En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه جامعه روحانیت مبارز به مناسبت وقایع اخیر

جامعه روحانیت مبارز در بیانیه‌ای تاکید کرد: ملتی که به بلوغ تاریخی و فکری رسیده، بی‌گمان شایسته نخبگان و مدیرانی در تراز همین بینش عمیق و بصیرت والاست؛ و دریغا که برخی مدعیان عرصه سیاست، تریبون‌داران، قلم‌به دستان، بیانیه‌ نویسان و تحلیلگران، از درک این حقایق تاریخ ساز به دور و غافل مانده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۱۵
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۴ 20 August 2025
|
1423 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  متن بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» و سست نشوید و غمگین نگردید، که اگر ایمان داشته باشید، شما برترید. (آل‌عمران: ۱۳۹)

ملت غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی؛

حضور میلیونی و حماسه‌آفرین شما در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ـ چه در کربلای معلی و چه در سراسر کشور (دلدادگان حسینی) ـ بار دیگر جهانیان را به تماشای شکوه ایمان، همبستگی و اراده استوار شما نشاند.

این حضور با صلابت نشان داد که روح جمعی این سرزمین، همچون مشعل فروزان عاشورا، هرگز در برابر ظلم و ستم خاموش نخواهد شد. این حرکت عظیم، پیام آشکاری به مستکبران جهان بود: ملت ایران وارث عزت حسینی است و در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نخواهد آورد. آنچه در این روزها چشم جهانیان را خیره کرد، نه تنها جمعیت میلیونی، بلکه هماهنگی دل‌ها و عزم مشترکی  بود که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد.

اربعین؛ نماد و مدرسه تاریخی

امروز بر همگان ـ حتی دشمنان قسم‌خورده این ملت ـ آشکار شده است که اربعین حسینی تنها یک گردهمایی مذهبی  نیست؛ بلکه حماسه‌ای عظیم، نمادی از مقاومت و عزت و استقلال، و مدرسه‌ای زنده برای پرورش نسل های آزاده و آزادی خواه است.

این پیوند ناگسستنی با آرمان‌های سالار شهیدان(ع) به ما می‌آموزد چگونه در برابر ظلم بایستیم و کرامت انسانی و ملی خویش را از گزند مستکبران پاس بداریم.

قدرت ملت ایران در عبور از بحران ها

امسال نیز در شرایطی که دشمنان با تحمیل جنگ نظامی و اقتصادی از طریق تحریم‌های ظالمانه، تمامی فشار خود را برای به زانو درآوردن ملت ما به کار گرفتند، شما مردم با استواری و صبوری بی‌نظیر، سنگر دیانت و استقلال را پاس داشتید و نشان دادید که فشارهای ناشی از تحریم‌، در کنار برخی بی تدبیرها و ناکارآمدی ‌ها، هرگز ملت ایران را از ساختن کشوری مستقل و قدرتمند بازنخواهد داشت.

در کنار این، با حفظ وحدت و همبستگی، انسجام اجتماعی را نیز استوار نگاه داشتید و ثابت کردید هیچ توطئه‌ای برای تفرقه‌افکنی نمی‌تواند صفوف ملت ایران را سست کند.

همبستگی ملی؛ درس و هشداری جدی برای همگان

ملت ما با وجود مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی و اجرایی، آگاهانه و زمان‌شناسانه و با درک اولویت‌ها، نقشه‌های دشمنان را باطل و عزت دیرپای خود را تحکیم بخشیده است.

این حضور شگفت‌انگیز و هوشمندانه گواه آن است که ملت ایران توانسته از دل مشکلات، سرمایه‌ای عظیم برای عزت و استقلال خود بیافریند؛ حضوری که هم پیامی روشن به دشمنان داشت، هم قوت قلبی برای دوستان، و هم هشداری جدی به مسئولان و مدیران که مبادا فرصت‌ها را از دست دهند.

 امروز بیش از همیشه لازم است:

تحول و کارآمدی در مدیریت باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

 خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم و مبارزه قاطع با فساد باید در اولویت نخست کشور قرار گیرد.

مسئولان موظف‌اند با قدردانی از ملت و سپاس از خداوند، با تمام توان و عزم راسخ، کاستی‌ها را جبران کنند.

خام اندیشی و صداهای نابهنگام

همه ما بر این باوریم که کشور نیازمند بازنگری و تحولات انقلابی و هوشمندانه در عرصه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی است. اما این تحولات تنها زمانی ثمربخش خواهد بود که با زمان‌شناسی، فهم درست اولویت‌ها و شناخت خطرات آنی همراه باشد.

ملتی که به این بلوغ تاریخی و فکری رسیده، بی‌گمان شایسته نخبگان و مدیرانی در تراز همین بینش عمیق و بصیرت والاست؛ و دریغا که برخی مدعیان عرصه سیاست، تریبون‌داران، قلم‌به دستان، بیانیه‌نویسان و تحلیلگران، از درک این حقایق تاریخ ساز به دور و غافل مانده‌اند.

امروز پرسش بنیادین پیش روی جامعه این است: که آیا همه نخبگان، روشنفکران و سیاستمداران، توان هم‌پایی با این فهم ژرف تاریخی و درک فرازمانی ملت را دارند؟ آیا به جای طرح سخنان سازشکارانه و تفرقه انگیز، حقیقت ایمان ریشه دار و استقامت شکوهمند این ملت بزرگ را به درستی درک کرده‌اند؟

در چنین شرایط خطیر، هر نقد و موضع‌گیری تنها زمانی سازنده و راهگشاست که بر پایه تشخیص درست زمان و درک دقیق موقعیت باشد.

جامعه روحانیت مبارز با تمسک به آیه شریفه وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ (و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود؛ و شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. (آیه ۴۶) )  هشدار می‌دهد که تفرقه و نزاع، مقدمه شکست و زوال قدرت ملت هاست. در شرایط کنونی که دشمنان با تمام قوا به میدان آمده‌اند، وحدت کلمه و انسجام صفوف از اهم واجبات است.

تاریخچه تجاوز و هنگامه همبستگی

تاریخ ایران، از کودتای ننگین ۲۸ مرداد (طرح آژاکس) تا حملات تروریستی اخیر اسرائیل و آمریکا (عملیات "شیر برفراشته" و "چکش نیمه‌شب") علیه دانشمندان، فرماندهان نظامی و شهروندان و حتی کودکان مظلوم، گواهی می‌دهد که دشمن هیچ‌گاه به دنبال گفت‌وگو بر پایه عدالت نبوده است.تنها زبان قابل فهم برای استکبار، زبان قدرت و مقاومت است.

پیام ملت ما در برابر این دشمنی‌ها روشن است: عزت، استقلال و نفی هرگونه تسلیم در برابر ظلم.

ما هرگز در برابر زورگویان سر فرود نخواهیم آورد، ولی از گفت‌وگو با جهان، در چارچوب مثلث طلایی عزت، حکمت و مصلحت استقبال می‌کنیم.

اکنون زمان همبستگی بیشتر، فریاد بلند مقاومت، یاری دولت و پشتیبانی از سربازان سلحشور ایران است. و چه نیکوست که همواره کلام الهی را چراغ راه خویش قرار دهیم:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه‌رو شدید، پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.» (انفال: ۴۵)

جامعه روحانیت مبارز قدردان شما ملت شجاع و بصیر ایران است که با همبستگی، پایداری و پایبندی به آرمان های ملی و دینی، آینده این مرز و بوم را تضمین کرده‌اید.

از درگاه خداوند متعال  خاضعانه مسألت داریم که:

ملت بزرگ و شجاع ایران را همچون گذشته پیروز و سربلند نگاه دارد،

دشمنان ایران عزیز را خوار و ذلیل فرماید،

طول عمر با عزت و سلامتی به رهبری معظم ومردم عزیزمان عطا نماید،

و خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، و تمامی ایثارگران را در بارگاه لطف و رحمت خود سرافراز دارد و سایه عزت و کرامت بر آنان مستدام باشد.


وَ السَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَهُ اللهِ وَ بَرَکاتُه

جامعه روحانیت مبارز

  ۲۹ مرداد ۱۴۰۴

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
روحانیت مبارز بیانیه 28 مرداد کودتا آمریکا همبستگی خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنایه ضرغامی به جبهه اصلاحات از پای منقل شیشلیک!
چرا از بیانیه جبهه اصلاحات کهیر زدند؟!
وقتی مو طلایی‌ها کودتا می‌کنند؛ روایت تاریک ملکه اعتضادی
اصلاح طلبان جنبشی به دنبال جام زهر هستند!
آذری جهرمی هم جبهه اصلاحات را به میخ کشید
تحلیلی درباره تحرکات اخیر اصلاح‌طلبان رادیکال
بدترین ایراد بیانیه‌ جبهه اصلاحات چه بود؟!
یادداشت قوچانی علیه بیانیه اصلاح‌طلبان
واکنش عطاءالله مهاجرانی به بیانیه جبهه اصلاحات
در ۲۸ مرداد، انگلستان، آمریکا را شریک کودتا کرد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YNr
tabnak.ir/005YNr