خودکشی اقتصادی: سبزیجات در صف کالاهای لوکس!

خیار با کیفیت با قیمت هر کیلو حداقل 80هزار تومان در مناطق جنوب تهران به فروش می رسد. خیارهای کمکیفیت نیز با قیمتهایی حدود 65هزار تومان در حال عرضه است. قیمت هر کیلو کاهو نیز حدود 65هزار تومان است که البته کم کیفیتتر آن را با قیمتهای حدود 55هزار تومان نیز میتوان یافت.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری ، در مناطق بالاتر قیمت کاهو به حدود 90هزار تومان رسیده است و البته خیار با قیمتهای بالاتر از 100هزار تومان هم در مناطق مرکزی و بالای شهر تهران در حال عرضه است.
علت گرانی خیار و کاهو
اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران علت این گرانیها را کاهش عرضه بار عنوان کرد. وی در گفتوگو با همشهری ادامه داد: شرایط خشکسالی، کمبارشی، قطعی برق و ناترازی انرژی و افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و افزایش هزینههای کارگری با توجه به خروج اتباع از کشور عامل کاهش عرضه و نوسان قیمت برخی صیفیجات در مدت اخیر بوده است.
وی همچنین درباره افزایش قیمت خیار و کاهو گفت: بحث صادرات هم در اینباره مطرح است و صادرات آنها به کشورهای مختلف جذابیت خاصی دارد که البته نمیتوان صادرکنندگان را مقصر بهوجود آمدن شرایط فعلی دانست. به هر حال آنها مدتها برای بهدست آوردن بازار تلاش کردهاند. بهگفته یاوری، وزارت کشاورزی باید بهگونهای برنامهریزی کند که هم مصرف داخلی تامین شود و هم روند صادرات دچار اختلال نشود.
وی ادامه داد: خیار گلخانهای از 45تا 70هزار تومان در میادین عرضه میشود. خیار اصفهان نیز از 35تا 45 هزار تومان در میادین عرضه میشود. قیمت هر کیلو کاهو سالادی نیز در میادین عرضه میوه و ترهبار حدود 60هزار تومان است.
خیار و کاهو چه زمانی ارزان میشوند؟
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران عنوان کرد: برای ارزان شدن قیمت خیار و کاهو باید منتظر عرضه بار جدید به میادین میوه و ترهبار باشیم و امیدواریم با ورود این محصولات از مناطقی که فصل برداشتشان نزدیک است، قیمتها هم بهتدریج کاهشی شود.
وی گفت: در حال حاضر کاهو از اصفهان در حال ورود به تهران است و با آمدن کاهو از کرج و ورامین در اواخر شهریور قیمتها متعادل میشود. همچنین با ورود خیار از کهنوج و جیرفت در پاییز قیمت خیار با یک شیب ملایم کاهشی خواهد شد.
2برابر شدن قیمت هندوانه
بهگفته یاوری، هندوانه و خیار در یکماه اخیر بالاترین افزایش قیمت را داشتهاند بهطوری که قیمت هر کیلو هندوانه از 11تا 12هزار تومان به 24تا 25هزار تومان رسید. وی علت این گرانی را کاهش شدید عرضه عنوان کرد و ادامه داد: هندوانه از مناطق زیادی وارد تهران میشد اما حالا فقط همدان هندوانه دارد که بخشی از آن هم صادر میشود. وی افزود: باید منتظر ماند تا هندوانه پاییزه خوزستان وارد بازار شود که البته تا آن موقع، تقاضا برای خرید هندوانه بهدلیل ورود میوههای پاییزه به بازار کاهش مییابد.
عرضههای بالاتر از سود مصوب
رئیس اتحادیه بارفروشان درباره عرضه میوه و سبزیجات با قیمت بالاتر از سود مصوب نیز گفت: برابر قانون صنفی عرضهکنندگان در سطح شهر باید 30تا 35درصد بالاتر از قیمت بارفروشان محصول را بهدست مصرفکننده برسانند اما هزینههای خردهفروشان هم بالاست و بیشتر واحدهای صنفی، اجارهای است که موجب میشود برخی از آنها تخلف کنند و شاید بهتر باشد درصد سود آنها تا حدی افزایش یابد.
