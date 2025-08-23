En
گفتگوی تهران-مسکو: نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط اروپا

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک گفتگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای ایران به‌ویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰ 23 August 2025
در این گفتگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یک‌سو و همراهی با آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این گفتگو، مسیر پیش روی مذاکرات هسته‌ای را ارزیابی نموده و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیم‌گیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.

دو طرف در این گفتگو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه نیز  گفتگوی تلفنی مشترکی با وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی «فرانسه، آلمان و انگلیس »و مسئول سیاست خارجی اروپا در ارتباط با موضوع اسنپ بک و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل داشت.

