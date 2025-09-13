یوسفیان ملا: من و پزشکیان مانع اعدام بابک زنجانی شدیم

عزتالله یوسفیان ملا که سالهایی طولانی عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده میگوید، هنگامی که پروندهی بابک زنجانی در این ستاد مطرح شد، او و مسعود پزشکیان با یادآوری پروندههای مشابه قبلی پیشنهاد دادند تا به جای اعدام بابک زنجانی به دنبال بازگرداندن اموال باشند.
آقای یوسفیان ملا دربارهی فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی پس از آزادی از زندان گفت: با توجه به اینکه در این پرونده حکم تبعی و تکمیلی وجود نداشته است او میتواند آزادانه فعالیت کند و در این باره از نظر حقوقی مانعی وجود ندارد.
به گفتهی این نمایندهی مجلس در دورههای هفتم تا دهم بابک زنجانی با خرید و فروش رمز ارز توانسته بدهی خود را پرداخت کند.
گفتیم اعدام زنجانی چه فایدهای دارد؟!
عزتالله یوسفیان ملا گفت: هنگامی که پروندهی بابک زنجانی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد من و دکتر پزشکیان در این باره به دیگر مسئولان گفتیم که فاضل خداداد، امیرمنصور آریا و… اعدام شدند چه چیزی حل شد؟!
او ادامه داد: در جلسات گفتیم اگر بابک زنجانی هم اعدام کنید در نهایت به بهشت زهرا میرود و پروندهاش بدون بازگرداندن اموال بسته شود چه فایدهای دارد؟!
یوسفیان ملا دربارهی افرادی که ممکن بود از اعدام بابک زنجانی سود ببرند گفت: در پروندههای فساد اقتصادی کسی که به عنوان متهم مطرح میشود به تنهایی این اقدامات را انجام نداده است؛ قطعا چنین فردی شرکایی در بیرون و درون دستگاه دارد.
با اعدام بابک زنجانی شرکای او خوشحال میشدند
به گفتهی این فعال سیاسی میانهرو، هنگامی که این متهمان اعدام شوند شرکای آنها خوشحال میشوند. پول کلانی که فاضل خداداد در آن سال برده بود چه شد؟! پولی که امیرمنصور آریا برده بود چه شد؟! سکههای «سلطان سکه» چه شد؟! بالاخره اینها شرکایی داشتند و با اعدامشان خوش به حال آنها شد!
او در ادامه افزود: اگر بابک زنجانی هم اعدام شده بود همین اتفاق میافتاد؛ ممکن است دل عدهای با اعدام او خنک میشد اما پولی برگردانده نمیشد. این نظر در بین اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر مسئولان جا افتاد.
با سابقهترین عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در نهایت این پیشنهاد مطرح شد که قاضی بنا بر تشخیص خود میتواند حکم اعدام دهد اما اعلام شود که با بازگشت پول موجبات تخفیف حکم او فراهم خواهد شد.
فرزین یا زنجانی؛ حق با کیست؟
یوسفیان ملا دربارهی اظهارات بابک زنجانی علیه رئیس فعلی بانک مرکزی گفت: باید مشخص شود که بالاخره آقای فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) درست میگوید که او بدهیهایش را نداده یا این آقا درست میگوید. اینکه هر کدام حرف خود را بزنند و در نهایت مشخص نشود واقعیت ماجرا چه بوده درست نیست.
او با بیان اینکه «درصورتی که به شفافیت اهمیت داده میشد این سوالات و مانند آن اساسا ایجاد نمیشد»، گفت: هر چه چوب میخوریم از نبود شفافیت است. برای مثال اگر وامهای بانکی که برای تولید و مانند آن گرفته میشود به طور شفاف اعلام میشد بسیاری از تخلفات کاهش پیدا میکرد.
یوسفیان ملا دربارهی جزییات پروندهی بابک زنجانی گفت: آنچه به ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته شد، این بود که او با کشورهای مختلف از جمله آسیای میانه ارتباطات اقتصادی قوی و خوبی داشت. بابک زنجانی در فروش نفت و وصول مطالبات اقدام میکرد و از دولت هم ارز میگرفت و به کسانی که تحریم را دور میزدند کمک میکرد.
«پول را بدهید» وگرنه برکنار میشوید!
او با اشاره به آغاز این پرونده در دولت احمدینژاد گفت: در ستاد مطرح شد که یادداشتی از سوی رئیس جمهور وقت به رئیس کل بانک مرکزی آن زمان داده شد که مبلغ مشخصی به بابک زنجانی داده شود، بحث نفت نیست؛ گفته شد پول نقد به او بدهید. در این یادداشت امضای تعدادی از اعضای دولت وقت وجود دارد.
به گفتهی این نمایندهی مجلس در دورههای هفتم تا دهم، بابک زنجانی با این یادداشت به بانک مرکزی میرود اما رئیس وقت این بانک با رئیس دفتر رئیس جمهور وقت تماس میگیرد و میگوید فردی با این یادداشت آمده است؛ او در پاسخ میگوید که «پول را بدهید». به نحوی هم این جمله را میگوید که اگر این پول را ندهید برکنار خواهید شد.
یوسفیان ملا ادامه داد: شماره حسابی که بابک زنجانی به بانک مرکزی داده بود اصلا به نامش نبوده و به نام فرد دیگری است. رئیس وقت بانک مرکزی دوباره تماس میگیرد که شماره حساب به نام این فرد نیست؛ دوباره جواب میدهند که «پول را بدهید» و در نهایت پول را دادند و این وضعیت به وجود آمد.
او با بیان اینکه «تنها مدعی بابک زنجانی وزارت نفت بوده است»، گفت: آنها مطالباتی داشتند و تمام آنچه به نام او در داخل کشور بود را توانستند به نام وزارت نفت کنند اما مجموع آن بسیار بسیار کمتر از بدهی بابک زنجانی بود.
با سابقهترین عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بابک زنجانی تقریبا اثری از اقدامات خود بر جا نگذاشته است و برای مثال به جایی در روسیه که تصور میکردند بانکی مرتبط با اوست رفتند و دیدند تنها دو اتاق است که پولهای مختصری را در روسیه حواله میکند.
تنها نبود، تنها نیست و تنها نخواهد بود
یوسفیان ملا معتقد است که اگر مجموع آنچه در پروندهی بابک زنجانی هست را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که بابک زنجانی تنها نبود، تنها نیست و تنها نخواهد بود. ولی کسی نتوانست که شرکای او در این ماجرا را پیدا کند.
او در پاسخ به این سوال که چه کسانی شریک و پشتیبان بابک زنجانی بودند، گفت: بینی و بین الله این موضوع مطرح نشد و ما هم متوجه نشدیم. بابک زنجانی انسان عجیبی است و بسیار بعید میدانم که نام کسی از همراهانش را اعلام کند.
یوسفیان ملا دربارهی آزادی بابک زنجانی گفت: اینطور که قوه قضاییه اعلام کرده او پول را پرداخته کرده است و در نتیجه اعدام منتفی شده و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. زندانیان هم اصولا در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند مشمول عفو میشوند و عفوش ربطی به اینکه او بابک زنجانی است ندارد.
او دربارهی چگونگی تهیهی مبلغی که باید بازگردانده میشد، گفت: فعالیت بابک زنجانی در زندان کمتر از بیرون نبود، گفته میشود که رمزارز خریده و در مدتی چندین برابر شد و توانسته با همین رمزارزها مبلغی که باید برمیگرداند را پس بدهد.
ابهام دربارهی بازگرداندن بدهی بابک زنجانی
این فعال سیاسی میانهرو دربارهی اظهارات برخی مقامهای دولت مبنی بر پرداخت نشدن بدهی بابک زنجانی گفت: ضروری است که در این باره شفافسازی شود؛ این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه را به شکل دیگری محاسبه کرده باشند و علاوه بر اصل پول سود آن را هم بخواهند.
به گفتهی این نمایندهی اسبق مجلس، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچگاه بحث تاخیر تادیه مطرح نبود و گفته میشد اصل پول را باید پس بدهد.
یوسفیان ملا که سابقهی سالها فعالیت در قوه قضاییه هم دارد دربارهی فعالیتهای بابک زنجانی پس از آزادی او گفت: در احکام قضایی یک مجازات اصلی داریم و یک مجازات تبعی و تکمیلی. برای نمونه متهمی به دو سال حبس محکوم میشود که مجازات اصلی اوست اما قاضی تشخیص میدهد که علاوه بر این حکم مثلا این فرد دیگر نباید در فلان شغل فعالیت کند.
فعالیت بابک زنجانی پس از آزادی خلاف قانون نیست
او در ادامه افزود: اگر حکم پروندهی بابک زنجانی دارای مجازات تبعی و تکمیلی بود او پس از آزادی امکان فعالیت اقتصادی را نداشت اما افراد صرفا به دلیل محکومیت مانعی برای فعالیت پس از آزادی خود ندارند. به همین خاطر بابک زنجانی پس از آزادی از زندان قطعا میتواند آزادانه فعالیت داشته باشد و این اقدام خلاف قانون نیست.
یوسفیان ملا دربارهی احتمال استفادهی دوباره از بابک زنجانی برای «دور زدن تحریم» گفت: به هر حال او در دور زدن تحریمها تخصص دارد اما تا این لحظه دولت کاری به او ارجاع نداده است. اما اینطور که او حرف میزند مشخص است که دستش خالی نیست و «نفسش از جایی گرم درمیآید»
