سهم مسکن از هزینه‌ خانوار شهری به رکورد ۴۴ درصد رسید

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۳ به ۴۳/۷ درصد رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲/۴ درصد بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ این آمار نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری کشور حدود ۲۹ تا ۳۳ درصد بوده که با افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، با تاخیر زمانی اثر این افزایش قیمت‌ها روی بازار اجاره تخلیه شده و ماحصل آن، افزایش شدید سهم مسکن از هزینه خانوار در سه سال اخیر بوده است.

قابل ذکر است نرخ متعارف سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار در جهان ۳۰ درصد تعریف شده و بالاتر از آن، موجب فقر مسکن شده و باعث می‌شود خانوار از هزینه سلامت و رفاه خود برای تامین مسکن بزند.