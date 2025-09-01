با بسیاری از موافقان فیلترینگ گفت و گو کردم، واقعا هیچ منطقی برای اینکه من را قانع کند فیلترینگ خوب است ندارند، حداقل من باور کردم منطق قوی پشت آن نیست، نه از نظر امنیتی، نه از نظر نگرانی هایی که افراد متدین دارند که مطالب غیرمجاز پخش نشود. درصدی از این افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند، اما اکثریت مردم استفاده می کنند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پزشکیان دورنما را می‌بیند، گفت: رئیس دولت چهاردهم به دنبال اجماع‌سازی همه اندیشه‌های موجود در حاکمیت است تا بتواند همه پروژه‌هایش را در رفع ناترازی ها، کوچک‌سازی دولت و سیاست خارجی عملی کرده و به پیش ببرد.



بخشی هایی از گفتگوی «جعفر قائم‌پناه» با ایرنا به شرح زیر است؛

* قطعا عملکرد ما ایده‌آل نبوده و همه اهدافی که مردم برای آنها انقلاب کردند محقق نشده، اما توفیقاتی هم داشته ایم. باید هم توفیقات را گفت، هم نقاط ضعف را، دلایل عدم تحقق اهداف باید برای مردم تبیین شود. چون انکار واقعیت ها دردی را دوا نمی‌کند.

* این روزها گاهی این انتقاد را می شنوم که چرا آقای پزشکیان فقط دردها را بیان می کند؟ دلیلش این است که بیان دردها اولین مرحله درمان است؛ ما پزشک هستیم، وقتی بیماری مراجعه می کند اگر دردش را بیان نکند نمی‌توانیم مشکل را تشخیص دهیم و درمان کنیم.

* پزشکیان با دیپلماسی اش ایران هراسی ای را که آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده بودند، در منطقه از بین برد که این دستاورد بزرگی است.

* اگر بخواهیم دو دستاورد مهم ذکر کنیم یکی انسجام ملی است؛ این وفاق عامل شکست دشمن و درخواست آتش‌بس شد. مردم برغم اینکه ۵۰ درصد در انتخابات شرکت نکرده بودند و گلایه های شدیدی داشتند،حتی کسانی که در زندان بودند از تمامیت ارضی و نیروهای مدافع ایران حمایت کردند.ایرانیان خارج از کشور که بعضا مورد تبعیض واقع شده بودند نیز از ایران و تمامیت ارضی حمایت کردند و نقشه دشمن را که بدون شک این بود که بعد از حمله مردم به خیابانها بیایند، ناکام گذاشتند.

* اگر در جامعه تنش ایجاد می کردیم و مثلا لایحه حجاب ابلاغ می شد و بخشی از زنان با آن موافق نبودند آیا این انسجام ایجاد می شد؟آیا اگر در گزینش ها خودی و غیرخودی می کردیم و خالص سازی می کردیم و گرایش های سیاسی را از حاکمیت دور می کردیم، آیا مطمئن بودیم این انسجام شکل می گیرد؟

* اینکه برخی می گویند قبلا چرا ناترازی نبود، به این دلیل بود که برق بخش های غیر خانگی را قطع می کردند، من خودم مطب داشتم روزی دو ساعت برق قطع می شد، منتها الان مسئله را بیان می کنیم و به آن شدت می دهیم تا مردم متوجه شوند.

* قیمت برق را برای پرمصرف ها افزایش دادیم تا تولید برق برای کارخانه ها به صرفه باشد. به هر حال این ناترازی باید روزی اصلاح شود، بخشی از این مشکل با تولید حل می شود، بخشی دیگر منوط به بهینه سازی مصرف است. در تغییر قیمت این افزایش برای طبقات پایین کمتر، و برای پر مصرف ها به شدت زیاد بوده است.

* در قضیه حامل های سوخت مثل بنزین و گازوئیل در درجه اول تلاشمان این است که اقشار آسیب پذیر آسیب نبییند، نمونه آن پرداخت کالابرگ است که با وجود کمبود بودجه سعی می کنیم هر از چندگاهی حداقل هایی را به مردم بدهیم که بخشی از نیازهای اقشار آسیب پذیر رفع شود.

* طبق نظر سنجی‌های انجام شده بین شصت تا هشتاد درصد مردم در کل کشور مخالف فیلترینگ هستند. اخیرا گزارشی که از نهادهای امنیتی گرفتیم حاکی از این بوده که یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن ها بوده اند!به علاوه بنا بر برخی آمارها چندین همت مبلغی است که مردم بابت فیلترشکن ها از جیب پرداخت می کنند.

* در زمانی که مشکل امنیتی داریم اینترنت را در همه جا قطع می کنند. اگر احساس کردیم دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند می توان محدودیت هایی ایجاد کرد. مردم هم وقتی ببینند دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند و به حریم و کشورشان تجاوز کرده و این پدیده محملی برای جاسوسی است و دشمن از این طریق به اهداف نظامی اش می رسد، می پذیرند اینترنت برای مدت مشخصی محدود شود، ولی وقتی در صلح هستیم و مردم به کشورشان علاقه دارند چرا باید مردم را محرم ندانیم و فیلتر بگذاریم!

نمی خواهم تهمت بزنم اما فکر می کنم برخی بلندگوی دشمن هستند، هر کس رهبری و مسئولان اجرایی کشور را تضعیف کند در زمین دشمن بازی می کند.

بالاخره ما در یک آتش‌بس ناقص و حتی پایین تر از آن در شرایط توقف جنگ هستیم. کدام عقل سلیم تصور می کند که ناتوان جلوه دادن رئیس جمهور نفع کشور است! یک زمان در یک محفل خصوصی با ارائه مستنداتی می گوید ایشان ضعیف است، اما یک زمانی در بلندگوها و در رسانه اعلام می‌کند، وقتی رهبری می گویند «توییت می زنند» یعنی دقیقا مشخص می کنند.