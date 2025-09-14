پروفسور «شیرین هانتر» معتقد است قطر در تلافی حمله اسرائیل نمیتواند کاری فراتر از تلاش‌های دیپلماتیک و شکایت به آمریکا، اروپا و سازمان ملل انجام دهد.

عضو شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید حمله اسرائیل به قطر بدون شک ایمان کشور‌های عربی به کارایی اتحاد با آمریکا به عنوان یک سپر امنیتی را متزلزل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اسرائیل طی یک حمله هوایی، مقر سران حماس در دوحه قطر را هدف قرار داد.

این حمله در حالی رخ داد که هیئت حماس در حال بحث درباره پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس بود.

همچنین حمله به رهبران حماس در دوحه با هماهنگی آمریکا انجام شد.

انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به دوحه قطر اعلام کرد: امنیت کشور‌های عربی خلیج فارس تقسیم ناپذیر است و ما با تمام وجود در کنار قطر هستیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما حمله خائنانه اسرائیل را که قطر را هدف قرار داد محکوم می‌کنیم و همبستگی کامل مان را در مقابله با این حمله تایید می‌کنیم.

وزارت خارجه عربستان سعودی هم در ارتباط با حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: پادشاهی سعودی حمله اسرائیل به پایتخت قطر را به شدت محکوم می‌کند.

در این راستا، محمد بن سلمان در تماس تلفنی با شیخ تمیم امیر قطر بر حمایت تمام قد کشورش با قطر تاکید کرد.

او تأکید کرد که پادشاهی سعودی تمام توان خود را برای حمایت از برادران خود در قطر و اقداماتی که برای حفظ امنیت خود انجام می‌دهد، قرار می‌دهد.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

پروفسور «شیرین طهماسب هانتر» بیش از پنجاه سال تجربه در امور بین‌المللی دارد که شامل فعالیت‌های او به عنوان دیپلمات (خدمات خارجی ایران، ۱۳۴۴-۱۳۵۷)، تحلیلگر اندیشکده، و مدیر برنامه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و مرکز مطالعات سیاست اروپا (۱۳۶۲-۱۳۸۴) می‌شود. او در سال ۱۳۸۴ به مرکز الولید در دانشگاه جورج‌تاون پیوست و به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان، استاد مهمان و استاد پژوهشی فعالیت کرد. او اکنون به عنوان عضو افتخاری مرکز الولید شناخته می‌شود. هانتر به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی مسلط است. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی امریکاست.

اخیراً کتاب «قدرت‌های بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» (The Great Powers, and Iran's Social and Political Evolution) نوشته وی از سوی انتشارات «پالگریو مک میلان» به زبان انگلیسی منتشر شده است. کتاب «قدرت‌های بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» روایتی شخصی از زندگی و تجربیات شیرین هانتر، به عنوان یک زن ایرانی است که در دوران تحول‌آفرین تاریخ ایران بزرگ شد. این کتاب با بررسی پیامد‌های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب سرنوشت‌ساز سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) آغاز می‌شود و روایتی تأثیرگذار از تأثیر عمیق این رویداد‌های تاریخی بر زندگی نویسنده ارائه می‌دهد. کتاب به بررسی پیامد‌های چندوجهی دوره اصلاحات که از دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) آغاز شد، می‌پردازد. این اصلاحات به هانتر امکان ورود به خدمات دیپلماتیک را داد، اما در عین حال سایه‌ای از مصائب را بر خانواده او افکند.

*حمله اسرائیل به قطر برای کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس زنگ خطر را به صدا درآورده است. آیا قطر توانایی مقابله به مثل با اسرائیل را دارد؟

قطر نمیتواند کاری فراتر از تلاش‌های دیپلماتیک و شکایت به آمریکا، اروپا و سازمان ملل انجام دهد. قطعاً قطر توانایی نظامی برای مقابله به مثل با اسرائیل یا آمریکا را ندارد.

از نظر تئوری، قطر میتواند از کارت انرژی و همچنین قدرت مالی خود استفاده کند، اما انجام این کار خطرات خاص خود را دارد و ممکن است آمریکا را خشمگین کرده و قطر را در برابر حملات آینده آسیب‌پذیرتر کند.

*قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. اکنون دوحه ادعا کرده که اسرائیل از فناوری استفاده کرده که سیستم‌های دفاع موشکی قادر به رهگیری آن نبوده‌اند. آیا این ادعا محتمل است؟ آیا این به آن معناست که سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا نتوانسته‌اند موشک‌های اسرائیلی را رهگیری کنند؟

تأیید صحت چنین ادعا‌هایی بسیار دشوار است. واضح است که هر روز فناوری‌های جدیدی توسعه می‌یابند و مدتی طول می‌کشد تا راه‌های جدیدی برای مقابله با آنها ظهور کند.

ممکن است در این مورد خاص سیستم ضد موشکی آمریکا به درستی عمل نکرده باشد. با این حال، این ادعا همچنین ممکن است برای رفع تردید‌ها درباره کارایی سیستم ضد موشکی ساخته شده توسط آمریکا مطرح شده باشد.

*حمله به قطر توسط اسرائیل، که یکی از اعضای «سنتکام» (CENTCOM - فرماندهی مرکزی ایالات متحده) است، انجام شد. کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، از جمله قطر، نیز با سنتکام همکاری می‌کنند. این اتفاق چگونه بر نگرش اعراب نسبت به چتر امنیتی آمریکا در منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟

حمله اسرائیل به قطر بدون شک ایمان کشور‌های عربی به کارایی اتحاد با آمریکا به عنوان یک سپر امنیتی را متزلزل کرده است.

با این حال، در حال حاضر این کشور‌ها هیچ جایگزین عملی دیگری ندارند. هم چین و هم روسیه بعید است مسئولیت دفاع از اعراب خلیج فارس در برابر اسرائیل یا هر دشمن دیگری را بپذیرند.

علاوه بر این، نیرو‌های نظامی این کشور‌ها توسط آمریکا توسعه یافته و به فناوری و آموزش آمریکایی وابسته هستند. بنابراین، با وجود نارضایتی، آنها در آینده نزدیک ناچار به تکیه بر آمریکا خواهند بود.

*اسرائیل اعلام کرده که رهبران حماس را هر کجا که باشند، مورد حمله قرار خواهد داد. بر این اساس، ترکیه این تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ به امیر قطر اطمینان داد که دیگر چنین حمله‌ای علیه قطر صورت نخواهد گرفت. اندکی پس از آن، اسرائیل اعلام کرد که بار دیگر رهبران حماس را هر کجا که باشند، هدف قرار خواهد داد. آیا امکان دارد اسرائیل بار دیگر به قطر یا ترکیه حمله کند؟

کشور‌هایی مانند قطر و ترکیه و در واقع اکثر کشور‌های عربی، نگرشی منافقانه نسبت به فلسطین و اسرائیل داشته‌اند. آنها هم می‌خواهند روابط خوبی با اسرائیل داشته باشند و هم ادعای حمایت از آرمان‌های فلسطینیان را دارند.

با حمله به قطر، به نظر می‌رسد اسرائیل می‌گوید که آنها نمی‌توانند این سیاست را ادامه دهند.



در مورد ترکیه، من معتقد نیستم که اسرائیل به حمله نظامی متوسل شود. به احتمال زیاد، رهبران حماس را از طریق اقدامات تروریستی هدف قرار خواهد داد.