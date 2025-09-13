En
تقویت موقعیت ترانزیتی ایران با احداث خط‌آهن جدید

با احداث خط‌آهن جدید در مرز ایران و ترکیه، تبریز–مرند–چشمه‌ثریا، موقعیت ایران در ترانزیت شرق–غرب بیش از گذشته پررنگ خواهد شد؛ مسیری که نه‌تنها بار چین به اروپا را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند صادرات ایران را هم به مدار تازه‌ای وارد کند.
تقویت موقعیت ترانزیتی ایران با احداث خط‌آهن جدید

ایران در حال نزدیک‌تر شدن به جایگاهی کلیدی در شبکه ریلی اوراسیاست؛ جایگاهی که می‌تواند این کشور را به شاهراه اصلی انتقال بار میان چین و اروپا همچون راه ابریشم چندهزارساله بدل کند. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تازه‌ترین تحولات در همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و ترکیه نشان می‌دهد که یک مسیر ریلی جدید (علاوه بر مرز رازی و عبور از دریاچه وان ترکیه) در مرزهای دو کشور در حال شکل‌گیری است؛ مسیر ریلی  تبریز–مرند–چشمه ثریا که نه‌تنها بر حجم مبادلات دوطرفه می‌افزاید، بلکه نقش ایران در کریدور بین‌المللی شرق–غرب را برجسته‌تر خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند چنین ظرفیتی می‌تواند بار قابل توجهی از تجارت چین با اروپا را به جای بنادر دریایی از مسیر زمینی ایران عبور دهد. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بیش از پیش ایران و ترکیه با محوریت حمل‌ونقل ریلی است. هر چند که کارشناس ترانزیت مهدی باقری از شیطنت‌های ترکیه در تجارت ریلی دو کشور گله کرده است. این کارشناس عنوان کرد که از مسیر فعلی مرز رازی باید به صورت کامل استفاده کرد و در صورت نیاز جریان بار را به مسیر دیگری سوق داد.

مدیرعامل راه‌آهن ایران جبارعلی ذاکری در دیدار اخیر با وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای ورود ۳۰۰ قطار باری از چین به ایران تا پایان امسال در جریان است و مذاکراتی برای بازگشت این قطارها با بار صادراتی ایران نیز صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد ایران علاوه بر نقش گذرگاهی، می‌تواند بخشی از نیازهای بازار شرق آسیا را با کالاهای داخلی تأمین کند.در همین راستا، پروژه‌های عمرانی دیگری نیز در داخل کشور پیش می‌رود.

 راه‌آهن ۲۷۰ کیلومتری تبریز–مرند–چشمه ثریا که ۵۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده که به گفته جبارعلی ذاکری، طی سه تا چهار سال آینده تکمیل خواهد شد. این مسیر یکی از کلیدی‌ترین قطعات اتصال ایران به ترکیه و در نتیجه اروپا به شمار می‌رود که حلقه پیوسته ترانزیتی چین به اروپا را مستحکم می‌کند.

به باور کارشناسان، هم‌زمانی این تحولات با استقبال کشورهایی مانند بلاروس، قزاقستان و پاکستان برای استفاده از شبکه ریلی ایران، نشانه‌ای روشن از بازگشت این مسیرها به نقشه کلان تجارت جهانی است و ایران را یک‌قدم دیگر به هاب ترانزیت اوراسیا شدن نزدیک می‌کند.

اتصال جدید ایران و ترکیه تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه گامی راهبردی برای تبدیل ایران به شاهراه تجارت اوراسیا و نقطه ثقل تبادلات ریلی چین–اروپا محسوب می‌شود. هر چند که ترکیه در این رابطه ناسازگاری‌هایی دارد، اما همکاری ایران و ترکیه در نقش‌آفرینی در تجارت ۸۰۰ میلیارددلاری چین و اروپا، برد-برد است.  

چین اروپا خط آهن کریدور ایران تجارت جهانی ترانزیت ریلی مرز رازی مرز چشمه‌ثریا
