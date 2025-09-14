با اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارشات جدید روغن خام و پالم برای واردات در فصل پاییز از امروز ۲۲ شهریور با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز میشود؛ این درحالی است که یک ماه گذشته دولت زمزمههای تغییر نرخ ارز ترجیحی به ترکیبی را در دستور کار داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ۳۰ تیر ماه امسال بود که علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور، از تغییر سناریوی دولت در خصوص نرخ ارز ترجیحی به ترکیبی یا تبدیل ارز ترکیبی به ارز توافقی خبر داد؛ این در حالی است که بیش از یک ماه از این تصمیم نمیگذرد که خبر از ثبت سفارش روغن خام با نرخ ارز ترجیحی شنیده میشود.
قیمت روغن به جاده اصلی برگشت
به نظر میرسد آنچه بیش از همه به تغییر موضع دولت کمک کرده است قیمت این کالا در بازار داخلی است که از زمانی که اعلام شد قرار است با نرخ ارز ترکیبی یا توافقی تامین شود بلافاصله با کمبود و گرانی بی سابقهای مواجه شد که وزارت جهاد را برآن داشت تا برای ثابت نگه داشتن قیمت روغن یا جلوگیری از افزایش قیمت خیلی زود به سیاست قبل (همان اختصاص دادن ارز ترجیحی به واردات روغن خام) بازگردد.
بررسی ها نشان می دهد این دومین تغییر موضع دولت در یک ماه اخیر است؛ به طوری که تصمیم قبلی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی نیز با مشکلاتی روبهرو شد. بنابراین تجربه حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی نشان داد که تغییر ناگهانی سیاستهای ارزی نتیجهای جز نوسانات قیمتی و مشکلاتی در زنجیره تأمین ندارد؛ به همین دلیل دولت با مشاهده پیامدهای تصمیمهای شتاب زده در بخش نهادههای دامی، در مورد روغن خام با احتیاط بیشتری عمل شد تا بازار روغن کمتر دچار التهاب شود.
قیمت روغن از پارسال تاکنون چند بار گران شد؟
دی ماه سال گذشته بود که مجوز افزایش ۱۵ درصدی برای روغن مصرف خانوار و ۲۱ درصدی برای روغن صنفی و صنعتی صادر شد و پس از آن افزایش ۲۵ درصدی در اوایل تیرماه ۱۴۰۴دوباره اعمال شد؛ البته زمانی که صحبت از افزایش قیمتها میشود، برخی از تولیدکنندگان، عمدهفروشان و حتی خردهفروشان، توزیع محصول را محدود کرده تا بتوانند کالا را با قیمت جدید و بالاتر بفروشند که این مساله به صورت موقت باعث کمیابی مصنوعی در بازار شده و به افزایش قیمتها دامن زد و حتی برخی از مردم به تابناک گزارشهایی از فروش اجباری روغن به همراه کالاهای دیگر دادند که نشاندهنده سوء استفاده از وضعیت کمبود بود.
بی ثباتی آقای وزیر کار دست بازار روغن داد
به نظرمی رسد بی ثباتی قیمتی کالاهای اساسی به ویژه روغن خوراکی، بیش از همه نتیجه عملکرد وزیر جهاد کشاورزی است که از شهریور ۱۴۰۳ مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفته است تا با آزمون و خطاهای مکرر و تغییر موضعهای پی در پی تلاش کند ثبات را به بازار کالاهای اساسی برگرداند؛ این در حالی است که این تغییر موضعها و ابهامات در سیاستگذاری، اثرات منفی را در بازار کالاهای اساسی داشته است.
سیاستهای متغیر ارزی در وزارت جهاد کشاورزی بیش از همه تولیدکنندگان و واردکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است و آنها نمیدانند کالا را با چه قیمتی وارد یا عرضه کنند که این عدم اطمینان، منجر به کاهش عرضه و احتکار شده است که به نوبه خود، گرانی و کمیابی را در بازار دامن زده است .
به گزارش تابناک، تغییر موضعهای پیاپی و عدم ثبات در سیاستگذاری در وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که بازار کالاهای اساسی همچنان در معرض آزمون و خطا قرار دارد و همچنان یک راهبرد پایدار و بلندمدت برای حل مشکلات آن تدوین نشده است.
