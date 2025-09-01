En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری شینهوای چین، بر عزم رهبران ایران و چین برای تقویت مناسبات دوجانبه تاکید کرد و گفت قرارداد ۲۵ ساله دو کشور در حال اجرا و پیشرفت است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۴۸
| |
376 بازدید

بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است

اسماعیل بقایی در مصاحبه با خبرگزاری شینهوای چین به تبیین روابط ایران و چین، برگزاری اجلاس شانگهای در پکن و حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین المللی پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در این مصاحبه از سازمان همکاری شانگهای (SCO) به عنوان یک گروه‌بندی بین‌المللی نوظهور یاد کرد و آرمان‌های رهبران سازمان همکاری شانگهای را بر حفظ حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و ارزش‌های مشترکی استوار دانست.

بقایی همچنین بر عزم رهبران ایران و چین برای تقویت مناسبات دوجانبه تاکید کرد و گفت: قرارداد ۲۵ ساله دو کشور در حال اجرا و پیشرفت است.

وی تروریسم را تهدیدی نگران کننده برای همه اعضای سازمان همکاری شانگهای معرفی کرد و گفت معتقد است سازمان همکاری شانگهای می‌تواند چارچوب بسیار مؤثری برای همکاری میان کشورهای جنوب باشد.

بقایی سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن را نقطه عطفی در توسعه روابط دوجانبه و تثبیت جایگاه و موضع تهران در سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقایی شانگهای ایران چین روابط ایران و چین خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
توضیحات عراقچی درباره دستورکار نشست شانگهای
نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
چین؛ مقصد سفر وزیر امور خارجه ایران
بازی بزرگ ایران و چین آغاز شد!
ایران، محور نظم نوین جهانی در شانگهای
بقائی: آمریکا در برابر تجاوز علیه ایران باید پاسخگو باشد
هیئت چینی در مراسم تحلیف حامل چه پیامی هستند؟
اعلام موضع سازمان شانگهای درباره تایوان
ایران نگران اوضاع وخیم امنیتی در لیبی
روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در چین
رئیس قوه قضاییه به چین می‌رود
کرونا در ۱۴ روز با بزرگترین شهر چین چه کرد
قرنطینه سراسری شانگهای برای مهار موج کرونا
در بورس آتی شانگهای چه محصولاتی معامله می شود؟
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم چین شد
عضویت دائم ایران در شانگهای بعید نیست
واکنش محسن رضایی به عضویت در سازمان شانگهای
پارک نظامی شانگ‌های چین
اعتراضات شبانه هنگ‌کنگی‌ها پیش از دیدار کری لام و شی‌ جینپینگ
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۷۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۵۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Yue
tabnak.ir/005Yue