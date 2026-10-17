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کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد

کاخ سفید دستور تعلیق حملات به ایران را صادر کرد تا از تشدید جنگ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۶۴
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حمله به ایران

به گزارش تابناک؛ پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که کاخ سفید دستور توقف حملات به ایران را صادر کرده تا از تشدید جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا جلوگیری کند.

این مقام آمریکایی مدعی شد که توقف حملات، اعتمادبه‌نفس ایران برای دست زدن به حملات را افزایش داده است.

آکسیوس همچنین گزارش داد که کاخ سفید و میانجی‌گران قطری همچنان منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند.

یک مقام آمریکایی نیز مدعی شد که این موضوع همچنان در تهران در حال بررسی‌های داخلی است.

آکسیوس ادعا کرد: میانجی گران منطقه‌ای طی روزهای اخیر به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده‌اند که تهران نباید تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، برای پاسخ به واشنگتن صبر کند.

این پایگاه خبری در پایان مدعی شد: این میانجی‌ گران همچنین به ایران هشدار دادند که هیچ تضمینی وجود ندارد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از انتخابات رویکردی سازش‌کارانه‌تر در پیش بگیرد و حتی ممکن است موضعی تهاجمی‌ تر اتخاذ کند.
منبع: مهر

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