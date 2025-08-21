En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۳۰ مردادماه) در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۰۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵ 21 August 2025
|
564 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۰۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۶۴ کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۸۷ روز قابل قبول، ۵۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا 50 هوا «پاک»، از 51 تا 100 هوا «قابل قبول یا متوسط»، از 101 تا 150 هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از 151 تا 200 هوا «ناسالم»، از 201 تا 300 هوا «بسیار ناسالم» و از 301 تا 500 شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آلودگی هوا هواشناسی شاخص آلودگی هوا
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت هوا طی پنج روز آینده اعلام شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تداوم ۳ روزه آلودگی هوا در تهران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YPK
tabnak.ir/005YPK