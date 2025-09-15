En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای رئیس‌جمهور؛ بودجه‌های آویزان را قطع کنید

رئیس ‌جمهوری که با صراحت می‌گوید دستگاه‌هائی وجود دارند که از دولت بودجه می‌گیرند ولی هیچ خاصیتی ندارند، حتماً می‌تواند این دستگاه‌های بی‌خاصیت را از بودجه دولتی محروم کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۱۳
| |
233 بازدید
|
۱
آقای رئیس‌جمهور؛ بودجه‌های آویزان را قطع کنید

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ اعتراض به ارتزاق دستگاه‌های بی‌خاصیت از پستان دولت را شما آقای پزشکیان هم در تبلیغات انتخاباتی‌تان به زبان آوردید و هم در دوران ریاست ‌جمهوری و تازه‌ترین مورد این است که گفته‌اید: بودجه دستگاه‌هائی که مشکلی را از کشور حل نکنند باید حذف شوند. در هردو مورد هم درست گفته‌اید، یعنی هم این دستگاه‌ها بی‌خاصیت هستند و هم بودجه‌ای که می‌گیرند و مصرف می‌کنند خاصیتی برای کشور ندارند. علاوه بر این، اتصال این دستگاه‌ها به بیت‌المال باعث دور شدن آنها از مردم می‌شود و به استقلالشان ضربه وارد می‌کند. این دستگاه‌ها یا باید با کمک‌های اهدائی مردم اداره شوند و یا خودشان درآمدزائی داشته باشند و از درآمد خودشان تغذیه کنند تا هم فعالیت مفید داشته باشند و هم به هیچ جا و هیچکس وابسته نباشند.

اکنون فصل بودجه‌نویسی است و شما آقای رئیس‌ جمهور در جایگاهی قرار دارید که می‌توانید به این وضعیت نابسامان و غیرمنطقی پایان بدهید. این اقدام، عمل به وعده‌ای است که در تبلیغات انتخاباتی دادید و مهم‌تر اینکه اصولاً جلوگیری از به هدر رفتن بودجه کشور از اصلی‌ترین وظایف شماست.

ایران اکنون از نظر اقتصادی در شرایط نامساعدی قرار دارد و شما به عنوان رئیس‌ دولت نمی‌توانید پاسخگوی تمام نیازهای واقعی کشور باشید. در چنین وضعیتی رعایت اولویت‌ها از مهم‌ترین اقدامات در بودجه‌نویسی و اختصاص سهمیه به دستگاه‌های مختلف است. دستگاه‌هائی که شما به آنها اشاره داشتید جمعاً بیش از 64 همت (شصت و چهار هزار میلیارد تومان) بودجه را می‌بلعند در حالی که هیچ سودی برای کشور ندارند بطوری که حتی در مواردی نبودن آنها به نفع کشور است. برای نمونه، یکی از این دستگاه‌ها امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه از دولت می‌گیرد در حالی که با بیشترین انتقادها و اعتراضات مواجه است. دستگاه دیگری امسال نزدیک 7 هزار میلیارد تومان از دولت گرفته ولی وقتی عملکرد آن بررسی می‌شود کاملاً مشخص است که چنین دستگاهی اگر نباشد بهتر است. بسیاری از این دستگاه‌ها با اضافه کردن کارمندان پشت‌میزنشین ولی بی‌کار، هر روز متورم‌تر می‌شوند و با توسل به انواع و اقسام توجیهات برای افزایش بودجه خود تلاش بی‌وقفه هم می‌کنند!

دیده و شنیده شده است که افرادی گفته‌اند رئیس ‌جمهور پزشکیان نمی‌تواند با این دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت برخورد کند زیرا آنها به منابع قدرت وصلند و به کسی اجازه دخالت نمی‌دهند. این، یک ادعای بی‌پشتوانه و مخصوص کسانی است که برای قانون جایگاهی قائل نیستند و یا از اختیارات رئیس ‌جمهور و جایگاه ویژه او اطلاعی ندارند. اگر منظور این افراد اینست که مراکز قدرت، دست رئیس‌ جمهور را بسته‌اند و به او اجازه چنین اقداماتی را نمی‌دهند، اینهم قابل قبول نیست، زیرا هرچند در وجود چنین مراکز قدرتی تردید نیست ولی فلسفه وجودی رئیس ‌جمهور جایگاهی که قانون اساسی برای او در نظر گرفته این اقتضا را دارد که آنچه را به نفع و صلاح کشور می‌داند عمل کند و زیر بار توصیه‌ها و فشارهائی که به زیان کشور و ملت هستند نرود.

رئیس ‌جمهور یک مقام تشریفاتی نیست، بالاترین قدرت اجرائی را در اختیار دارد و اگر از این جایگاه برای عملی ساختن آنچه به مصلحت کشور است استفاده نکند باید در پیشگاه خدا و ملت جوابگو باشد. تردید نکنید که اگر اراده کنید می‌توانید به این مطالبه عمومی عمل کنید آقای رئیس‌ جمهور.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه جمهوری بودجه خبر فوری مسعود پزشکیان لایحه بودجه
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تصویب شد
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات می‌دهند/ فعالیت‌های هنری معاف از مالیات شد
بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار مجلس
«دور تند» بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی
رسیدگی به لایحه بودجه در دو جلسه صبح و عصر
جزییات دخل و خرج دولت در سال آینده
بودجه ۱۴۰۱ از پس کنترل تورم برمی‌آید؟
بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شد
نصف لایحه بودجه «کسری» است
پزشکیان: هرگز مردم از من دروغ نخواهند شنید
تذکر دیوان محاسبات به مدیران شرکت ملی حفاری
توضیحات جدید پزشکیان درباره آمار و اعداد بودجه
ابهامات نفتی لایحه بودجه ١٤٠٠
حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید ملی و صادرات، مبنای بودجه باشد
بررسی بودجه بعد از انتخابات
چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰
ماجرای ادعای دستکاری در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۰
انتشار اوراق در بودجه سال آینده
اصلاح ساختار بودجه ۹۹ زیر ذره بین شورای عالی هماهنگی اقتصادی/ تنها یکی از جزئیات تعیین تکلیف شده است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
زورش ب کارمندای خودش میرسه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۴ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Zbd
tabnak.ir/005Zbd