تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی و زرادخانه‌های موشکی و پهپادی ایران، اهداف اصلی حملات احتمالی عنوان شده‌اند. به گفته برخی مقامات، دور تازه‌ای از حملات گسترده می‌تواند اقتصاد ایران را تا مرز فروپاشی پیش ببرد.

طرح واشنگتن و تل‌آویو برای حمله سریع به ایران

به گزارش تابناک؛ نیویورک‌تایمز نوشت: ازسرگیری درگیری‌ها ممکن است موفقیتی بیش از مرحله نخست جنگ به همراه نداشته باشد؛ ضمن آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها طرح‌های بازگشت به عملیات نظامی گسترده را لغو کرده است.

در ادامه این مطلب آمده: نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل طرح‌های مشخصی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تدوین کرده‌اند. این موضوع را مقام‌های آمریکایی و افراد دیگری که در جریان رایزنی‌های مربوط به این طرح‌ها قرار گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند.

هم‌زمان با پیشرفت برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای عملیاتی کوتاه اما شدید، ارتش‌های آمریکا و اسرائیل دامنه رزمایش‌های خود را گسترش داده‌اند و با پرواز جنگنده‌ها بر فراز عراق، مانورهای مربوط به حملات هوایی را تمرین می‌کنند. به گفته مقام‌های آمریکایی، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، این هفته در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، دیدار کرد تا درباره حملات جدید گفت‌وگو کند.



احتمالاً زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات هسته‌ای و زرادخانه موشکی و پهپادی ایران از جمله اهداف این حملات خواهند بود. برخی مقام‌ها معتقدند یک دور دیگر از حملات گسترده می‌تواند اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی برساند و این کشور را پس از نزدیک به هشت ماه درگیری، به دادن امتیازهای دیپلماتیک وادار کند.

بااین‌حال، دلایلی وجود دارد که نسبت به موفقیت بیشتر جنگ ازسرگرفته‌شده در مقایسه با مرحله نخست حملات شدید آمریکا و اسرائیل، بین فوریه تا آوریل، تردید ایجاد می‌کند. آن دور از درگیری‌ها باعث افزایش قیمت انرژی و تورم در سراسر جهان شد، امنیت خاورمیانه را تضعیف کرد و فشار شدیدی بر ذخایر موشک‌های رهگیر پنتاگون وارد آورد.

همچنین هنوز به‌هیچ‌وجه مشخص نیست که ترامپ با حملات تازه موافقت کند. او در طول سال جاری بارها طرح‌های بازگشت به عملیات نظامی گسترده را وتو کرده است؛ از جمله در همین ماه، زمانی که ارتش‌های آمریکا و اسرائیل تقریباً آماده آغاز حمله بودند.

تمام مقام‌هایی که برای تهیه این گزارش با آن‌ها مصاحبه شده، به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کرده‌اند تا بتوانند آزادانه درباره برنامه‌ریزی‌های نظامی توضیح دهند.

مقام‌های ایرانی وعده داده‌اند که این بار دامنه حملات تلافی‌جویانه خود را فراتر از کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های انرژی در منطقه گسترش دهند و مراکز داده و کابل‌های اینترنتی زیر آب را نیز هدف قرار دهند.

آن‌ها می‌گویند درگیری‌ها نه سریع پایان خواهد یافت و نه محدود باقی خواهد ماند.

درحالی‌که ایالات متحده در حال گردآوری زرادخانه‌ای عظیم است که تا اوایل نوامبر به‌طور کامل مستقر خواهد شد، تلاش‌های دیپلماتیک نیز ادامه دارد. مذاکره‌کنندگان آمریکایی از احتمال بازگشت به جنگ به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده می‌کنند تا در زمینه مطالبات واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران و کنترل تنگه هرمز پیشرفت حاصل شود.

بااین‌حال، مذاکره‌کنندگان ایران تاکنون حاضر نشده‌اند درباره برنامه هسته‌ای امتیازی بدهند و اصرار دارند که رسیدگی به این موضوع به مراحل بعدی مذاکرات موکول شود.

آیا یک کارزار سه‌روزه می‌تواند موضع ایران را تغییر دهد؟

برخی از برنامه‌ریزان آمریکایی اطمینان دارند که یک کارزار نظامی فشرده سه‌روزه می‌تواند خسارت اقتصادی کافی به ایران وارد کند و موضع این کشور را تغییر دهد.

اما مقام‌های آمریکایی بارها پیش‌بینی کرده‌اند که ایران فروخواهد پاشید؛ درحالی‌که مقام‌های دیگر کشورهای غربی خاطرنشان کرده‌اند که دولت ایران تاکنون توانسته است در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند.

دانا استرول، که در دولت جو بایدن عالی‌ترین مقام مسئول سیاست‌گذاری خاورمیانه در پنتاگون بود، گفت: «در این مرحله از جنگ، آنچه روشن است این است که کارزار نظامی متعارفی که تاکنون به اجرا درآمده، همراه با تحریم‌های اقتصادی تنبیهی فعلی و محاصره دریایی آمریکا، نتوانسته است حکومت ایران را به شکلی معنادار به میز مذاکره بازگرداند.»

او که اکنون در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت می‌کند، افزود: «نه ترامپ و نه نتانیاهو توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده‌اند که نشان دهد چرا جنگ بیشتر می‌تواند این معضل راهبردی را در منطقه‌ای که هر روز بی‌ثبات‌تر و گرفتار درگیری‌های بیشتری می‌شود، تغییر دهد.»

منبع: انتخاب