم‌های خود را متناسب با اقدامات من سخت‌تر کنند.»

پیش‌تر، ترامپ گفته بود که آماده است تحریم‌های جدی علیه روسیه اعمال کند، به شرطی که همه کشورهای ناتو موافقت کرده و همان کار را آغاز کنند و همچنین خرید نفت از روسیه را متوقف کنند.

به گزارش ریا نووستی، ترامپ به خبرنگاران همچنین گفت: «ما اکنون در حال فروش سلاح به ناتو هستیم و این موضوع بسیار عالی است. آماده‌ام تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کنم، اما اروپا باید متناسب با اقدامات ایالات متحده عمل کند.»