En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تحلیل تابناک از سفر قریب الوقوع لاریجانی به عربستان؛

علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟

روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو قدرت برجسته خلیج فارس، در سال‌های اخیر از مرحله "تقابل شدید" به سمت "تعامل محتاطانه " حرکت کرده است اما این همه ماجرا نیست!
کد خبر: ۱۳۲۸۲۵۴
| |
3 بازدید

علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟

به گزارش تابناک، . توافق آشتی مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) که با میانجی‌گری چین حاصل شد، نقطه عطفی بود و دو سال بعد، در ۲۰۲۵، این روابط علی‌رغم چالش‌های ناشی از جنگ ایران-اسرائیل (ژوئن ۲۰۲۵)، پایدار مانده است. 

دکتر علی لاریجانی، دبیر تازه نفس شورای عالی امنیت ملی ایران، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دیپلماسی امنیتی تهران، در سفری که رسانه‌های منطقه‌ای (مانند المیادین لبنان و العربیه) آن را در روز‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند، به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

اخبار غیر رسمی که از این دو دیدار منتشر شد، حاکی از اطلاع رسانی سعودی از حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران و تقاضای تداوم وضعیت امنیتی سعودی با حوثی ها و تعاملاتی در جهت قیمت نفت بود

 سفری پرمعنا که بعد از سفر اخیر لاریجانی به لبنان، اهمیت بیشتری هم پیدا می کند و احتمالا بی ربط هم با آن سفر نیست.

در یکسال اخیر،برخلاف سالهای سرد رابطه تهران و ریاض، دو دیدار سطخ بالا بین مسئولان دور کشور صورت گرفته است: سفر خالد بن سلمان (وزیر دفاع عربستان) به تهران در آوریل ۲۰۲۵، چند هفته مانده به جنگ ایران و اسرائیل و دیدار عباس عراقچی (وزیر خارجه ایران) با محمد بن سلمان در جده (ژوئیه ۲۰۲۵)، اخبار غیر رسمی که از این دو دیدار منتشر شد، حاکی از اطلاع رسانی سعودی از حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران و تقاضای تداوم وضعیت امنیتی سعودی با حوثی ها و تعاملاتی در جهت قیمت نفت بود.

 
اما لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟

طبعا جمهوری اسلامی ایران در راستای آمادگی حداکثری برای شرارت های احتمالی رژیم صهیونیستی به دنبال اطمینان از عدم استفاده ریاض از حریم هوایی یا پایگاه‌های خود برای عملیات علیه تهران است. سیاست فعلی تهران، افزایش  "هماهنگی دفاعی" برای مقابله با "دخالت‌های خارجی" است.

  ایران خواستار سرمایه‌گذاری سعودی در پروژه‌های غیرتحریمی مانند چابهار و تجارت غیرنفتی است. برخی تحلیل های اتاق فکر های غربی نشان می دهد که تهران به دنبال "پروژه‌های آزمایشی اقتصادی" مانند تجارت دوجانبه (که در ۲۰۲۵ به ۲ میلیارد دلار رسیده) برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، ظرفیتی که می تواند تا ده میلیارد دلار هم برسد، اگر طرفین عزم و اراده جدی داشته باشند.


مساله یمن دیگر موضوع گفتگوهای احتمالی لاریجانی با سعودی ها خواهد بود، سیاست ایران احتمالاً بر کاهش تنش در یمن و درخواست از سعودی ها برای نپوستن به ائتلاف اسرائیلی -آمریکایی علیه یمن و حوثی ها است، درخواستی که معلوم نیست با موافقت طرف مقابل روبرو شود .

عربستان سعودی می تواند میانجگر جدید و جدی در منازعه ایران و آمریکا باشد، سیاست فعلی تهران، ایجاد اختلاف و ناترازی بین آمریکا و رژیم صهونیستی است، سیاستی سخت و بسیار دشوار اما اگر قفل آن باز شود، ورق را می تواند کاملا به ضرر اسرائیل برگرداند،  ایران ممکن است از عربستان بخواهد نقش میانجی مثبت ایفا کند، همان‌طور که ریاض از "راه‌حل دیپلماتیک" حمایت کرده، البته حمایتی در حرف و نه روی کاغذ و با طرح مشخص!

راهبرد ریاض  تعادل بین آمریکا/اسرائیل و ایران/چین است، به نحوی که بیشترین منافع و کمترین هزینه در نظر گرفته شود، رفع تصویر "ضعیف" از تهران که این روزها رسانه های غربی و غربی بر آن تاکید دارند، در عین حفظ دوستی و احترام، می تواند مهمترین پیام سفر قریب الوقوغ علی لاریجانی به عربستان سعودی باشد

سردی روابط ایران و سعودی در شرایط فعلی به نفع اسرائیل است، برای تبدیل "آشتی تاکتیکی" به "استراتژیک"  با عربستان سعودی می توان طرح هایی عملیاتی و اجرایی ترسیم کرد،  در این میان، روابط نزدیک هر دو کشور با چین، می تواند کاتالیزور مجددی برای تجدید روابط دو کشور باشد. به عبارت دیگر، ترامپ به دنبال "فشار حداکثری" بر ایران است، در حالی که چین میانجی آشتی است و تداوم افراط گری  ترامپ ممکن است ریاض را به سمت "تعادل" در روابط مستقیم اش با چین و ایران سوق دهد.

مساله دیگری که انتظار می رود در این دیدار مطرح شود، موضع گیری سعودی در جنگ اخیر است،   عربستان جنگ و تجاوز اسرائیل را محکوم کرد، اما شایعاتی از اجازه عبور هواپیما‌های اسرائیلی از حریم هوایی‌اش وجود دارد ، ابهامی که سعودی ها باید آن را برای علی لاریجانی توضیح بدهند و رفع کنند.

باید توجه کرد که راهبرد ریاض  تعادل بین آمریکا/اسرائیل و ایران/چین است، به نحوی که بیشترین منافع و کمترین هزینه در نظر گرفته شود، رفع تصویر "ضعیف" از تهران که این روزها رسانه های غربی و غربی بر آن تاکید دارند، در عین حفظ دوستی و احترام، می تواند مهمترین پیام سفر قریب الوقوغ علی لاریجانی به عربستان سعودی باشد/دکتر کریم رامه

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی لاریجانی عربستان سعودی روابط ایران و عربستان محمد بن سلمان پادشاهی سعودی جنگ ایران و اسرائیل جنگ دوم ایران و اسرائیل بحرین شورای عالی امنیت ملی
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
چرا مخالفان جمهوری اسلامی هم با تجزیه ایران مخالفند؟/جنگ تحمیلی بخشی از پازل تجزیه ایران بود/ لزوم پایان دادن به حاشیه‌نشینی اقوام و مذاهب در ساختار قدرت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاریجانی برای ایجاد تعادل به سیاست بازگشت!
مقایسه دیدنی سطح مجری صداوسیمای لاریجانی و جلیلی
چگونه لاریجانی می‌تواند بازی را تغییر دهد؟
روایت تازه از نقش لاریجانی در جنگ 12 روزه
سه احتمال جدی درباره دبیری لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی
تبریک ولایتی به علی لاریجانی
وضعیت علی‌اکبر احمدیان پس از انتصاب علی لاریجانی
کارشناس سیاسی به سفیر احمدی‌نژاد: تا کِی می‌خواهید سر مردم کلاه بگذارید؟!
بازگشت علی لاریجانی به عرصه مدیریت کلان کشور
جواد امام:انتصاب لاریجانی،مهر باطلی بر ردصلاحیت‌هابود
لاریجانی پیام چه کسی را برای پوتین برده بود؟
با آمدن لاریجانی چه تغییری در مذاکرات رخ می‌دهد؟ پاسخ عراقچی
رکوردداران شورای عالی امنیت ملی چه کسانی هستند؟
تمجید رفیق سابق سعید جلیلی از علی لاریجانی
پیام فرمانده کل ارتش به علی لاریجانی
توصیه‌های سردار جلالی به علی لاریجانی
توئیت جلیلی و ماجرای گوساله پرستی چه پیامی داشت؟
تصاویر لاریجانی از محل شهادت حاج قاسم سلیمانی
آیا سفر لاریجانی به عراق ارتباطی با سلاح «حشدالشعبی» داشت؟
اتفاقات عجیب در نشست خبری لاریجانی در لبنان
ناگفته های وزیر بهداشت روحانی از دلایل استعفایش
لاریجانی: مساله نفوذ جدی است
روایت تازه لاریجانی از تهدیدش توسط موساد
چرا ایران بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه «شورای دفاع» تشکیل داد؟/ لاریجانی «جبهه پایداری» را تضعیف می‌کند
ویتکاف به لاریجانی پیام داد؟
دبیر شورای عالی امنیّت ملّی:‌ ایرانی‌ها«تسلیم‌بشو»نیستند
هشدار لاریجانی: جنگ تمام نشده، باید آماده باشیم
درخواست رهبری از لاریجانی چه بود؟
رقم وحشتناک روزانه خسارت تحریم‌ها به ایران
یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندرو‌ها فاصله گرفت؟
با پول این شخص می‌خواهند جلوی لاریجانی را بگیرند
چگونه یار دیرینه جلیلی به لاریجانی پیوست؟!
علی شمخانی برکنار شد
عکس: حضور علی لاریجانی در دیدار اعضای دولت با رهبر انقلاب
توییت کنایه دار ضرغامی خطاب به لاریجانی
لاریجانی: گروسی لکه ننگ کارنامه‌ آژانس است!
لاریجانی به عربستان می‌رود
ابرپروژه «نئوم» عربستان؛ رویا یا واقعیت؟
بن‌سلمان شهر خطی می‌سازد!
سخت ترین ماموریت علی لاریجانی!
حرکت تازه صداوسیمای جلیلی درباره رابطه ایران و عربستان
مخالفان به بن سلمان: آقای ارّه دموکراسی می‌خواهیم
کنار رفتن محمد بن سلمان از قدرت با چه موانع و پیامدهایی همراه است!؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZXS
tabnak.ir/005ZXS