پاسخ تند هند به آمریکا: مجبور به خرید از ما نیستید

به گزارش تابناک به نقل از مهر از ایندیا تودی، «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند در واکنش به اتهامزنی وزیر خزانهداری آمریکا در خصوص کسب سود دهلی نو از خرید نفت روسیه تأکید کرد: خندهدار است که افرادی که برای یک دولت طرفدار تجارت در آمریکا کار میکنند، دیگران را به تجارت متهم کنند.
وزیر خارجه هند افزود: اگر در خرید نفت یا محصولات پالایش شده از هند مشکلی دارید، آن را نخرید. احدی شما را مجبور به خرید آن نمیکند. اروپا میخرد، آمریکا میخرد، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، آن را نخرید.
پاسخ قاطع دهلی نو به سخنان اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا است که پیشتر گفته بود: هند در حال سودجویی است؛ آنها در حال فروش مجدد نفت روسیه هستند؛ این غیرقابل قبول است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.