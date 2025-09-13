«احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه و ژنرال «برد کوپر» فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، در مورد همکاری‌های سیاسی و نظامی گفت و گو کردند.

دفتر ریاست دولت موقت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، چشم‌انداز همکاری ها در زمینه‌های سیاسی و نظامی برای خدمت به منافع مشترک و تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات در سوریه و منطقه مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این بیانیه افزود که این نشست با حضور «تام باراک»، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه برگزار شد و نشان دهنده علاقه مشترک برای تقویت مشارکت استراتژیک و گسترش کانال‌های ارتباطی بین دمشق و واشنگتن است.

سنتکام نیز اعلام کرد که مقامات این مرکز فرماندهی از رئیس دولت موقت سوریه به خاطر حمایتش در مقابله با داعش در سوریه تشکر کردند.



مقامات آمریکایی همچنین از نقش سوریه در حمایت از تلاش‌ها برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی در داخل کشور تقدیر کردند.

در طول جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، چندین آمریکایی مفقود یا کشته شده‌اند.

در ماه آوریل، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قصد دارد تعداد نیروهای خود در سوریه را در ماه‌های آینده تقریبا" به نصف کاهش دهد و به کمتر از یک هزار نفر خواهد رسید.

بنا بر این گزارش؛ با شکست داعش به عنوان بازوی آمریکا در سوریه در آذر ۱۳۹۶، نیروهای آمریکایی مستقیما جایگزین این گروه تروریستی شدند و از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه و ادامه کشتار مردم این کشور کردند.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی با طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه موافقت کرد اما در نتیجه فشار برخی اعضای دولت خود، ۹۰۰ نظامی این کشور را برای تضمین تسلط واشنگتن بر میدان‌های نفتی باقی گذاشت.

پایگاه‌های غیرقانونی نظامیان آمریکایی در خاک سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است.

معارضان مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با هدف برکناری بشار اسد از قدرت؛ عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب، آغاز و سرانجام پس از یازده روز؛ در تاریخ یکشنبه ۱۸ آذرماه کنترل خود بر شهر دمشق و خروج اسد از کشور را اعلام کردند.