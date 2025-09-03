En
«کروچنده» انتخاب مضحک دیگر فرهنگستان!

فرهنگستان زبان و ادب فارسی هر چند وقت یک بار با یک هنرنمایی توجهات را به خود جلب می کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۸۰
| |
999 بازدید
|
۱۱
«کروچنده» انتخاب مضحک دیگر فرهنگستان!

در تازه ترین شاهکار ، فرهنگستان برای کرانچی نام کروچنده را انتخاب کرد که به وضوح نامی مضحک و غیر قابل استفاده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، فرهنگستان زبان فارسی به گونه ای در انتخاب اسامی عجیب و مضحک شهره شده که حتی گاهی اسامی ساختگی و غیر واقعی خنده دار و به اصطلاح من در آوردی هم به این فرهنگستان نسبت داده می شود چرا که تمیز دادن اسامی درست و ساختگی برای افراد سخت شده است.

به نظر می رسد فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون توجه به میزان تاثیرگذاری اسامی و صرفا برای ارائه گزارش عملکرد اقدام به انتخاب برخی اسامی می کند چرا که مشخصا واژه هایی مانند کروچنده برای کرانچی  ،  تصدانه برای پیکسل ، گل پاک برای کلین شیت ، موج پز برای مایکرویو، به آزمایی برای چکاپ و نماپاد برای پادکست بیشتر به جوک شباهت دارند و بعید به نظر می رسد حتی اعضای فرهنگستان و پیشنهاد دهندگان این اسامی هم در گفتگو های روزمره از این اسامی استفاده کنند.

انتخاب اسامی سخت و عجیب برای واژه های خارجی نه تنها کمکی به حفظ زبان فارسی نمی کند بلکه در نهایت منجر به گسترش واژگان بیگانه خواهد شد چرا که با عطش و ولع انتخاب نام های جدید بدون تحلیل میزان اثر بخشی و قابل استفاده بودن آن فرصت انتخاب نام های مناسب از دست خواهد رفت و در نهایت آنچه که باقی می ماند بودجه های هدر رفته و نام هایی است که هیچ کس از آن ها استفاده نخواهد کرد.

 

کرانچی کروچنده
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
7
پاسخ
کروچنده صفت فاعلی است !
کروچی اصطلاح بهتری است ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
همه چی اولش مضحکه بعد جا میفته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
12
پاسخ
چرا تعطیلش نمی کنن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
حدادعادل بیکار می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
پس به چه بهانه اي بهشون پول و بودجه بدن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
2
2
پاسخ
اتفاقا انتخاب بسیار هوشمندانه ایه و نزدیک هم هست به کرانچی. اگر برگردان های فارسی کلمات رو نسازیم و رایج نکنیم یک قرن دیگه فرزندان ما دیگه نمیتونن ادبیات کلاسیک ایران رو بفهمن. شما به کلمه پفک دقت کنید؟ الان رایجه چون بهش عادت کردیم. فکر کنید از اول کلمه انگلیسیش جا افتاده بود و حالا فرهنگستان میومد میگفت به جای کلمه انگلیسی بگید پفک؟ خب بنظر مسخره میومد. الانم موضع نگیریم در برابر این کلمات برگردان. به فکر آینده زبان فارسی باشیم. زبانی بین قومیتی که همه ما مردم ایران رو با وجود تنوع بالای قومیتی، مذهبی و فرهنگی کنار هم متحد نگه داشته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
4
پاسخ
اصلا مگه مهمه؟! ، مهم اینه به ازای بودجه بادآورده چندتا لغت بادبرده هر چند وقت یکبار تقدیم کنن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
2
پاسخ
خامچی خامچی
کروچ کروچ
نام نام
بهتر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
پدر این مملکت را این « ...ارائه گزارش عملکرد...» در آورده است. هر مدیری برای بالابردن نمره کارنامه خویش نزد بالای ها دست به هر کاری می زند بدون توجه به عواقب ومعایب و بدبختی ها و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
5
پاسخ
به راحتی می توان از تردانه استفاده کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
خیلی اسم جالبیه
باید یه فکری هم برای ترویج این اسامی جدید ساخته شده استفاده بشه
میشه از تجربه اسامی مثل یارانه و رایانه که رایج شدن استفاده کرد
