واکنش تند ولایتی به اقدام جنجالی الهام علی اف

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادداشتی به موضوع برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در جمهوری آذربایجان در آبان ماه سال جاری پرداخته و این اقدام جمهوری آذربایجان را مورد انتقاد قرار داده است.

خبر برگزاری اجلاس خاخام‌های صهیونیست در یک کشور مسلمان شیعه بسیار مایه تعجب و تأسف است و اینجانب امیدوارم این خبر درست نباشد. این اولین بار است که این خط‌شکنی توسط حکومت آذربایجان انجام می‌شود و یک کار ضد اسلامی و ضد حیثیت شیعه در جهان است. یقیناً مردم آذربایجان که قریب به ۱۲۰۰ سال است مسلمان شده‌اند و در راه اسلام بسیار ایثار و فداکاری کردند ناراضی خواهند بود.

بنظر می‌رسد هدف این اجلاس گسترش توافق ابراهیم و اضافه شدن آذربایجان به آن و همچنین دیگر کشورهای مسلمان در آسیای مرکزی است. اما نکته مهم این است که مردم آن منطقه قرن‌هاست که طرفدار اهل بیت علیهم السلام و حضرت علی علیه‌السلام بوده‌اند. به طور مثال حکیم بزرگ و شاعر گران‌مایه نظامی گنجوی که اهل گنجه بوده است و در قرن ششم می‌زیسته اینگونه می‌سراید:

ز بعد معرفتِ کردگار لم یزلی نبی

شناسم وانگه علی و آل علی

خداست آن که تفکر نمودن کُنهش

قدم بُرون نهاده از حدود محتملی

نبی است آن که بُود در مکاتب تحقیق

بری کتاب کمالش ز نکته جدلی

علی است آن که گدازد ز برق لمعه تیغ

حسود را، که کند نقد بوتراب علی

دیگر اینکه مردم این منطقه و آذربایجان و قفقاز سال‌های طولانی در برابر بیزانس و روسهای تزاری از اسلام دفاع کردند و زمان آلب ارسلان سلجوقی در سال ۴۶۳ هجری در نبرد ملازگرد بیزانس را شکست دادند و کل آسیای صغیر را به دین اسلام درآوردند و از آن پس در زمان ملک شاه سلجوقی که پایتختش اصفهان بود تا حلب را به قلمرو ایران افزودند. در زمان صفویه مردم آذربایجان و آران در مقابل تهاجم عثمانی ایستادند و منطقه را حفظ کردند.

همچنین در زمان فتحعلیشاه قاجار، تزار روس توسط الکساندر اول به این منطقه حمله کرد و از سال ۱۸۰۴ تا ۱۸۱۳ مردم آذربایجان با روس‌ها مبارزه کردند و در آن جنگ علی رغم ایثار عباس میرزا ایران شکست خوردند و منجر به قرارداد گلستان شد. سپس بین سال‌های ۱۸۱۳ تا ۱۸۲۶ مردم این منطقه تلاش کردند که به علمای ایران و نجف متوسل شده و درخواست کنند که آن‌ها را از حکومت کفار نجات دهند و این تلاش منجر به این شد که بزرگان علمای نجف و ایران و در راس آن‌ها مرحوم کاشف الغطا نزد فتحعلی شاه رفتند و از او خواستند که هرچه زودتر آن مناطق را آزاد کند.

حدود ۱۴۳ نفر از مراجع و علمای بزرگ شیعه رساله جهادیه امضا کردند برای تشویق مردم به جهاد علیه کفار روس تزاری. همچنین در سال ۱۸۲۶ سید محمد طباطبایی اصفهانی پسر مرحوم صاحب ریاض از علمای بزرگ شیعه و ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده و ملا مهدی نراقی و تعداد بسیاری دیگر از علما در پیشاپیش مردم تفنگ به دست گرفتند و برای جنگ با روس به قفقاز رفتند و مردم را بسیج کردند که به حکم جهاد به نیروی نظامی پیوسته و حکومت توانست به سرداری عباس میرزا تا تفلیس را پس بگیرد.

در آن زمان سردار روس سیسیانوف بود که توسط حسینقلی خان حاکم باکو کشته شد و بعد از آن تزار روس پاسکویچ را به جنگ فرستاد و در مقابل، عباس میرزا به دلیل کوتاهی فتحعلی شاه برای ارسال کمک شکست خورد و در سال ۱۸۲۸ قرارداد ترکمنچای بسته شد. ولی مردم قفقاز باز هم ساکت ننشستند شخصیت بزرگی چون شیخ شامل نقشبندی داغستانی از علما و عرفای بزرگ آن زمان نبردی چریکی علیه نیروهای روسی آغاز کرد و بعد از او پسرش جنگ را تا ۱۸۹۲ ادامه داد یعنی حدود ۶۴ سال مقاومت کردند. لذا تنها مردمی در تاریخ که بعد از جدایی از ایران و اشغال توسط تزارها همچنان به دین اسلام پایبند ماندند و تلاش کردند که دوباره به ایران بازگردند و دست به دامان علما شدند برای اینکه این کار را انجام دهند مردم آذربایجان بودند.

مرحوم آیت‌الله سید حسین بادکوبه‌ای از علمای بادکوبه در نجف بود که علمای بزرگی چون علامه طباطبایی، آیت الله الهی طباطبایی، آیت الله بهجت، آیت الله خویی و آیت الله محمد تقی عاملی از شاگردان وی بودند. حاج محمد نخجوانی که از بزرگان تجار شیعه بود که کتابخانه بزرگی را در تبریز وقف کرد و در احداث کتابخانه ملی ایران نقش داشت. وی کتاب‌های مهم تاریخ تشیع را جمع آوری کرد و به کتابخانه ملی اهدا کرد. حاج حسین ملک که فرزند ملک التجار تبریز بود و او نیز کتابخانه بزرگی تاسیس کرد و به همراه بسیاری از اموال خود، وقف آستان قدس رضوی نمود. اینها و بسیاری نمونه دیگر در تاریخ بیانگر درهم آمیختگی مردم آذربایجان با عشق اهل بیت علیهم السلام و ایرانیان است.

این سابقه درخشان تاریخی مردم منطقه قفقاز نشان می‌دهد که این مردم قرن‌هاست مسلمان و پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند و زیر بار سلطه کفار نمی‌روند و لذا سوال این است که چرا حکومت آذربایجان دست به چنین اقداماتی می‌زند و چنین کارهایی در جهت تقویت روابط با رژیم غاصب صهیونی در اوج جنایت بی‌سابقه این رژیم در دنیا و ظلم به اسلام و انسانیت، انجام می‌دهد؟ این سوال برای همه مسلمانان و کشورهای آزاده جهان مطرح است که این چه حکومتی است که در اوج وحشی‌گری‌های رژیم صهیونیستی علیه کشورهای مختلف علی‌الخصوص نسل‌کشی بی‌سابقه در غزه به او کمک‌رسانی می‌کند و هواپیماهای او را برای حمله به کشورهای دیگر سوخت‌رسانی می‌نماید؟

مردم غیرتمند آذربایجان و آران و قفقاز قطعاً با این اقدام ضد اسلامی و ضد اعتقاداتشان به اهل بیت علیهم السلام و پایبندی‌شان به تشیّع، ناراضی خواهند شد و این حرکت بی‌منطق و ضد اسلامی و انسانی در نهایت به زیان آذربایجان خواهد بود و به جایی هم نخواهد رسید.