10 ویدیو از آتش کشیدن فرانسه در تظاهرات

تظاهرات فرانسه که از اعتراضات دانش آموزی شروع شد، حالا ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و در تظاهرات روز شنبه بیش از هشتصد هزار فرانسوی شرکت کردند و در نهایت کار به خشونت کشید. تظاهرات کنندگان تعداد زیادی ساختمان و خودرو از جمله ساختمان باستانی شهرداری لیموژ فرانسه متعلق به 1876 را به آتش کشیدند که پس از این آتش سوزی عظیم فروریخت. همچنین معترضین فرانسوی به سمت کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه حرکت کردند که پلیس مانع آنها شد. یکی از اتفاقات مناقشه برانگیز برداشتن پرچم فرانسه از روی مجسمه ژاندارک در شهر تولوز و قرار دادن جلیقه زرد و پرچم فلسطین بود که با واکنش تند گروه دیگری مواجه شد و این دو را برداشتند. مجموعه این ویدیوها را در تابناک می‌بینید.