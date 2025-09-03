«کروچنده» انتخاب مضحک دیگر فرهنگستان!

در تازه ترین شاهکار ، فرهنگستان برای کرانچی نام کروچنده را انتخاب کرد که به وضوح نامی مضحک و غیر قابل استفاده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، فرهنگستان زبان فارسی به گونه ای در انتخاب اسامی عجیب و مضحک شهره شده که حتی گاهی اسامی ساختگی و غیر واقعی خنده دار و به اصطلاح من در آوردی هم به این فرهنگستان نسبت داده می شود چرا که تمیز دادن اسامی درست و ساختگی برای افراد سخت شده است.

به نظر می رسد فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون توجه به میزان تاثیرگذاری اسامی و صرفا برای ارائه گزارش عملکرد اقدام به انتخاب برخی اسامی می کند چرا که مشخصا واژه هایی مانند کروچنده برای کرانچی ، تصدانه برای پیکسل ، گل پاک برای کلین شیت ، موج پز برای مایکرویو، به آزمایی برای چکاپ و نماپاد برای پادکست بیشتر به جوک شباهت دارند و بعید به نظر می رسد حتی اعضای فرهنگستان و پیشنهاد دهندگان این اسامی هم در گفتگو های روزمره از این اسامی استفاده کنند.

انتخاب اسامی سخت و عجیب برای واژه های خارجی نه تنها کمکی به حفظ زبان فارسی نمی کند بلکه در نهایت منجر به گسترش واژگان بیگانه خواهد شد چرا که با عطش و ولع انتخاب نام های جدید بدون تحلیل میزان اثر بخشی و قابل استفاده بودن آن فرصت انتخاب نام های مناسب از دست خواهد رفت و در نهایت آنچه که باقی می ماند بودجه های هدر رفته و نام هایی است که هیچ کس از آن ها استفاده نخواهد کرد.