خرس قهوه‌ای که براثر جراحت ناشی از تیراندازی در حاشیه زیستگاه جنگلی هفت‌خال روستای باباکلای مازندران آسیب دید، به مرکز تیمار حیات‌وحش سمسکنده ساری منتقل شد.

یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده حدود هشت ساله روز پنج‌شنبه ۲۰ شهریورماه در حاشیه زیستگاه جنگلی هفت‌خال روستای باباکلای مازندران بر اثر جراحت ناشی از تیراندازی به‌شدت آسیب دید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی محیط زیست مازندران، این حیوان توسط مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست کشف و بلافاصله به مرکز درمانی پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده منتقل شد تا تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد.

بهرنگ اکرامی دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران نیز اعلام کرد: علت اصلی وخامت حال این خرس، عفونت شدید ناشی از جراحت تیر بوده که طی روزهای گذشته بدون درمان مانده است.

وی از آغاز اقدامات فوری درمانی برای نجات جان حیوان خبر داد.

علیرضا ابراهیمی سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش استان نیز با تأکید بر اهمیت این گونه ارزشمند، گفت: پیگیری‌های قانونی برای شناسایی عامل یا عوامل تیراندازی در دستور کار قرار گرفته و برخورد قضایی با متخلفان در اولویت است.

خرس قهوه‌ای از گونه‌های نادر و در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود و چنین حوادثی زنگ خطری جدی برای بقای این گونه‌ها به شمار می‌رود.

دو هفته پیش یک توله‌خرس در منطقه جنگلی عمارت از توابع شهرستان آمل در شرایط جسمی نامساعد توسط اهالی محلی مشاهده شد و متأسفانه به‌دلیل مسمومیت تلف شد.

