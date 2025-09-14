باشگاه رئال مادرید پس از پیروزی دشوار و پرحاشیه ۲–۱ برابر رئال سوسیداد در ورزشگاه آنوئتا، از طریق تلویزیون رسمی خود موضعی قاطع در قبال قضاوتهای اخیر اتخاذ کرد.
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، بر اساس بیانیهای که در پخش زنده تلویزیون رئال اعلام شد، رئال مادرید تأکید کرد که در حال آمادهسازی یک پرونده کامل درباره تصمیمات داوری بحثبرانگیز فصل گذشته و چهار هفته ابتدایی فصل جدید لالیگا است. این پرونده قرار است به فیفا ارسال شود تا نهاد بینالمللی فوتبال نسبت به آنچه در سطح داوری علیه مادرید رخ میدهد «توجه ویژه» نشان دهد.
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که بازی مقابل سوسیداد با دو تصمیم جنجالی همراه بود: مردود شدن گل آردا گولر به دلیل آفساید میلیمتری کیلیان امباپه و اخراج مستقیم دین هویسن در دقیقه ۳۲ که واکنشهای فراوانی به همراه داشت. مدیران باشگاه معتقدند این رخدادها بخشی از روندی تکرارشونده است که طی ماههای اخیر بارها به ضرر تیم عمل کرده است.
رئال مادرید با این بیانیه که از تلویزیون باشگاه پخش شد نشان داد که قصد ندارد تنها به اظهارنظرهای مقطعی بسنده کند، بلکه با مستندسازی همه صحنهها به دنبال پاسخگو کردن لالیگا و اصلاح رویههای داوری است. این موضعگیری میتواند آغازگر جدالی تازه بین باشگاه مادرید و نهادهای فوتبالی اسپانیا باشد؛ جدالی که احتمالاً در هفتههای آینده بازتاب گستردهای در رسانهها خواهد داشت.
