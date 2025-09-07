En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر فرمانده «سنتکام» به عراق و سوریه

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در سفر به عراق و سوریه از مقر نظامیان آمریکایی مستقر در این دو کشور بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۹۳
| |
181 بازدید
سفر فرمانده «سنتکام» به عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روداو، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد که دریاسالار «برد کوپر» در سفر به عراق با فرماندهان ائتلاف و نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور دیدار کرد.

سنتکام با صدور بیانیه ای درباره این سفر افزود: دریاسالار کوپر بر تعهد مستمر خود به روابط همکاری نظامی با شرکای عراقی‌مان تأکید کرد.

فرمانده سنتکام به اقلیم کردستان عراق هم سفر و با مقام های محلی این منطقه دیدار کرد.

در بیانیه سنتکام همچنین اعلام شد که کوپر به سوریه نیز سفر کرده و با نیروهای آمریکایی در این کشور دیدار کرد. فرمانده سنتکام در سفر به سوریه از اردوگاه «الهول» که محل نگهداری داعشی ها و خانواده های آنهاست نیز بازدید کرده است.

فرمانده سنتکام در سفر دوره ای به منطقه، به اردن، لبنان و سرزمین های اشغالی نیز سفر کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا سنتکام فرمانده سنتکام سوریه عراق پایگاه های نظامی خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار فرمانده جدید سنتکام و رئیس ستاد ارتش اسرائیل
دیدار رئیس‌جمهور لبنان با فرمانده «سنتکام»
سنتکام مدعی حذف فرمانده ارشد داعش در سوریه شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۱۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۵۹ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZD7
tabnak.ir/005ZD7