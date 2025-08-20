بیانیه جامعه روحانیت مبارز به مناسبت وقایع اخیر

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متن بیانیه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» و سست نشوید و غمگین نگردید، که اگر ایمان داشته باشید، شما برترید. (آلعمران: ۱۳۹)
ملت غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی؛
حضور میلیونی و حماسهآفرین شما در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ـ چه در کربلای معلی و چه در سراسر کشور (دلدادگان حسینی) ـ بار دیگر جهانیان را به تماشای شکوه ایمان، همبستگی و اراده استوار شما نشاند.
این حضور با صلابت نشان داد که روح جمعی این سرزمین، همچون مشعل فروزان عاشورا، هرگز در برابر ظلم و ستم خاموش نخواهد شد. این حرکت عظیم، پیام آشکاری به مستکبران جهان بود: ملت ایران وارث عزت حسینی است و در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نخواهد آورد. آنچه در این روزها چشم جهانیان را خیره کرد، نه تنها جمعیت میلیونی، بلکه هماهنگی دلها و عزم مشترکی بود که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد.
اربعین؛ نماد و مدرسه تاریخی
امروز بر همگان ـ حتی دشمنان قسمخورده این ملت ـ آشکار شده است که اربعین حسینی تنها یک گردهمایی مذهبی نیست؛ بلکه حماسهای عظیم، نمادی از مقاومت و عزت و استقلال، و مدرسهای زنده برای پرورش نسل های آزاده و آزادی خواه است.
این پیوند ناگسستنی با آرمانهای سالار شهیدان(ع) به ما میآموزد چگونه در برابر ظلم بایستیم و کرامت انسانی و ملی خویش را از گزند مستکبران پاس بداریم.
قدرت ملت ایران در عبور از بحران ها
امسال نیز در شرایطی که دشمنان با تحمیل جنگ نظامی و اقتصادی از طریق تحریمهای ظالمانه، تمامی فشار خود را برای به زانو درآوردن ملت ما به کار گرفتند، شما مردم با استواری و صبوری بینظیر، سنگر دیانت و استقلال را پاس داشتید و نشان دادید که فشارهای ناشی از تحریم، در کنار برخی بی تدبیرها و ناکارآمدی ها، هرگز ملت ایران را از ساختن کشوری مستقل و قدرتمند بازنخواهد داشت.
در کنار این، با حفظ وحدت و همبستگی، انسجام اجتماعی را نیز استوار نگاه داشتید و ثابت کردید هیچ توطئهای برای تفرقهافکنی نمیتواند صفوف ملت ایران را سست کند.
همبستگی ملی؛ درس و هشداری جدی برای همگان
ملت ما با وجود مشکلات معیشتی و نابسامانیهای اقتصادی و اجرایی، آگاهانه و زمانشناسانه و با درک اولویتها، نقشههای دشمنان را باطل و عزت دیرپای خود را تحکیم بخشیده است.
این حضور شگفتانگیز و هوشمندانه گواه آن است که ملت ایران توانسته از دل مشکلات، سرمایهای عظیم برای عزت و استقلال خود بیافریند؛ حضوری که هم پیامی روشن به دشمنان داشت، هم قوت قلبی برای دوستان، و هم هشداری جدی به مسئولان و مدیران که مبادا فرصتها را از دست دهند.
امروز بیش از همیشه لازم است:
تحول و کارآمدی در مدیریت باید با شتاب بیشتری دنبال شود.
خدمترسانی بیوقفه به مردم و مبارزه قاطع با فساد باید در اولویت نخست کشور قرار گیرد.
مسئولان موظفاند با قدردانی از ملت و سپاس از خداوند، با تمام توان و عزم راسخ، کاستیها را جبران کنند.
خام اندیشی و صداهای نابهنگام
همه ما بر این باوریم که کشور نیازمند بازنگری و تحولات انقلابی و هوشمندانه در عرصههای اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و نظامی است. اما این تحولات تنها زمانی ثمربخش خواهد بود که با زمانشناسی، فهم درست اولویتها و شناخت خطرات آنی همراه باشد.
ملتی که به این بلوغ تاریخی و فکری رسیده، بیگمان شایسته نخبگان و مدیرانی در تراز همین بینش عمیق و بصیرت والاست؛ و دریغا که برخی مدعیان عرصه سیاست، تریبونداران، قلمبه دستان، بیانیهنویسان و تحلیلگران، از درک این حقایق تاریخ ساز به دور و غافل ماندهاند.
امروز پرسش بنیادین پیش روی جامعه این است: که آیا همه نخبگان، روشنفکران و سیاستمداران، توان همپایی با این فهم ژرف تاریخی و درک فرازمانی ملت را دارند؟ آیا به جای طرح سخنان سازشکارانه و تفرقه انگیز، حقیقت ایمان ریشه دار و استقامت شکوهمند این ملت بزرگ را به درستی درک کردهاند؟
در چنین شرایط خطیر، هر نقد و موضعگیری تنها زمانی سازنده و راهگشاست که بر پایه تشخیص درست زمان و درک دقیق موقعیت باشد.
جامعه روحانیت مبارز با تمسک به آیه شریفه وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ (و از خدا و پیامبرش فرمان برید، و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بد دل می شوید، و قدرت و شوکتتان از میان میرود؛ و شکیبایی ورزید؛ زیرا خدا با شکیبایان است. (آیه ۴۶) ) هشدار میدهد که تفرقه و نزاع، مقدمه شکست و زوال قدرت ملت هاست. در شرایط کنونی که دشمنان با تمام قوا به میدان آمدهاند، وحدت کلمه و انسجام صفوف از اهم واجبات است.
تاریخچه تجاوز و هنگامه همبستگی
تاریخ ایران، از کودتای ننگین ۲۸ مرداد (طرح آژاکس) تا حملات تروریستی اخیر اسرائیل و آمریکا (عملیات "شیر برفراشته" و "چکش نیمهشب") علیه دانشمندان، فرماندهان نظامی و شهروندان و حتی کودکان مظلوم، گواهی میدهد که دشمن هیچگاه به دنبال گفتوگو بر پایه عدالت نبوده است.تنها زبان قابل فهم برای استکبار، زبان قدرت و مقاومت است.
پیام ملت ما در برابر این دشمنیها روشن است: عزت، استقلال و نفی هرگونه تسلیم در برابر ظلم.
ما هرگز در برابر زورگویان سر فرود نخواهیم آورد، ولی از گفتوگو با جهان، در چارچوب مثلث طلایی عزت، حکمت و مصلحت استقبال میکنیم.
اکنون زمان همبستگی بیشتر، فریاد بلند مقاومت، یاری دولت و پشتیبانی از سربازان سلحشور ایران است. و چه نیکوست که همواره کلام الهی را چراغ راه خویش قرار دهیم:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ«ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبهرو شدید، پایدار باشید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.» (انفال: ۴۵)
جامعه روحانیت مبارز قدردان شما ملت شجاع و بصیر ایران است که با همبستگی، پایداری و پایبندی به آرمان های ملی و دینی، آینده این مرز و بوم را تضمین کردهاید.
از درگاه خداوند متعال خاضعانه مسألت داریم که:
ملت بزرگ و شجاع ایران را همچون گذشته پیروز و سربلند نگاه دارد،
دشمنان ایران عزیز را خوار و ذلیل فرماید،
طول عمر با عزت و سلامتی به رهبری معظم ومردم عزیزمان عطا نماید،
و خانوادههای شهدا، بهویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، و تمامی ایثارگران را در بارگاه لطف و رحمت خود سرافراز دارد و سایه عزت و کرامت بر آنان مستدام باشد.
وَ السَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَهُ اللهِ وَ بَرَکاتُه
جامعه روحانیت مبارز
۲۹ مرداد ۱۴۰۴
