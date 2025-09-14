En
شوک به لالیگا؛ رئال مادرید حکم فیفا را می‌خواهد

تلویزیون رئال مادرید بعد از بازی جنجالی مقابل سوسیداد اعلام کرد ‏که این باشگاه پرونده‌‌ای مفصل علیه داوری لالیگا آماده کرده و به ‏فیفا خواهد فرستاد. ‏
شوک به لالیگا؛ رئال مادرید حکم فیفا را می‌خواهد

باشگاه رئال مادرید پس از پیروزی دشوار و ‏پرحاشیه ۲–۱ برابر رئال سوسیداد در ورزشگاه آنوئتا، از طریق ‏تلویزیون رسمی خود موضعی قاطع در قبال قضاوت‌های اخیر اتخاذ ‏کرد. ‏

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، بر اساس بیانیه‌ای که در پخش زنده تلویزیون رئال اعلام شد، رئال ‏مادرید تأکید کرد که در حال آماده‌سازی یک پرونده کامل درباره ‏تصمیمات داوری بحث‌برانگیز فصل گذشته و چهار هفته ابتدایی ‏فصل جدید لالیگا است. این پرونده قرار است به فیفا ارسال شود تا ‏نهاد بین‌المللی فوتبال نسبت به آنچه در سطح داوری علیه مادرید رخ ‏می‌دهد «توجه ویژه» نشان دهد‎.‎

این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که بازی مقابل سوسیداد با دو ‏تصمیم جنجالی همراه بود: مردود شدن گل آردا گولر به دلیل آفساید ‏میلیمتری کیلیان امباپه و اخراج مستقیم دین هویسن در دقیقه ۳۲ ‏که واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. مدیران باشگاه معتقدند این ‏رخدادها بخشی از روندی تکرارشونده است که طی ماه‌های اخیر بارها ‏به ضرر تیم عمل کرده است‎.‎

رئال مادرید با این بیانیه که از تلویزیون باشگاه پخش شد نشان داد ‏که قصد ندارد تنها به اظهارنظرهای مقطعی بسنده کند، بلکه با ‏مستندسازی همه صحنه‌ها به دنبال پاسخ‌گو کردن لالیگا و اصلاح ‏رویه‌های داوری است. این موضع‌گیری می‌تواند آغازگر جدالی تازه بین ‏باشگاه مادرید و نهادهای فوتبالی اسپانیا باشد؛ جدالی که احتمالاً در ‏هفته‌های آینده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها خواهد داشت‎.‎

 

