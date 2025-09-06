En
پیش‌فروش سکه با نرخ جدید: واکنش بازار چیست؟!

تعیین قیمت ۸۳ میلیون تومانی برای سکه تحویلی آذرماه در چهارمین مرحله پیش‌فروش بانک مرکزی (حدود ۱۰ میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد) نه‌تنها فاصله‌ای معنادار در قیمت‌ها رقم زده، بلکه در حکم سیگنالی رسمی به فعالان بازار تعبیر می‌شود.
1171 بازدید
۳
جهش‌های اخیر نرخ ارز و افزایش بهای طلا و سکه، بار دیگر بانک مرکزی را به سمت احیای سیاست پیش‌فروش کشانده است. چهارمین مرحله این طرح از 17 شهریور با حجم یک میلیون قطعه آغاز می‌شود؛ قیمتی که برای تمام‌سکه تحویلی آذرماه تعیین شده، 83 میلیون تومان است؛ یعنی حدود 10 میلیون تومان پایین‌تر از میانگین نرخ 93 میلیون تومانی بازار آزاد در 15 شهریور.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این فاصله قیمتی از سوی بانک مرکزی معادل برآورد سکه با دلار زیر 100 هزار تومان و اونس جهانی 3550 دلاری محاسبه شده و مقامات پولی آن را «فاقد حباب و کمتر از ارزش ذاتی» می‌دانند. چنین سطحی از قیمت‌گذاری، به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، به معنای سیگنالی آشکار به بازار است: نرخ‌های فعلی بالاتر از واقعیت بنیادی بوده و در چشم سیاست‌گذار، احتمال تثبیت آنها در ماه‌های آینده چندان بالا نیست.

منطق قیمتی و پیام ضمنی

فرمول اعلامی بانک مرکزی عملاً سناریوی مرجع آن نهاد را تصویر می‌کند؛ سناریویی که یا از افت نرخ ارز حکایت دارد یا از دست‌کم ثابت ماندن آن در محدوده‌ای پایین‌تر از قیمت‌های فعلی. به بیان دیگر، پیش‌فروش در این سطح، علاوه بر عرضه فیزیکی، نقش یک اعلام پیش‌بینی رسمی از سمت سیاست‌گذار را نیز ایفا می‌کند.

در سه مرحله پیشین، بیش از 760 هزار قطعه سکه عرضه شد و تحویل‌ها طبق اعلام بانک مرکزی به موقع انجام شد؛ حتی در دوران جنگ 12 روزه، مهلت سررسیدها تمدید و تحویل بدون تأخیر صورت گرفت. این سابقه هرچند در جلب بخشی از اعتماد مؤثر بوده، اما کارشناسان معتقدند که در عمل، این سیاست‌ها فقط توقف موقتی بر روند افزایشی قیمت‌ها گذاشته‌اند و بدون ابزار تکمیلی، توان تغییر پایدار مسیر بازار را ندارند.

شرط واقعی برای کاهشی شدن بازار

تحلیل تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که سیگنال قیمت‌گذاری در پیش‌فروش، تنها زمانی به روند واقعی نزولی تبدیل می‌شود که با عرضه مستمر، اجرای بی‌نقص تعهدات و مدیریت مؤثر نرخ ارز همراه باشد. هرگونه وقفه در تحویل، کاهش ناگهانی حجم عرضه یا شوک ارزی، می‌تواند کل این پیام را بی‌اثر کرده و حتی برعکس، محرک انتظارات افزایشی شود.

نقش روانی و دامنه اثر

در کوتاه‌مدت، اختلاف 10 میلیونی نسبت به بازار، بخشی از تقاضای نقدی را به حواله‌های پیش‌فروش منتقل کرده و فشار فروش را بر بازار آزاد زیاد می‌کند. اما تثبیت این اثر نیازمند استمرار عرضه و هماهنگی سایر ابزارهای سیاستی است؛ در غیر این صورت، این مزیت قیمتی صرفاً به یک حرکت روانی گذرا بدل خواهد شد.

قیمت 83 میلیون تومانی پیش‌فروش را می‌توان «حد هدف» سیاست‌گذار برای بازار سکه دانست؛ حدی که اگر متغیرهای کلان و ارزی به نفع آن حرکت کنند، می‌تواند به یک سیگنال کاهشی قدرتمند تبدیل شود. اما اگر تنها بر پایه یک موج مقطعی عرضه بنا شود، بازار آن را ظرف مدت کوتاهی آزموده و کنار خواهد گذاشت.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
خود بانک قیمت رو می‌کنه ۹۳میلیون بعد میگه ۸۳حراج میفروشن و زنجانی میگه ۳۰میلیون گرون میفروشن میگن ساکت ،،،دزدی در روز روشن البته فقط از مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
کاش حداقل وکیوم و پلمپ می فروختید که ارزش داشته باشد. بدون وکیوم زیر قیمت می خرند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
تو کل این ماجرا دغدغه جنابعالی وکیوم داشتن سکه هست ؟!!!!!!! 30 میلیون گرانفروشی به اضافه این 10 میلیون افزایش برایتان مهم نیست و وکیومش مهمه ؟ با وجود چنین هموطنانی هر چه سرمان بیاید حقمان هست .
