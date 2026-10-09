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کد خبر:۱۳۹۷۹۶۸
کد خبر:۱۳۹۷۹۶۸
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نبض خبر

تصاویر مجسمه برهنه ترامپ در پارلمان اروپا

مجسمه‌ای برهنه و هشت فوتی (حدود ۲.۴ متری) از دونالد ترامپ با عنوان «طاعون نارنجی» در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه نصب شده است؛ در این اثر، او چوب گلف و توپی به شکل کره زمین را در یک دست و یک ترازوی عدالت را در دست دیگر دارد و بر شانه‌های مردی دیگر که ظاهری نحیف و ضعیف دارد، نشسته است. تمام سطح این مجسمه با ورق طلای ۲۳ عیار پوشانده شده است. ینس گالشیوت، هنرمند دانمارکی، می‌گوید که این اثر با الهام از داستان «لباس جدید پادشاه» خلق شده و این پرسش را مطرح می‌کند که مردم تا چه زمانی اجازه خواهند داد تا قدرتمندان بر دوش آن‌ها حمل شوند. او می‌افزاید که ترامپ به دلیل تلاش‌هایش برای لغو اقدامات زیست‌محیطی و اعمال فشار بر سایر کشورها جهت انجام اقداماتی مشابه، به عنوان سوژه این اثر انتخاب شده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو مجسمه پارلمان اروپا
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