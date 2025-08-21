هوای تهران قابل قبول است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۰۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۶۴ کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۸۷ روز قابل قبول، ۵۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا 50 هوا «پاک»، از 51 تا 100 هوا «قابل قبول یا متوسط»، از 101 تا 150 هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از 151 تا 200 هوا «ناسالم»، از 201 تا 300 هوا «بسیار ناسالم» و از 301 تا 500 شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.
