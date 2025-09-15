به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ اعتراض به ارتزاق دستگاه‌های بی‌خاصیت از پستان دولت را شما آقای پزشکیان هم در تبلیغات انتخاباتی‌تان به زبان آوردید و هم در دوران ریاست ‌جمهوری و تازه‌ترین مورد این است که گفته‌اید: بودجه دستگاه‌هائی که مشکلی را از کشور حل نکنند باید حذف شوند. در هردو مورد هم درست گفته‌اید، یعنی هم این دستگاه‌ها بی‌خاصیت هستند و هم بودجه‌ای که می‌گیرند و مصرف می‌کنند خاصیتی برای کشور ندارند. علاوه بر این، اتصال این دستگاه‌ها به بیت‌المال باعث دور شدن آنها از مردم می‌شود و به استقلالشان ضربه وارد می‌کند. این دستگاه‌ها یا باید با کمک‌های اهدائی مردم اداره شوند و یا خودشان درآمدزائی داشته باشند و از درآمد خودشان تغذیه کنند تا هم فعالیت مفید داشته باشند و هم به هیچ جا و هیچکس وابسته نباشند.

اکنون فصل بودجه‌نویسی است و شما آقای رئیس‌ جمهور در جایگاهی قرار دارید که می‌توانید به این وضعیت نابسامان و غیرمنطقی پایان بدهید. این اقدام، عمل به وعده‌ای است که در تبلیغات انتخاباتی دادید و مهم‌تر اینکه اصولاً جلوگیری از به هدر رفتن بودجه کشور از اصلی‌ترین وظایف شماست.

ایران اکنون از نظر اقتصادی در شرایط نامساعدی قرار دارد و شما به عنوان رئیس‌ دولت نمی‌توانید پاسخگوی تمام نیازهای واقعی کشور باشید. در چنین وضعیتی رعایت اولویت‌ها از مهم‌ترین اقدامات در بودجه‌نویسی و اختصاص سهمیه به دستگاه‌های مختلف است. دستگاه‌هائی که شما به آنها اشاره داشتید جمعاً بیش از 64 همت (شصت و چهار هزار میلیارد تومان) بودجه را می‌بلعند در حالی که هیچ سودی برای کشور ندارند بطوری که حتی در مواردی نبودن آنها به نفع کشور است. برای نمونه، یکی از این دستگاه‌ها امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه از دولت می‌گیرد در حالی که با بیشترین انتقادها و اعتراضات مواجه است. دستگاه دیگری امسال نزدیک 7 هزار میلیارد تومان از دولت گرفته ولی وقتی عملکرد آن بررسی می‌شود کاملاً مشخص است که چنین دستگاهی اگر نباشد بهتر است. بسیاری از این دستگاه‌ها با اضافه کردن کارمندان پشت‌میزنشین ولی بی‌کار، هر روز متورم‌تر می‌شوند و با توسل به انواع و اقسام توجیهات برای افزایش بودجه خود تلاش بی‌وقفه هم می‌کنند!

دیده و شنیده شده است که افرادی گفته‌اند رئیس ‌جمهور پزشکیان نمی‌تواند با این دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت برخورد کند زیرا آنها به منابع قدرت وصلند و به کسی اجازه دخالت نمی‌دهند. این، یک ادعای بی‌پشتوانه و مخصوص کسانی است که برای قانون جایگاهی قائل نیستند و یا از اختیارات رئیس ‌جمهور و جایگاه ویژه او اطلاعی ندارند. اگر منظور این افراد اینست که مراکز قدرت، دست رئیس‌ جمهور را بسته‌اند و به او اجازه چنین اقداماتی را نمی‌دهند، اینهم قابل قبول نیست، زیرا هرچند در وجود چنین مراکز قدرتی تردید نیست ولی فلسفه وجودی رئیس ‌جمهور جایگاهی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته این اقتضا را دارد که آنچه را به نفع و صلاح کشور می‌داند عمل کند و زیر بار توصیه‌ها و فشارهائی که به زیان کشور و ملت هستند نرود.

رئیس ‌جمهور یک مقام تشریفاتی نیست، بالاترین قدرت اجرائی را در اختیار دارد و اگر از این جایگاه برای عملی ساختن آنچه به مصلحت کشور است استفاده نکند باید در پیشگاه خدا و ملت جوابگو باشد. تردید نکنید که اگر اراده کنید می‌توانید به این مطالبه عمومی عمل کنید آقای رئیس‌ جمهور.